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నేడు నిరాహార దీక్ష ముగిస్తా- కానీ మూడు షరతులు: సోనమ్‌ వాంగ్‌ చుక్‌

విద్యావ్యవస్థలో ఇటీవల జరిగిన వైఫల్యాలకు, పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ ఆరోపణలకు కేంద్రం బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్

Sonam Wangchuk Hunger Strike
Climate activist Sonam Wangchuk being attended by medical professionals as CJP founder Abhijeet Dipke looks on during a protest at Jantar Mantar, in New Delhi, Wednesday, July 15, 2026 (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 8:28 AM IST

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Sonam Wangchuk Hunger Strike : సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌ చుక్‌ తన నిరాహార దీక్షను విరమించనున్నట్లు తెలియజేశారు. కానీ అందుకు మూడు షరతులను విధిస్తూ వాటిలో ఏ ఒక్కటి నెరవేర్చినా తాను దీక్షను వీడతానన్నారు. విద్యావ్యవస్థలో ఇటీవల జరిగిన వైఫల్యాలకు, పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ ఆరోపణలకు కేంద్రం బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలా జరగకపోతే తమ డిమాండ్లను ఎంపీలకు, వివిధ పార్టీల నాయకులకు సమర్పించేందుకు తనను, కాక్రోచ్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని పార్లమెంటుకు చేరుకోవడానికి అనుమతించాలని ఆయన కోరారు.

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SONAM WANGCHUK DEMANDS
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

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