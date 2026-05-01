ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పీక్స్​లోకి వెళ్లే అవకాశం- ఈసారి ముందుగానే 'నైరుతి' రాక : వాతావరణ శాఖ

దేశవ్యాప్తంగా మే నెలలో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదు- మే 14 నుంచి 16 మధ్య అండమాన్-నికోబార్ దీవులకు నైరుతి రుతుపవనాలు- భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 6:56 PM IST

Heatwaves In India : మే నెలలో నమోదయ్యే ఉష్ణగ్రతలపై భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ నెలలో ఎండలు, వడగాల్పుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర హెచ్చరించారు. సాధారణంగానే మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉంటాయి. అయితే, ఈ ఏడాది కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో వడగాల్పుల తీవ్రత సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మృత్యుంజయ్ తెలిపారు.ు

ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని దిగువ ప్రాంతాల్లో ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుంది ఐఎండీ పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో సముద్రపు తేమతో కూడిన వేడి గాలి ఎక్కువగా ఉక్కపోత ఉండొచ్చని చెప్పింది. గుజరాత్, మహారాష్ట్రలోని విదర్భ, మరాఠ్వాడా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిని దాటే అవకాశం ఉందని వివరించింది.

ఈసారి మే నెలలో పగటి పూట మాత్రమే కాదు, రాత్రి సమయాల్లో కూడా వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. దేశంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు (రాత్రి వేళలు) సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతాయని చెప్పింది. దీనివల్ల రాత్రిపూట కూడా ఉక్కపోత అధికంగా ఉంటుందని వెల్లడించింది. పంజాబ్, రాజస్థాన్​లోని కొంత భాగం, మధ్య భారతం, దక్షిణ ద్వీపకల్పంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా లేదా అంతకంటే తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించింది.

నైరుతి రుతుపవనాల రాక

ఇదే సమయంలో నైరుతి రుతుపవనాలపై కూడా ఐఎండీ చల్లటి కబురు అందించింది. ఈసారి నైరుతి రుతుపవనాలు ముందుగానే వచ్చే అవకాశం ఉందని, మే 14 నుంచి 16వ తేదీ మధ్యలో రుతుపవనాలు అండమాన్, నికోబార్ దీవులను తాకే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ఇది సాధారణ సమయం కంటే కొంచెం ముందే కావడం గమనార్హం. దీంతో మే నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సగటు వర్షపాతం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, పశ్చిమ భారతంలో మంచి వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తూర్పు మధ్య భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని చెప్పింది.

పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 'ఎల్ నినో' పరిస్థితులు బలపడుతున్నాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. రుతుపవనాల సీజన్ (జూన్-సెప్టెంబర్) మధ్యలో ఎల్ నినో ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందిని వెల్లడించింది. ఎల్ నినో వల్ల భారతదేశంలో వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మధ్య పసిఫిక్ మహాసముద్ర జలాలు వేడెక్కే పరిస్థితిని ఎల్‌నినోగా పరిగణిస్తారు. ఈ ప్రభావం రుతుపవనాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐఎండీకి చెందిన 'మాన్​సూన్ మిషన్ కపుల్డ్ ఫోర్‌కాస్టింగ్ సిస్టమ్' అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులు అభివృద్ధి చెందే అవకాశముందని వెల్లడించింది.

ఏప్రిల్​లో వాతావరణ పరిస్థితులపై సమీక్ష విడుదల
ఇక ఏప్రిల్ నెల వాతావరణ పరిస్థితులపై కూడా ఐఎండీ సమీక్ష విడుదల చేసింది. దేశంలోని ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయని తెలిపింది. అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయని వెల్లడించింది. ఏప్రిల్ నెలలో దేశాన్ని ఏడు పాశ్చాత్య అలజడులు ప్రభావితం చేశాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. వీటి ప్రభావంతో పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు, ఉరుములు, ఈదురుగాలులు నమోదయ్యాయని తెలిపింది. మే నెలలో కూడా వాతావరణంలో మార్పులు కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఈ మేరకు కొన్ని ఐఎండీ కొన్ని సూచనలు చేసింది. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలని, మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల వరకు బయట తిరగకపోవడం ఉత్తమమని పేర్కొంది.

'అసెంబ్లీకి సీఎం తాగొచ్చారు'- విపక్షాల సంచనల ఆరోపణలు

సిలిండర్ల ధరలు పెరుగుతాయని నేను ముందే చెప్పాను : రాహుల్​ గాంధీ

IMD ON HEATWAVES IN INDIA
HEAT WAVE IN INDIA 2026
IMD REPORT ON WEATHER
IMD REPORT ON MONSOON 2026
HEATWAVES IN INDIA

