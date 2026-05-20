మార్కెట్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా VIP మేకలు- ఆహారంగా పాలు, నెయ్యి, వెన్న- ఏసీ వాహనంలో జర్నీ- ధర చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Published : May 20, 2026 at 10:46 AM IST

VIP Goat Market In Bhopal : దేశవ్యాప్తంగా బక్రీద్‌ పర్వదినాన్ని జరుపుకునేందుకు ముస్లిం సోదరులు సిద్ధం అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌లోని మేకల మార్కెట్ చూపరులకు ఆకట్టుకుంటోంది. అక్కడికి అమ్మకానికి వచ్చిన మేకలు వాటి పరిమాణం, రాజభోగాలతో కూడిన సేవలు, కళ్లు చెదిరే ధరలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ వీఐపీ మేకల గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

భోపాల్‌లోని మేకల మార్కెట్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తున్నాయి 'భోపాలి గోట్ ఫామ్'కు చెందిన మేకలు. ఈ ఫామ్‌లోని మేకలకు ప్రత్యేకమైన ఆహారం, విలాసవంతమైన సంరక్షణ, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వ్యక్తుల పేర్లు ఉండడంతో భోపాల్ మార్కెట్లో కేంద్ర బిందువుగా నిలిచాయి. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ రెజ్లర్ 'బ్రాక్ లెస్నార్' పేరు మీద ఉన్న కండలు తిరిగిన మేక నుంచి షాన్-ఎ-భోపాల్ అనే పేరుతో ఉన్న గోట్ వరకు అన్ని చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు దేశ రాజధాని దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల నుంచి వ్యాపారులు తరలివచ్చారు.

బ్రాక్ లెస్నార్ బరువు 140 కిలోలు
తన మేకకు దూకుడు స్వభావం, శక్తివంతమైన శరీరాకృతి ఉండటం వల్ల దానికి బ్రాక్ లెస్నార్ అని పేరు పెట్టామని 'భోపాలి గోట్ ఫామ్' యజమాని సాహబ్ అలీ తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ పేరే అందరి నోళ్లలో నానుతోందని చెప్పారు. బ్రాక్ లెస్నార్ బరువు 140 కిలోగ్రాముల ఉంటుందన్నారు. ఆ మేక ఒకసారి గెంతులు వేస్తే ఫామ్‌లోని ఒక గది దెబ్బతిందని వివరించారు. కేవలం బ్రాక్ లెస్నార్‌ను చూడటానికే ప్రజలు చాలా దూరం నుంచి వస్తారని అన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ముఖ్యంగా అరుదైన, విలక్షణమైన ఆకారం ఉన్న ప్రీమియం మేకలపై కొనుగోలుదారుల్లో మోజు పెరిగిందని వెల్లడించారు.

మూడు రంగుల్లో మేక
అలాగే 'భోపాలి గోట్ ఫామ్'కు చెందిన మరో మేక షాన్-ఎ-భోపాల్ మార్కెట్లో అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇది కోటా జాతికి చెందిన మేక. గోధుమ, నలుపు, తెలుపు అనే మూడు రంగుల్లో ఈ మేక ఉంటుంది. ఆ మేక బరువు సుమారు 130 కిలోలు. ఎత్తు దాదాపు 38 అంగుళాలు ఉంటుంది. దీనిని భోపాల్ నుంచి ముంబయికి పూర్తిగా ఏసీ సౌకర్యం ఉన్న వాహనంలో తరలించనున్నారు. ఈ ప్రయాణానికే రూ. 25,000- రూ. 30,000 వరకు ఖర్చవుతుంది.

దేశంలో అతిపెద్ద మేకలలో ఒకటిగా 'అల్ ఖస్వా'
అలాగే ఆ ఫామ్‌లో మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచిన మేక 'అల్ ఖస్వా'. దేశంలోనే అతిపెద్ద మేకలలో ఇదొకటి. ఈ మేక దాదాపు 70 అంగుళాల పొడవు, 42 అంగుళాలకు పైగా ఎత్తు ఉంటుంది. భారీ శరీరం, దాదాపు 20 అంగుళాల పొడవున్న అసాధారణమైన చెవుల కారణంగా ఈ మేక భోపాల్ మార్కెట్లో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ మేకకు అల్ ఖస్వా అనే పేరును మహమ్మద్‌ ప్రవక్తకు ప్రియమైన ఒంటె పేరు నుంచి ప్రేరణ పొంది పెట్టామని దాని యజమాని సాహబ్ అలీ చెప్పాడు. ఈ మేక ముఖాకృతి, శరీరాకృతి, అరుదైన రూపం దీనిని విశిష్టమైనదిగా చేస్తాయని అన్నాడు. దీని ధర దాదాపు రూ. 5.5 లక్షలుగా అంచనా వేశారని తెలిపాడు.

మేకలకు మంచి ఆహారం
'భోపాలి గోట్ ఫామ్' ఒక సంప్రదాయ ఫామ్‌లా కాకుండా ఒక విలాసవంతమైన సంరక్షణ కేంద్రంలా కనిపిస్తుంది. తీవ్రమైన వేసవి ఎండ వేడి నుంచి జంతువులను రక్షించడానికి కూలర్లు, ఫ్యాన్లను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి మేకలకు ఆహారంగా ప్రతిరోజూ శనగలు, గోధుమలు, పాలు, నెయ్యి, వెన్న అందిస్తారు. వాటి ఆరోగ్యాన్ని, శరీరాకృతిని కాపాడటానికి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆహారాన్ని మారుస్తుంటారు.

కొన్ని మేకలు ప్రతిరోజూ రెండు కిలోల శనగలు, రెండు లీటర్ల పాలు, వెన్న తింటాయని ఫామ్‌లో పనిచేసే కార్మికుడు షావేజ్ అలీ చెప్పాడు. వాటి కాళ్లకు, శరీరానికి క్రమం తప్పకుండా మసాజ్ కూడా చేస్తామని అన్నాడు. జంతువులపై ఇష్టంతో వాటిపై శ్రద్ధ చూపడం సహజంగానే వస్తుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

