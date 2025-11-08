ETV Bharat / bharat

200కిపైగా అరుదైన జానపద వాద్యాల సేకరణ- వాటి కోసం మ్యూజియం- రిఖి క్షత్రియ గురించి మీకు తెలుసా?

జానపద నాటక రంగం, కళల కోసం రిఖి క్షత్రియ అవిశ్రాంత కృషి- దౌ దూలార్ సింగ్ మాంద్రా జీ అవార్డు ప్రదానం

Folk Instrument Museum
Folk Instrument Museum (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 5:12 PM IST

Folk Instrument Museum : గత 45 ఏళ్లలో 200కి పైగా అరుదైన సంప్రదాయ జానపద వాద్యాలను సేకరించారు ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి. అలాగే జానపద నాటక రంగం, కళల కోసం విశేష కృషి చేశారు. తాను సేకరించిన జానపద వాద్యాలను భద్రపరచడానికి ఓ మ్యూజియాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన ఎవరో కాదు భిలాయ్​కు చెందిన ప్రఖ్యాత జానపద కళాకారుడు, జానపద వాయిద్యాల సేకరణకర్త రిఖి క్షత్రియ. జానపద రంగానికి క్షత్రియ చేసిన కృషికిగానూ ఆయనకు 'దౌ దూలార్ సింగ్ మాంద్రా జీ' అవార్డుతో ఛత్తీస్​గఢ్ సర్కార్ సత్కరించింది. ఈ క్రమంలో రిఖి క్షత్రియ గురించి ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.

ఉపరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రదానం
ఛత్తీస్​గఢ్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడి 25 ఏళ్లయిన సందర్భంగా విష్ణుదేవ్ సాయి ప్రభుత్వం పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. రాజ్యోత్సవాల్లో భాగంగా పలు రంగాల్లో విశేష సేవలందించిన 41 విశిష్ట వ్యక్తులను సత్కరించారు. ఈ అవార్డులను ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రదానం చేశారు. జానపద కళాకారుడు, అరుదైన సంప్రదాయ వాద్యాల సేకరణకర్త రిఖి క్షత్రియ దౌ దూలార్ సింగ్ మాంద్రా జీ దౌ మాంద్రా జీ అవార్డును అందుకున్నారు. జానపద నాటక రంగం, కళలకోసం ఆయన చేసిన విశేష కృషికి గానూ ఈ గౌరవం లభించింది.

నా జీవితంలో గర్వించదగ్గ క్షణం: రిఖి క్షత్రియ
అయితే ఈ అవార్డు తనకు దక్కడంపై రిఖి క్షత్రియ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది తన జీవితంలో గర్వించదగ్గ క్షణమన్నారు. గత 22 ఏళ్లుగా ఈ గౌరవం కోసం తాను ప్రయత్నిస్తున్నానని వివరించారు. చివరగా 23వ ఏట తన కల నెరవేరిందన్నారు. ఈ గౌరవం తనకు మాత్రమే కాకుండా మొత్తం జానపద సంస్కృతి కోసం పాటుపడుతున్న కుటుంబాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని అభిప్రాయపడ్డారు. "నాకు ఇది కేవలం గౌరవం మాత్రమే కాదు. ప్రేరణ కలిగించే క్షణం. భవిష్యత్ తరాలు ఈ వాద్యాల ధ్వనిని గుర్తించి, మన జానపద వారసత్వం సజీవంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. నేను జానపద వాద్యాలను సేకరించడమే కాకుండా వాటిని వాయించడం, తయారు చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాను. 60 ఏళ్ల క్రితం నా తండ్రి భజన బృందాన్ని నడిపారు. మా ఇంట్లో సంగీత వాద్యాలను ఉంచేవారు. నేను ఆ వాద్యాలతో వాయించేవాడిని. అప్పటి నుంచి సంగీత వాయిద్యాలపై నాకు ఆసక్తి పెరిగింది" అని రిఖి క్షత్రియ తెలిపారు.

