"అబ్ కీ బార్ 400 పార్" నినాదం ఇప్పుడు నిజమైంది: దిల్లీ కాలుష్యంపై కాంగ్రెస్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు
Congress Slams Modi Delhi Pollution : దిల్లీలో గాలి నాణ్యత సూచిక (AQI) స్థాయిలు 400 దాటడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, మోదీ నినాదంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది.
Published : November 14, 2026 at 3:29 PM IST
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గతంలో ఇచ్చిన "అబ్ కీ బార్ 400-పార్" (ఈసారి 400 దాటుతాం) అనే నినాదాన్ని ఉటంకిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది. దిల్లీలో గాలి నాణ్యత సూచిక (AQI) స్థాయిలు 400 దాటడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆ నినాదం ఇప్పుడు నిజమైందని ఎద్దేవా చేసింది. శనివారం ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
‘अबकी बार, AQI 400 पार!’ प्रवचनमंत्री का नारा AQI के मामले में तो सच साबित हो रहा है! दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। हवा इतनी ज़हरीली है कि साँस लेना दूभर हो गया है। बच्चे और बुज़ुर्ग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। साँसों पर संकट बढ़ रहा है और अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद। नारे हवा में उछाले थे, अब हवा ही ज़हर बन गई है!— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 14, 2026
""అబ్ కీ బార్, ఏక్యూఐ 400-పార్ (ఈసారి ఏక్యూఐ 400 దాటింది). తరచుగా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే ప్రధాన మంత్రిని 'ప్రవచనమంత్రి' అని పిలవవచ్చు. ఆయన ఇచ్చిన నినాదం ఇప్పుడు AQI విషయంలో నిజమైంది! అంతేకాదు, 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో, ఎన్డీఏ కూటమికి లోక్సభలో 400కు పైగా స్థానాలు వచ్చేలా ఓటు వేయాలని కోరుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ "అబ్ కీ బార్ 400-పార్" అనే నినాదాన్ని ఇచ్చారు. అప్పట్లో గాలిలోకి నినాదాలు విసిరారు, ఇప్పుడు అదే గాలి విషపూరితంగా మారింది. దిల్లీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్యంతో కూడిన నగరంగా మారింది. గాలి ఎంత విషపూరితంగా మారిందంటే, శ్వాస తీసుకోవడమే కష్టతరమైంది. దీనివల్ల పిల్లలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా ఆసుపత్రుల్లో రోగుల సంఖ్య కూడా అధికమవుతోంది."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి
నగరంలోని పలు గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా AQI స్థాయిలు 'తీవ్రమైన' (400-500) విభాగంలో నమోదవుతున్నాయి. శుక్రవారం నాడు దిల్లీ సగటు AQI కూడా 400 మార్కును దాటిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో జైరాం రమేశ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.