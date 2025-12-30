'సోషల్ మీడియాలో అశ్లీల కంటెంట్ తొలగించండి- లేకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు'- కేంద్రం స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Published : December 30, 2025 at 7:12 PM IST
Center Warning to Online Platforms : అశ్లీల, అసభ్యకర, చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫిక్ వంటి చట్టవిరుద్ధమైన సమాచార వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడంలో విఫలమైతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తోందని సామాజిక మాధ్యమాలను కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు అడ్వైజరీ జారీ చేసిన ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వశాఖ, ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ఫాంలలో ఉన్న అశ్లీల సమాచారాన్ని వెంటనే గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. చట్టవిరుద్ధమైన సమాచార వ్యాప్తిపై తగిన చర్యలు తీసుకోకుంటే ఆయా సామాజిక మాధ్యమాలు చట్టం ముందు దోషులుగా నిలబడాల్సి వస్తుందని కేంద్ర స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల ఆన్లైన్లో అశ్లీల సమాచార వ్యాప్తి పెరుగుదల, దాని నియంత్రణలో సామాజిక మాధ్యమాలు కఠినంగా వ్యవహరించడం లేదని గుర్తించిన కేంద్రం ఈ మేరకు వాటిని హెచ్చరించింది. 2021 ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం బాధిత వ్యక్తి లేదా అతడి తరఫున ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేసిన 24 గంటల్లో అందుకు సంబంధించిన చట్టవిరుద్ధమైన సమాచారాన్ని సామాజిక మాధ్యమాలు తొలగించాలి లేదా నిలిపివేయాలని కేంద్రం పేర్కొంది.