జానపద వాద్యాలు (ETV Bharat)

45 ఏళ్లుగా అవిశ్రాంత కృషి
రిఖి క్షత్రియ గత 45ఏళ్లుగా జానపద వాద్యాలు, సంస్కృతిని సంరక్షించడంలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆయన దేశంలోని 211 అరుదైన సంప్రదాయ జానపద వాద్యాలను సేకరించారు. వీటిని భిలాయ్ లోని మరోడా సెక్టార్‌లో ఉన్న తన ప్రైవేట్ మ్యూజియం 'కుహుకి'లో భద్రపరిచారు. ఈ సంప్రదాయ వాద్యాలతో పక్షులు, జంతువుల శబ్దాలను సృష్టించడంలో రిఖి క్షత్రియ నిపుణుడు.

ఈ పురాతన సంగీత వాద్యాలను గతంలో గిరిజనులు కమ్యూనికేషన్, వేట కోసం ఉపయోగించేవారు. కానీ ఆధునిక యుగంలో ఈ వాద్యాలు క్రమక్రమంగా కనుమరుగవుతున్నాయి. రిఖి వాటిని కనుమరుగుకాకుండా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రిఖి తన ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని జానపద వాద్యాలను సేకరించడం, జానపద నాటక సంప్రదాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికే ఖర్చు చేశారు. ఇప్పుడు ఆయన మ్యూజియం (కుహుకి) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాభిమానులను, విద్యార్థులను జానపద సంస్కృతి తాలుకా విలువైన వారసత్వాన్ని తెలియజేస్తోంది.

జానపద వాద్యాలు (ETV Bharat)

'మహిళలు మాత్రమే ఈ వాయిద్యాన్ని వాయిస్తారు'
ధంకుల్ అనే సంగీత వాయిద్యాన్ని దైవ ఆచారాల సమయంలో మాత్రమే ఉపయోగిస్తారని రిఖి క్షత్రియ తెలిపారు. మహిళలు మాత్రమే ఈ వాద్యాన్ని వాయించేవారన్నారు. గిరిజన మహిళలు జాగర్ పండుగను జరుపుకుంటారని చెప్పారు. అప్పుడు శివపార్వతుల వివాహాన్ని స్మరించుకుంటారని, అప్పుడు వారు ధంకుల్ సంగీత వాద్యాన్ని వాయిస్తారని వెల్లడించారు. ధంకుల్ ఏడు వేర్వేరు పదార్థాలతో తయారవుతుందన్నారు. ధంకుల్ ద్వారా వచ్చే ధ్వని చాలా ఆకర్షణీయంగా, ప్రశాంతంగా, మనోహరంగా ఉంటుందని స్ఫష్టం చేశారు.

జానపద వాద్యాలు (ETV Bharat)

ఛత్తీస్​గఢ్ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడేందుకు గత 45 ఏళ్లుగా రిఖి క్షత్రియ చేస్తున్న కృషి ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం రూపంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించి అరుదైన జానపద వాద్యాలను సేకరించిన రిఖి, ఆయన భార్య అన్నపూర్ణ 'ఛత్తీస్‌ గఢ్ జానపద వాద్యాలు' అనే పుస్తకాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రిఖి తన జీవితాన్ని అరుదైన సంగీత వాద్యాలను సంరక్షించడానికి దారబోశారు. ఆయన చేసిన కృషికి రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి నుంచి కూడా ప్రశంసలు పొందారు. సంప్రదాయ వాద్యాలను భవిష్యత్ తరాలకు పరిచయం చేయడం, జానపద సంగీతం మూలాలను బలోపేతం చేయడమే తన లక్ష్యమని రిఖి క్షత్రియ పేర్కొన్నారు.

65దేశాల బొమ్మలతో ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియం- శతాబ్దాల క్రితం నాటివి సేకరణ

ఇల్లే మ్యూజియం! ఆ ఒక్కడి 30 ఏళ్ల శ్రమతో ఆనాటి 'దీపాల వెలుగులు' పదిలం

