ETV Bharat / bharat

బాధ్యత నుంచి తప్పించుకునే ఫ్రీ కోచింగ్ ఎత్తుగడ: కాంగ్రెస్ విమర్శలు

ఫ్రీ ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ కేవలం జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికే వేసిన ఎత్తుగడ- ఇలాంటి పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసే సామర్థ్యం ప్రభుత్వానికి లేదని విమర్శ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cong Targets Govt Online Coaching : కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై కాంగ్రెస్​ మరోసారి తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ ఇస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రకటనపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ పథకం అనేది కేవలం, జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికే వేసిన ఎత్తుగడ అని దుయ్యబట్టింది. ఇటువంటి పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసే సామర్థ్యం ప్రభుత్వానికి లేదని విమర్శించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్​ సీనియర్​ నేత జైరాం రమేశ్, శుక్రవారం​ ఎక్స్​ వేదికగా ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు.

రాహుల్​గాంధీ ఎప్పుడో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు!
కోచింగ్ ఇండస్ట్రీ దోపిడీ గురించి కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ ఎప్పుడో ప్రశ్నలు లేవనెత్తారని జైరాం రమేశ్​ గుర్తుచేశారు. గత జూన్ 17న రాజస్థాన్‌లోని కోటాలో జరిగిన 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ అంశంపై మాట్లాడారని తెలిపారు. భారత ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థపై చేసే పెట్టుబడి కంటే, భారతీయ కుటుంబాలు కోచింగ్ సెంటర్లపై పెడుతున్న ఖర్చు ఎక్కువ అని రాహుల్ గాంధీ బహిర్గతం చేశారని అన్నారు. అయితే, ప్రజా ఒత్తిడి నుంచి తప్పించుకోవడానికే మోదీ, ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ పథకాన్ని ప్రకటించాల్సి వచ్చిందని జై రాం రమేశ్​ ఆరోపించారు. కాగా, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు, వారికి ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ అందిస్తామని, ఆగస్టు 15న మోదీ తన ప్రసంగంలో ప్రకటించారు. కోటి మంది యువతకు ఏఐ శిక్షణ ఇస్తామని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

'ఈ పథకానికి కేటాయించే బడ్జెట్ ఏటా తగ్గుతూ వస్తోంది'
ప్రభుత్వ లోపాల గురించి జైరాం రమేశ్ మాట్లాడారు. సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే నడుస్తున్న ఉచిత కోచింగ్ పథకం గత మూడేళ్లుగా లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. మూడేళ్లలో 10,500 మంది విద్యార్థులను చేర్చుకోవాల్సి ఉండగా, కేవలం 2,790 మంది విద్యార్థులు (అంటే కేవలం 26 శాతం మాత్రమే) చేర్చుకున్నారని తెలిపారు. అంతేకాదు, ఈ పథకానికి కేటాయించే బడ్జెట్, ఏటా తగ్గుతూ వస్తోందని, గత ఏడాది బడ్జెట్‌లో సగం కంటే తక్కువ ఖర్చు చేశారని పేర్కొన్నారు. 2026 ఆగస్టు 10 న పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ఈ వాస్తవాలు వెల్లడయ్యాయని చెప్పారు. దేశంలో లోపభూయిషమైన ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థను ప్రాథమికంగా బాగు చేయడానికి లేదా ప్రభుత్వ విద్యపై తిరిగి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి బదులుగా, ప్రజల సొమ్మును ఆన్‌లైన్ కోచింగ్‌పై పెట్టాలని మోదీ నిర్ణయించుకున్నారని ఆరోపించారు.

అసలు ఎర్రకోట ప్రసంగంలో మోదీ ఏమన్నారు?
భారత 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ఉచిత ఆన్‌లైన్ కోచింగ్ పథకం గురించి కీలక ప్రకటన చేశారు. కోచింగ్ క్లాసుల ఫీజులు పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై పెద్ద భారంగా మారాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తమ పిల్లలను కోచింగ్‌ సెంటర్​కు పంపకపోతే వారు వెనకబడిపోతారన్న భావన అభ్యర్థుల తల్లిదండ్రుల్లో ఏర్పడుతోందని అన్నారు. అయితే, తమ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే ఈ పథకం ద్వారా అభ్యర్థుల కుటుంబాలకు వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఆదా అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో డిజిటల్ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రతిభావంతులైన ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ వనరులన్నింటినీ ఒకచోట చేర్చి, దేశ యువతకు ఉచిత కోచింగ్ అందించడానికి ఒక పూర్తి నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించబోతున్నామని మోదీ పేర్కొన్నారు.

పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా కావాల్సిందే- అందుకోసం రాజీనామాకైనా సిద్ధం: సీఎం రంగస్వామి

'నాన్నా కాపాడు- వీళ్లు నన్ను చంపేస్తారు'- డెలివరీ రూమ్‌ నుంచి ఏడుస్తూ బయటకు గర్భిణి- కాసేపటికే తల్లీబిడ్డలు మృతి

TAGGED:

CONGRESS SLAMS CENTRAL GOVT
GOVT FREE ONLINE COACHING ANNOUNCE
OPPOSITIONS GOVT ONLINE COACHING
JAI RAM RAMESH SLAMS GOVT SCHEMES
CONG TARGETS GOVT ONLINE COACHING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.