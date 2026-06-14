'తిరుగుబాటు వర్గానికి గుర్తింపు ఇవ్వవద్దు'- లోక్సభ స్పీకర్కు టీఎంసీ లేఖ
'టీఎంసీ విడదీయరాని పార్టీ- లోక్సభలో ఒక ప్రత్యేక వర్గాన్ని లేదా ప్రత్యేక కూటమిని ఏర్పాటు చేయలేరు'- టీఎంసీ ఎంపీ సాగరిక ఘోష్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : June 14, 2026 at 8:26 PM IST
Abhishek Banerjee Letter To Om Birla : తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ ఆదివారం లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాశారు. తమ పార్టీ రెబల్ ఎంపీల గ్రూప్నకు ఎలాంటి గుర్తింపు, హోదా, సదుపాయాలు కల్పించవద్దని కోరారు. తిరుగుబాటు ఎంపీలు లోక్సభ స్పీకర్తో సమావేశం కావడానికి ముందే ఆయన ఈ లేఖ రాయడం గమనార్హం.
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ పార్టీలో అంతర్గత పోరు మొదలైంది. మమతా బెనర్జీ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తూ 22 మంది రెబల్ ఎంపీలు ఒక గ్రూప్ లేదా వర్గంగా ఏర్పడ్డారు. తమను లోక్సభలో ప్రత్యేక పార్లమెంటరీ బ్లాక్గా గుర్తించాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు సోమవారం లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలవనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే టీఎంసీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ లోక్సభ స్పీకర్కు లేఖ రాశారు.
ఆ లేఖలో ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (ఏఐటీసీ)ని లోక్సభలో ఒకే రాజకీయ పార్టీగా పరిగణించాలని కోరారు. తమ పార్టీ అధికారికంగా నియమించిన నేత, విప్ మాటకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకవేళ అసమ్మతి ఎంపీల నుంచి ఏవైనా విజ్ఞప్తులు వస్తే, వాటిపై ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, టీఎంసీ అధికారిక వర్గానికి తమ వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. జూన్ 10న రాసిన ఈ లేఖను టీఎంసీ ఎంపీలు సాగరికా ఘోష్, కీర్తి ఆజాద్లు ఆదివారం స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సాగరికా ఘోష్ మాట్లాడుతూ, "టీఎంసీ ఒక విడదీయరాని పార్టీ. కనుక లోక్సభలో రెబల్స్ ప్రత్యేక వర్గాన్ని లేదా బ్లాక్ను ఏర్పాటు చేయలేరు. అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం" అని అన్నారు.
VIDEO | Delhi: After submitting a letter by TMC leader Abhishek Banerjee to Lok Sabha Speaker Om Birla, TMC MP Sagarika Ghose says, " tmc is a single indivisible party. you cannot form a separate group or a separate bloc within the lok sabha. this is against the constitution, it… pic.twitter.com/FNvw6KNmgd— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2026
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయ్?
ఏదైనా విలీన ప్రతిపాదన చెల్లుబాటు కావాలంటే, రాజకీయ పార్టీ విలీనంతో పాటు, ఎంపీల్లో 2/3 వంతు సభ్యుల మద్దతు అవసరం అని అభిషేక్ బెనర్జీ చెప్పారు. చట్టం ప్రకారం, ఇందులో ఏదో ఒక షరతు మాత్రమే నెరవేరితే సరిపోదని ఆయన అన్నారు. రాజ్యాంగంలోని పదో షెడ్యూల్ (పార్టీ ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం) నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే హక్కు టీఎంసీకి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla at his residence, in Delhi today.— ANI (@ANI) June 14, 2026
(Source: TMC rebel MP) pic.twitter.com/mOmfUb7l3Q
అయితే రెబల్ ఎంపీలు మాత్రం తమకు పూర్తి మెజారిటీ ఉందని వాదిస్తోంది. రెబల్ ఎంపీ కాకోలి ఘోష్ దస్తీదార్ దిల్లీకి బయలుదేరే ముందు కోల్కతా విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సోమవారం మేము లోక్సభ స్పీకర్ను కలుస్తున్నాం. పార్లమెంట్లో మమ్మల్ని ప్రత్యేక బ్లాక్గా గుర్తించాలని కోరుతాం. త్వరలోనే మరో ఇద్దరు ఎంపీలు మా వర్గంలో చేరనున్నారు. దీంతో లోక్సభలో తమ బలం 22కు పెరుగుతుంది" అని చెప్పారు.
#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, Rebel TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar says, " we, the twenty mps elected from the aitc, met the speaker and submitted a letter requesting to sit separately; these twenty mps constitute more than two-thirds of our total… https://t.co/9rbLSAmmwQ pic.twitter.com/XIOlUMGSsY— ANI (@ANI) June 14, 2026
మమతా బెనర్జీకి అగ్ని పరీక్ష
ప్రస్తుతం టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ అగ్ని పరీక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. తిరుగుబాటు నేతల తీరుతో ఆమె సతమతమవుతున్నారు. ఓ వైపు రెబల్ ఎంపీలు పార్లమెంట్లో ప్రత్యేక బ్లాక్గా ఏర్పడతామని అంటున్నారు. మరోవైపు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అధిష్ఠానంపై తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేస్తున్నారు. గత వారం తమ పార్టీకి ఉన్న 80 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో 64 మంది విడిపోయారు. దీంతో బంగాల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ రతీంద్ర బోస్ వారిని ప్రత్యేక శాసనసభ పక్షంగా గుర్తించారు. రితబ్రత బెనర్జీని ప్రతిపక్ష నేతగా గుర్తించారు. అయితే స్పీకర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని అధికారిక వర్గం కలకత్తా హైకోర్టులో సవాల్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ వర్గానికి చెందిన ఎంపీలు ఆదివారం మమతా బెనర్జీని కలవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
VIDEO | Kolkata: TMC leaders Sovandeb Chattopadhyay, Kalyan Banerjee reach at former West Bengal CM and party chief Mamata Banerjee's Kalighat residence.— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/sjS5bkgWiy
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