ETV Bharat / bharat

'తిరుగుబాటు వర్గానికి గుర్తింపు ఇవ్వవద్దు'- లోక్‌సభ స్పీకర్‌కు టీఎంసీ లేఖ

'టీఎంసీ విడదీయరాని పార్టీ- లోక్​సభలో ఒక ప్రత్యేక వర్గాన్ని లేదా ప్రత్యేక కూటమిని ఏర్పాటు చేయలేరు'- టీఎంసీ ఎంపీ సాగరిక ఘోష్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

Abhishek Banerjee
Abhishek Banerjee (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Banerjee Letter To Om Birla : తృణమూల్​ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ ఆదివారం లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాశారు. తమ పార్టీ రెబల్ ఎంపీల గ్రూప్​నకు ఎలాంటి గుర్తింపు, హోదా, సదుపాయాలు కల్పించవద్దని కోరారు. తిరుగుబాటు ఎంపీలు లోక్​సభ స్పీకర్​తో సమావేశం కావడానికి ముందే ఆయన ఈ లేఖ రాయడం గమనార్హం.

బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ పార్టీలో అంతర్గత పోరు మొదలైంది. మమతా బెనర్జీ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తూ 22 మంది రెబల్ ఎంపీలు ఒక గ్రూప్​ లేదా వర్గంగా ఏర్పడ్డారు. తమను లోక్​సభలో ప్రత్యేక పార్లమెంటరీ బ్లాక్​గా గుర్తించాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు సోమవారం లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాను కలవనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే టీఎంసీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్​ బెనర్జీ లోక్​సభ స్పీకర్​కు లేఖ రాశారు.

ఆ లేఖలో ఆల్​ ఇండియా తృణమూల్​ కాంగ్రెస్ (ఏఐటీసీ)ని లోక్​సభలో ఒకే రాజకీయ పార్టీగా పరిగణించాలని కోరారు. తమ పార్టీ అధికారికంగా నియమించిన నేత, విప్ మాటకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకవేళ అసమ్మతి ఎంపీల నుంచి ఏవైనా విజ్ఞప్తులు వస్తే, వాటిపై ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, టీఎంసీ అధికారిక వర్గానికి తమ వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. జూన్​ 10న రాసిన ఈ లేఖను టీఎంసీ ఎంపీలు సాగరికా ఘోష్, కీర్తి ఆజాద్​లు ఆదివారం స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సాగరికా ఘోష్ మాట్లాడుతూ, "టీఎంసీ ఒక విడదీయరాని పార్టీ. కనుక లోక్​సభలో రెబల్స్ ప్రత్యేక వర్గాన్ని లేదా బ్లాక్​ను ఏర్పాటు చేయలేరు. అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం" అని అన్నారు.

నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయ్​?
ఏదైనా విలీన ప్రతిపాదన చెల్లుబాటు కావాలంటే, రాజకీయ పార్టీ విలీనంతో పాటు, ఎంపీల్లో 2/3 వంతు సభ్యుల మద్దతు అవసరం అని అభిషేక్ బెనర్జీ చెప్పారు. చట్టం ప్రకారం, ఇందులో ఏదో ఒక షరతు మాత్రమే నెరవేరితే సరిపోదని ఆయన అన్నారు. రాజ్యాంగంలోని పదో షెడ్యూల్​ (పార్టీ ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం) నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే హక్కు టీఎంసీకి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అయితే రెబల్ ఎంపీలు మాత్రం తమకు పూర్తి మెజారిటీ ఉందని వాదిస్తోంది. రెబల్ ఎంపీ కాకోలి ఘోష్ దస్తీదార్​ దిల్లీకి బయలుదేరే ముందు కోల్​కతా విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సోమవారం మేము లోక్​సభ స్పీకర్​ను కలుస్తున్నాం. పార్లమెంట్​లో మమ్మల్ని ప్రత్యేక బ్లాక్​గా గుర్తించాలని కోరుతాం. త్వరలోనే మరో ఇద్దరు ఎంపీలు మా వర్గంలో చేరనున్నారు. దీంతో లోక్​సభలో తమ బలం 22కు పెరుగుతుంది" అని చెప్పారు.

మమతా బెనర్జీకి అగ్ని పరీక్ష
ప్రస్తుతం టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ అగ్ని పరీక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. తిరుగుబాటు నేతల తీరుతో ఆమె సతమతమవుతున్నారు. ఓ వైపు రెబల్​ ఎంపీలు పార్లమెంట్​లో ప్రత్యేక బ్లాక్​గా ఏర్పడతామని అంటున్నారు. మరోవైపు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అధిష్ఠానంపై తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేస్తున్నారు. గత వారం తమ పార్టీకి ఉన్న 80 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో 64 మంది విడిపోయారు. దీంతో బంగాల్​ అసెంబ్లీ స్పీకర్​ రతీంద్ర బోస్​ వారిని ప్రత్యేక శాసనసభ పక్షంగా గుర్తించారు. రితబ్రత బెనర్జీని ప్రతిపక్ష నేతగా గుర్తించారు. అయితే స్పీకర్​ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని అధికారిక వర్గం కలకత్తా హైకోర్టులో సవాల్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ వర్గానికి చెందిన ఎంపీలు ఆదివారం మమతా బెనర్జీని కలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

శివసేన (యూబీటీ)లో చీలిక- 'ఆపరేషన్ టైగర్​'పై పార్టీ ఏమందంటే?​

రాజ్యసభలో 2/3 మెజారిటీ దిశగా ఎన్​డీఏ- మరి లోక్​సభ మాటేమిటి?

TAGGED:

ABHISHEK LETTER TO LS SPEAKER
TMC FACTION MEETING WITH LS SPEAKER
TMC SPLIT NEWS UPDATES
TMC LEADERS MEETING WITH MAMATA
ABHISHEK BANERJEE LETTER TO OMBIRLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.