'లీవ్ ఇండియా' నోటీసులు- హైకోర్టులో ఇమ్రాన్ఖాన్ సవాల్
అక్టోబర్ 28 లోగా భారత్ విడిచి వెళ్లాలంటూ ముంబయి పోలీసులు ఇచ్చిన నోటీసును ఆమిర్ ఖాన్ మేనల్లుడు, నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ బాంబే హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 8:46 PM IST
Imran Challenges Leave India Notice : బాలీవుడు నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు ముంబయి పోలీసులు ఇటీవల లీవ్ ఇండియా నోటీసులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ఆ నటుడు కోర్టుకు వెళ్లారు. అమెరికా పౌరుడైన, ఓవర్సీస్ సిటిజెన్ ఆఫ్ ఇండియా (OCI) కార్డు కలిగి ఉన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్- దేశం విడిచి వెళ్లాలంటూ తనకు జారీ చేసిన నోటీసును సవాల్ చేస్తూ శనివారం రోజు బొంబాయి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. రాజకీయ నిరసనల్లో పాల్గొని నిబంధనలు ఉల్లంఘించారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇటీవల అక్టోబర్ 15న ఇమ్రాన్ ఖాన్కు పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. అక్టోబర్ 28 లోగా దేశం విడిచి వెళ్లిపోవాలని అందులో పేర్కొన్నారు. పోలీసులు ఇచ్చిన ఆ ఆదేశాల్ని రద్దు చేయడంతో పాటు, దాని అమలును తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని ఇమ్రాన్ ఖాన్ హైకోర్టును కోరారు. తన అడ్వొకేట్ జుల్ఫికర్ మెమన్, MZM లీగల్ టీమ్ ద్వారా ఈ మేరకు ఆయన పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు.
నోటీసుల్లో పోలీసుల చర్యను ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన పిటిషన్లో తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ నోటీసులు చట్టవిరుద్ధమైనవని పేర్కొన్నారు. ఇంకా నటుడికి ఓసీఐ హోదాను ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో వివరణ ఇవ్వాలంటూ ఫారెనర్స్ రీజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ (FRRO) నుంచి కూడా షోకాజ్ నోటీసులు వచ్చాయి. దీనిని కూడా ప్రస్తావించారు. ముంబయి పోలీసులు హడావుడిగా లీవ్ ఇండియా నోటీసులు ఇచ్చే కంటే ముందే ఈ ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ కోరి ఉండాల్సిందని ఆయన తరఫున న్యాయవాదులు పేర్కొన్నారు.
వివరణ అడగకుండా నోటీసు ఎలా ఇస్తారు?: ఇమ్రాన్ ఖాన్
ప్రస్తుత చట్టాలు, అందులో నిబంధనల్లో అసలు ఓసీఐ కార్డు హోల్డర్ శాంతియుత నిరసనలో పాల్గొనకూడదనే నిబంధనే లేదని పిటిషన్లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాదించారు. అంతేకాకుండా, తనకు నోటీసు ఎందుకు జారీ చేశారో, దానికి గల కారణాల్ని కూడా అధికారులు వెల్లడించలేదని తెలిపారు. తనపై ఆరోపణలకు మద్దతుగా ఎలాంటి ఆధారాలను కూడా ప్రస్తావించలేదని, తాను ఏ చట్ట నిబంధనను ఉల్లంఘించానో కూడా వివరించలేదని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో నోటీసులు జారీ చేసే ముందు కనీసం ఎలాంటి విచారణ నిర్వహించలేదని, వివరణ ఇవ్వాలని షోకాజ్ నోటీసు కూడా పంపలేదని ఇమ్రాన్ ఖాన్ తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. తన వాదన వినిపించుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండానే దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు.
ఇంకా పిటిషన్లో తాను రెండు సంవత్సరాల వయస్సు నుంచే భారత్లో స్థిరపడ్డానని, ఇక్కడే కుటుంబం ఉందని, విద్య, వైవాహిక, వృత్తిపరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని, తనకు ఎలాంటి నేరపూరిత రికార్డులు కూడా లేవని ఇమ్రాన్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు నిర్వహించిన ఏ రాజకీయ సంస్థ లేదా ఇతర సంఘాలతో తనకు ఎలాంటి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష అనుబంధం కూడా లేదని తెలిపారు. పార్క్ చేసిన వాహనంవైపు వెళ్తుండగా మీడియా ప్రతినిధులు చుట్టుముట్టడం వల్లే పోలీసులు తనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని, నిషేధిత లేదా బారికేడ్లు ఉన్న ప్రాంతంలోకి తాను ప్రవేశించలేదని వివరించారు. పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉన్నంత వరకు తన ఓసీఐ హోదాను దెబ్బతీసే ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా అధికారుల్ని ఆదేశించేలా మధ్యంతర స్టే ఇవ్వాలని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పిటిషన్ను అత్యవసర విచారణ కోసం బొంబాయి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మహేష్ చంద్ర త్రిపాఠి, జస్టిస్ అద్వైత్ సేత్నాలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ముందు ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్ 10న నిరసనల కారణంగానే!
అమెరికా పౌరసత్వం కలిగిన 43 ఏళ్ల ఇమ్రాన్ ఖాన్- బాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ మేనల్లుడు. ఆయన సుదీర్ఘ కాలంగా భారతదేశంలోనే ఓసీఐ కార్డ్ హోల్డర్గా నివసిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 10న ముంబయిలోని ఆగస్టు క్రాంతి మైదాన్లో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొనగా పోలీసులు కొద్దిసేపు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. దిల్లీలో జరిగిన సీజేపీ నిరసనకు సంఘీభావంగా ముంబయిలో ఈ ఆందోళన నిర్వహించినట్లు తెలిసింది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు ఈ సందర్బంగా డిమాండ్ చేశారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) అంశంపై ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఆందోళన జరిగింది. ఈ నిరసనలో పాల్గొన్న కారణంగానే, ఆయన నిబంధనలు ఉల్లంఘించారన్న ఆరోపణలతో అధికారులు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు దేశం విడిచి వెళ్లాలని నోటీసులు అందించినట్లు తెలిసింది.
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