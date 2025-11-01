'బిహార్కు వచ్చేటప్పుడు చంపేస్తాం'- రేసుగుర్రం విలన్, బీజేపీ ఎంపీ రవి కిషన్కు హత్య బెదిరింపులు
తమ వర్గాన్ని అవమానించేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని బెదిరింపులు- నిందితుడు బిహార్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించినట్టు సమాచారం
Published : November 1, 2025 at 9:53 AM IST
Death Threat to BJP MP Ravi Kishan : ప్రముఖ నటుడు, BJP ఎంపీ రవి కిషన్కు హత్య బెదిరింపులు వచ్చాయి. తమ వర్గాన్ని అవమానించేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేసి రవికిషన్ను చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గోరఖ్పుర్లో కేసు నమోదైంది. MP వ్యక్తిగత కార్యదర్శి శివం ద్వివేదీకి నిందితుడు ఫోన్ చేసి ఈ బెదిరింపులకు పాల్పడినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. రవి కిషన్ తమ వర్గాన్ని అవమానించేలా మాట్లాడారని నాలుగు రోజుల్లో ఆయన బిహార్కు వచ్చేటప్పుడు చంపేస్తామని బెదిరించాడని ద్వివేదీ తెలిపినట్టు చెప్పారు.
"రవి కిషన్ మా వర్గాన్ని అవమానించేలా మాట్లాడాడు. కాబట్టి అతన్ని కాల్చేస్తాం. అతని ప్రతి కదలిక నాకు తెలుసు. నా వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకోండి. గోరఖ్పుర్లోని అతడి ఇంటికి వచ్చి కాలుస్తాను. లేదంటే నాలుగు రోజుల్లో అతను బిహార్కు వచ్చేటప్పుడు చంపేస్తాం" అని నిందితుడు బెదిరించాడని వ్యక్తిగత కార్యదర్శి శివం ద్వివేదీ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎంపీని ఉద్దేశిస్తూ పలు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు కూడా చేశాడని పేర్కొన్నారు. అయితే, రవికిషన్ ఏ వర్గాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఎలాంటి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ద్వివేది పేర్కొన్నారు. అయితే, నిందితుడు బిహార్లోని అరా జిల్లాకు చెందిన అజయ్ కుమార్గా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై గోరఖ్పుర్లోని పోలీస్స్టేషన్లో ఎంపీ సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేశారు. ఈసందర్భంగా ఎంపీకి భద్రత పెంచాలని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
బెదిరింపులపై స్పందించిన ఎంపీ రవికిషన్
మరోవైపు తనపై వచ్చిన బెదిరింపులపై ఎంపీ రవికిషన్ స్పందించారు. గుర్తుతెలియని ఓ వ్యక్తి ఫోన్ కాల్లో తనను దుర్భాషలాడటంతో పాటు తన తల్లి గురించి అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడని చెప్పారు. ఇవి సమాజంలో ద్వేషం, అరాచకత్వాన్ని వ్యాప్తి చేసే ప్రయత్నాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్య బలం, సైద్ధాంతిక సంకల్పంతో వీటిని ఎదుర్కొంటామని తెలిపారు. ఇలాంటి బెదిరింపులకు తాను భయపడనని తేల్చి చెప్పారు. ప్రజాసేవ, ధర్మమార్గంలో నడవాలనేది తన రాజకీయ వ్యూహం మాత్రమే కాదని, జీవిత సంకల్పమని స్పష్టం చేశారు.
రజనీకాంత్, ధనుష్కు బెదిరింపులు
అంతకుముందు మూడు రోజుల క్రితం తమిళ అగ్రనటులు రజనీకాంత్, ధనుష్కు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ మేరకు చెన్నై డీజీపీ కార్యాలయానికి మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ-మెయిల్ వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అందులో చెన్నై పోయిస్ గార్డెన్లోని రజనీకాంత్, ధనుష్ ఇళ్లకు, కీల్పాక్కంలో ఉన్న టీఎన్సీసీ అధ్యక్షుడు సెల్వపెరుతంగై ఇళ్లకు బెదిరింపులు వచ్చాయని పోలీసులు చెప్పారు. దీంతో చెన్నైలో బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్ల సహాయంతో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. కాగా, గత కొద్ది రోజులుగా తమిళ ప్రముఖులకు బాంబు బెదిరింపులు ఇదే తరహాలో వస్తున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో అనేక మంది ప్రముఖులకు ఇలాంటి బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, టీవీకే అధినేత, నటుడు విజయ్, సినీ నటి త్రిష నివాసాలతో పాటు బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయానికి, డీజీపీ ఆఫీసుకి, రాజ్భవన్కు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి.