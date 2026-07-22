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కేంద్రం హామీ ఇస్తే తక్షణమే దీక్ష విరమిస్తా: సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్

విద్యార్థులపై కేంద్రం ఎలాంటి కేసులు పెట్టవద్దు- కేంద్రానికి లేఖ రాసిన సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్

Sonam Wangchuk Demands
Sonam Wangchuk Demands (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 6:06 PM IST

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Sonam Wangchuk Demands : నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహరంపై దిల్లీలో నిరసనలు చేస్తోన్న విద్యార్థులపై ఎలాంటి కేసులు ఉండవని కేంద్రం హామీ ఇస్తే తాను తక్షణమే నిరాహార దీక్ష విరమిస్తానని ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ తెలిపారు. కేంద్రం ఎలాంటి హామీ ఇవ్వకపోతే నిరాహార దీక్షను నిరవధికంగా కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కేంద్రానికి లేఖ రాసిన వాంగ్‌చుక్‌ నీట్‌ పేపర్ల లీకేజీ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందని మంత్రులు తనకు హామీ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. బాధ్యులను జవాబుదారీ చేసేందుకు పార్లమెంటులో అర్థవంతమైన చర్చ జరపడం, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా అంశాలను కూడా పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఆందోళనలో పాల్గొన్న యువతపై భవిష్యత్తులో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోమని ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ రావాలని వాంగ్‌చుక్ డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు పోలీసులను ఎక్కువగా ఉపయోగించొద్దని తాను కోరుతున్నట్లు వాంగ్‌చుక్‌ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపాలని విద్యార్థులకు చెబుతానని వాంగ్‌చుక్‌ తెలియజేశారు.

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SONAM WANGCHUK DEMANDS
SONAM WANGCHUK DEMANDS

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