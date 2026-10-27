అన్నాడీఎంకేలోకి ధనుష్? పళనిస్వామి మాస్టర్ప్లాన్ ఇదేనా?
ప్రముఖ నటుడు ధనుశ్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశంపై కొద్దిరోజులుగా విపరీతమైన చర్చ జరుగుతోంది. అన్నాడీఎంకేలో చేరే అంశాన్ని ఆయన పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
Published : October 27, 2026 at 10:05 PM IST
Dhanush Join Politics : తమిళనాడులో విజయ్ ప్రభుత్వం కొలువుదిరిన తర్వాత మరో ప్రముఖ నటుడు ధనుశ్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశంపై కొద్దిరోజులుగా విపరీతమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన తన అభిమాన సంఘాన్ని సేవా సంఘం మార్చగానే ఊహాగానాలు జోరందుకున్నాయి. అయితే సొంతంగా పార్టీ పెట్టే కంటే క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా ఉన్న అన్నాడీఎంకేలో చేరే అంశాన్ని ఆయన పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆ పార్టీ చీఫ్ పళనిస్వామి కూడా ధనుశ్ను పార్టీలోకి ఆహ్వానించేందుకు వ్యూహరచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
పళనిస్వామి వ్యూహరచన
తమిళనాట అన్నాడీఎంకేలో అంతర్గత పోరు రోజురోజుకీ తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి నుంచి పార్టీ పగ్గాలను చేజిక్కించుకునేందుకు ఎస్పీ వేలుమణి., సీవీ షణ్ముగం వర్గం తీవ్ర వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఇందుకు ప్రతిచర్యగానే షణ్ముగం మద్దతుదారులు 100 మందిని పళనిస్వామి పార్టీ నుంచి తొలగించినట్లు తెలిసింది. ఈ సమస్యల కారణంగా కార్యకర్తలు తీవ్ర అసహనానికి గురవుతున్నారు. ఎన్నికల్లో మూడో స్థానానికి పడిపోయిన అన్నాడీఎంకేకు భవిష్యత్ ఉందా? అనే ప్రశ్న పార్టీ వర్గాల్లో బలంగా వినిపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రముఖ నటుడు ధనుశ్ను పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం ద్వారా తిరిగి బలపడాలని పళనిస్వామి వ్యూహరచన చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఈ ఏడాది జరిగిన అసెంబీ ఎన్నికల ఫలితాలతో రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న కోరిక ధనుశ్ మదిలో బలపడింది. తన అభిమాన సంఘాన్ని సేవా సంఘంగా మార్చారు. జెండాలో కూడా మార్పులు చేశారు. అయితే విజయ్లా ధనుశ్కు మహిళలు, యువతలో పెద్దగా ఫాలోయింగ్ లేదు. సొంతంగా ఓటు బ్యాంకు సృష్టించుకోవటం ఆయనకు కష్టమేనని రాజకీయ నిపుణులు అంటున్నారు. అభిమాన సంఘాల నెట్వర్క్ కూడా అంత బలంగా లేదు. గతంలో రజినీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి వస్తానని చెప్పి వెనక్కు తగ్గటానికి కారణం కూడా తమిళనాడు అంతటా పోలింగ్ కేంద్రం స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయలేక పోవడమే. అభిమాన సంఘాలను సేవా సంస్థలుగా మార్చినా తదుపరి ఎన్నికల వరకు దాన్ని బలంగా నడపటం, కావాల్సిన ఆర్థిక నేపథ్యం ధనుశ్ దగ్గర లేదు. ఈ బలహీనతను అధిగమించేందుకు ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన నిర్మాణం ఉన్న అన్నాడీఎంకేలో చేరి రాజకీయ భవిష్యత్కు పునాదివేసుకోవాలని ధనుశ్ యోచిస్తున్నట్లు ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
'ధనుశ్ పార్టీలోకి వస్తే స్వాగతిస్తాం'
సినీ నటుడు ధనుశ్ను అన్నాడీఎంకేలోకి తీసుకురావటానికి పళనిస్వామి పెద్ద ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ప్రాథమిక చర్యలు కూడా పూర్తయినట్లు సమాచారం. పళనిసామి కుమారుడు మిథున్, నటుడు ధనుశ్ మధ్య ఇప్పటికే మూడు సార్లు ప్రాథమిక చర్చలు జరిగినట్లు అన్నాడీఎంకే సీనియర్ నేతలు వెల్లడించారు. ఇటీవల ధనుశ్ తమ పార్టీలోకి వస్తే స్వాగతిస్తామని మాజీమంత్రి రాజేంద్రబాలాజీ అన్నారు. అన్నాడీఎంకేలో ధనుశ్కు జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ లేదా యువజన విభాగ కార్యదర్శి బాధ్యతలు అప్పగించే అంశంపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. టీవీకేతో పోటీ పడేందుకు, యువతను పార్టీ వైపు ఆకర్షించేందుకు ధనుశ్ను పళనిస్వామి అస్త్రంగా చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. సామాజికవర్గాల పరంగానూ ధనుశ్కు ఉన్న మద్దతు అన్నాడీఎంకేకు కలిసి వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే త్వరలోనే ధనుశ్ను అన్నాడీఎంకే కండువాతో చూడొచ్చని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ధనుశ్ను అన్నాడీఎంకేలోకి తీసుకొచ్చే పథకం వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని కొందరు రాజకీయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. విజయ్ వర్సెస్ ధనుశ్ అనే రాజకీయాలను సృష్టించి భవిష్యత్లో తమ వ్యూహాలను అమలు చేయాలని బీజేపీ చూస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. నేరుగా ధనుశ్ను ముందుకు తీసుకురావటం కంటే అన్నాడీఎంకే ద్వారా తీసుకొచ్చేందుకు బీజేపీ ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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