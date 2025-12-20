ETV Bharat / bharat

సింగిల్​ యూజ్​​ ప్లాస్టిక్​ వినియోగంపై విద్యార్థుల పోరాటం- ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

75 వేల మంది సంతకాలతో ప్రధాని మోదీకి లేఖ- సోషల్ మీడియాలోనూ విద్యార్థుల ప్రచారం

ABHIKAPUR SCHOOL STUDENTS
ABHIKAPUR SCHOOL STUDENTS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 12:40 PM IST

Students On Single Use Plastic : సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్ రేపర్ల(ఒకసారి వాడి పడేసే కవర్ల)పై అవగాహన పెంచేందుకు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ అంబికాపుర్‌లోని హోలీ క్రాస్ స్కూల్ విద్యార్థులు చొరవ తీసుకుంటున్నారు. వీరు తమ పాఠశాలతోపాటు నగరంలోనూ ప్రచారం నిర్వహిస్తూ, ఏడాది పొడవునా ప్లాస్టిక్ రేపర్లను సేకరించి, సంవత్సరం చివరిలో వాటిని ఉత్పత్తి చేసిన కంపెనీలకే తిరిగి ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. ఆయన తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో విద్యార్థుల ప్రయత్నాన్ని పోస్ట్ చేసి, వారిని అభినందించారు. మోదీ ప్రశంస విద్యార్థుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

75 వేల మందితో సంతకాల సేకరణ
ఛత్తీస్‌గఢ్‌ అంబికాపుర్‌లోని హోలీ క్రాస్ స్కూల్ విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని కోరుతూ, నగరంలోని 75 వేల మంది ప్రజల సంతకాలతో ప్రధానమంత్రి మోదీకి ఒక లేఖ రాశారు. పాఠశాల అధ్యక్షురాలు అన్వేషా సిన్హా మాట్లాడుతూ, "సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ రేపర్లను నిషేధించడానికి మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఈసారి సంతకాల సేకరణ చేశాం. ప్రధానమంత్రి మా ప్రయత్నాన్ని ట్వీట్‌తో ప్రశంసించినప్పుడు మేము సంతోషించాము. కాబట్టి, ఇప్పుడు దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. జనవరి 5న నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించి, ఆ రోజు మరిన్ని సంతకాలు సేకరిస్తాం" అని తెలిపారు.

signature campaign
సంతకాల సేకరణ (ETV Bharat)

బాలురు విభాగం అధ్యక్షుడు శశ్వత్ పాండే మాట్లాడుతూ, "సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ రేపర్లు బయోడిగ్రేడబుల్ కావు, అవి వాతావరణంలో కాలుష్యాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఇది మనకు చాలా ప్రమాదకరం. దీన్ని నిషేధించటానికి 75 వేల మంది సంతకాలతో ప్రధానికి లేఖ పంపుతున్నాము" అని వివరించారు. సంతకాల సేకరణలో విద్యార్థి వినీతా రాజ్‌వాడే 150 మంది నుంచి సంతకాలు సేకరించింది. ఆమె హాస్టల్‌లో నివసిస్తూ అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు, సిబ్బంది నుంచి సంతకాలు తీసుకుంది.

signature campaign
సంతకాల సేకరణ (ETV Bharat)

ఈ ప్రశంస వారిని మరింత ఉత్సాహపడేలా చేసింది
పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జెస్సీ మాట్లాడుతూ, "ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు మనకు హానికరమని అందరికీ తెలుసు. మా పిల్లలు వేసవి సెలవుల్లో కూడా, ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి సంతకాలను సేకరించారు. 2020లో ప్రధానమంత్రి మా పిల్లల ప్రయత్నాలను ట్వీట్ చేసి ప్రోత్సహించారు. ఆ ప్రశంస వారిని మరింత ఉత్సాహపడేలా చేసింది. మేము ఈ సంతకాలను కొరియర్ ద్వారా ప్రధానికి పంపుతున్నాం" అని తెలిపారు. విద్యార్థులు సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తూ , అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో చేరాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ చొరవతో వారు పర్యావరణ పరిరక్షణలో మార్పు తీసుకొచ్చేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

school students
స్కూల్​ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

పర్యావరణ పరిరక్షణ బోర్డు నుంచి ఉత్తర్వులు
ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రభుత్వ పర్యావరణ పరిరక్షణ బోర్డు డిసెంబర్ 3న ఈ అంశంపై ముఖ్యమైన ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధించేలా కఠిన నిబంధనలను నిర్దేశించింది. ఈ ఉత్తర్వులో ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగులు, పాలీప్రొఫైలిన్ బ్యాగులు, ప్లాస్టిక్ థర్మోకోల్ డిస్పోజబుల్స్, సాలిడ్ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ ఉత్పత్తులను, నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్, థర్మోకోల్ అలంకరణ వస్తువులు, పాన్ మసాలా రేపర్లు, పీవీసీ, ఫ్లెక్స్, బ్యానర్లు, హోర్డింగ్‌లు, ఫోమ్ బోర్డులు, 200 ml కంటే తక్కువ ఉన్న పీఈటీ బాటిళ్లు, తిరిగి వినియోగించలేని మల్టీ లేయర్​ ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ బ్యాగులు, క్లోరినేటెడ్ ప్లాస్టిక్‌ను పూర్తిగా నిషేధించారు.

ఇది క్షేత్రస్థాయిలో ఎంతవరకు అమలవుతుందో అనే ప్రశ్న
విద్యార్థుల చాలా రోజులుగా దీనిపై ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, బోర్డు ఉత్వర్వు ఈ కార్యక్రమంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. అయితే ఇది క్షేత్రస్థాయిలో ఎంతవరకు అమలవుతుందో అనే ప్రశ్న వస్తోంది. ప్రస్తుతం విద్యార్థుల సంతకాల సేకరణ కొనసాగుతోంది. పర్యావరణ కాలుష్యం గురించి సమాజంలో చాలామంది ఉదాసీనంగా ఉంటున్నప్పటికీ, చిన్న వయసులోనే ఈ విద్యార్థులు ప్లాస్టిక్ వాడకానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ గురించి ఎక్కువ మందికి అవగాహన కల్పించి, దాని వాడకాన్ని పూర్తిగా మానుకునేలా చేయడమే తమ లక్ష్యం అని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

