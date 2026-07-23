'మా సమస్యలు పట్టించుకోకపోతే ఎఫెక్ట్ తప్పదు'- CJP మళ్లీ సేమ్ డిమాండ్- వారి పాస్పోర్టులు రద్దయ్యే ఛాన్స్!
విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని CJP డిమాండ్- చర్చలకు రావాలని కేంద్రం ఆహ్వానం- తటస్థ వేదికలోనే మాట్లాడతామని CJP స్పష్టం- హింసకు పాల్పడిన వారిపై పాస్పోర్ట్ రద్దు చేసే అవకాశం!
Published : July 23, 2026 at 6:35 PM IST
CJP Protest In Delhi : దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల్లో ఆందోళనకు కారణమైన పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై దిల్లీలో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. జంతర్ మంతర్ వేదికగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఆందోళన మరింత ఉద్ధృతమైంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్పై CJP నాయకత్వం పట్టుతోఉంది. మరోవైపు ప్రభుత్వం చర్చలకు సిద్ధమని చెబుతున్నప్పటికీ వేదిక విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు కొనసాగుతున్నాయి.
CJP వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అభిజీత్ దీప్కే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను అంగీకరించాలని కోరారు. ఒక విఫలమైన, అసమర్థమైన మంత్రి కోట్లాది మంది విద్యార్థుల కంటే ముఖ్యుడు కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ జరిగితే అది కేవలం ఒక కుటుంబ ఓటును మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల నమ్మకాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని అన్నారు. "ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ఆ అంశం మరింత పెద్దదిగా మారుతుంది. విద్యార్థుల సమస్యలను పట్టించుకోకపోతే రాజకీయంగా కూడా ప్రభావం చూపుతుంది" అని అభిజీత్ దీప్కే పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "Modi ji, I once again request you to accept Dharmendra Pradhan's resignation. Otherwise, the issue will not remain limited to Dharmendra Pradhan's resignation alone; it will come for your… pic.twitter.com/H3pTqvx3TR— ANI (@ANI) July 23, 2026
చర్చలకు సిద్ధమన్న కేంద్రం
నిరసనకారులతో చర్చలు జరిపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా స్పష్టం చేశారు. CJP ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే ఒకసారి చర్చలు జరిగాయని మరోసారి కూడా మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. తన కార్యాలయం లేదా నివాసంలో చర్చలు జరపవచ్చని సూచించారు. అయితే CJP మాత్రం ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించలేదు. ప్రజల మధ్య, జంతర్ మంతర్ వద్ద లేదా తటస్థ వేదికలోనే చర్చలు జరగాలని కోరుతోంది. CJP ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం నుంచి తమకు అధికారిక సమాచారం రాలేదని తెలిపారు. "జంతర్ మంతర్ లేదా కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లాంటి తటస్థ ప్రదేశంలో చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా కంటే తక్కువ స్థాయి అంశాలపై చర్చ జరగదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ప్రకటనపై అసంతృప్తి
పేపర్ లీక్ కేసుల్లో కఠిన చర్యల కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రకటనపై కూడా CJP స్పందించింది. ఇలాంటి ప్రకటనలు సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, బాధ్యత వహించే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, పరీక్షా వ్యవస్థలో పారదర్శకతపై స్పష్టమైన హామీలు కావాలని CJP చెబుతోంది.
హింసపై పోలీసుల దృష్టి
మరోవైపు నిరసనల్లో హింసకు పాల్పడిన వారిపై దిల్లీ పోలీసులు చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, వీడియో రికార్డులు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా హింసలో పాల్గొన్న వారిని గుర్తించే ప్రక్రియ ప్రారంభించినట్లు పోలీస్ వర్గాలు తెలిపాయి. హింసకు ప్రత్యక్షంగా పాల్పడినట్లు తేలిన వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యల్లో భాగంగా పాస్పోర్ట్ రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
నిరసనలో కొత్త తరహా ఆకర్షణలు
జంతర్ మంతర్ నిరసనలో యువత వినూత్న పద్ధతుల్లో తమ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ విద్యార్థి స్పైడర్ మ్యాన్ వేషంలో వచ్చి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. "గొప్ప శక్తితో గొప్ప బాధ్యత వస్తుంది" అనే స్పైడర్ మ్యాన్ సందేశం విద్యార్థుల పోరాటానికి సరిపోతుందని చెప్పాడు. మరో విద్యార్థి హల్క్ వేషంలో కనిపిస్తూ నిరసన ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. చేతిలో చీపురు, చెత్త సంచులతో అక్కడ పరిశుభ్రతకు సహకరించాడు. ఇంకో విద్యార్థి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ స్ఫూర్తితో "స్టార్క్ స్టూడెంట్స్ స్టాండ్ యునైటెడ్" అనే ప్లకార్డుతో కనిపించాడు. న్యాయం కోసం పోరాడాలనే సందేశాన్ని ఇచ్చాడు.
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