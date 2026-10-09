నానాపటేకర్ మృతిపై అనుమానాలు- కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
Nana Patekar Unnatural Death : గోవా పోలీసులు ప్రముఖ నటుడు నానాపటేకర్ మృతిపై 'అసహజ మరణం' కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉన్నందున పోలీసులు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించలేదు.
Published : October 9, 2026 at 9:25 AM IST
Nana Patekar Unnatural Death : ప్రముఖ నటుడు నానాపటేకర్ మృతిపై గోవా పోలీసులు అసహజ మరణం కింద కేసు నమోదు చేశారు. పనాజీ పోలీసులు భారతీయ నాగరిక్ సురక్షిత సంహిత (BNSS) సెక్షన్ 194 కింద ఈ కేసును ఫైల్ చేశారు. పోలీస్ రికార్డుల ప్రకారం డోనాపౌలాలో ఉన్న ఆయన నివాసం నుంచి బాంబోలిమ్లో మణిపాల్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేసరికే 76 ఏళ్ల పటేకర్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందుకే వైద్యులు చట్టప్రకారం దీనిని మెడికోలీగల్ కేస్గా నమోదుచేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. నానాకు గుండెపోటు వచ్చిన సమయంలో ఇంట్లో కుటుంబసభ్యులు ఎవరూ లేరు.కేవలం స్నేహితులు, కేర్టేకర్ మాత్రమే వచ్చి ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కుటుంబసభ్యులతో పాటు, ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నవారి వాంగ్మూలాలను చట్టబద్ధంగా రికార్డ్ చేయడానికి పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఈ కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ప్రాథమికదశలో ఉన్నందున పోలీసులు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించలేదు.
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026