ETV Bharat / bharat

ప్రధాన్ రాజీనామా ఉద్యమ విజయమే- నీట్ బాధితులకు పరిహారం ఎక్కడ?: 'ఈటీవీ భారత్'​తో CJP దీప్కే

ఆగస్టు 5 నుంచి ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో సీజేపీ రెండ్రోజుల వ్యూహ సమావేశం- రాజకీయ పార్టీగా మారే ఉద్దేశం లేదన్న అభిజీత్ దీప్కే- నీట్ బాధిత కుటుంబాలకు రూ.కోటి పరిహారం ఇప్పటికీ అందలేదని ఆరోపణ

Abhijeet Dipke
Abhijeet Dipke (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 4:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhijeet Dipke On CJP Strategy : దేశంలో యువత సమస్యలు, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలపై పోరాటాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సిద్ధమవుతోంది. ఆగస్టు 5 నుంచి ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో రెండ్రోజుల పాటు కీలక వ్యూహ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ ప్రకటించింది. ఆ సమావేశంలో సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేతో పాటు ముఖ్య ప్రతినిధులు, నిర్వాహకులు పాల్గొని ఉద్యమ భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించనున్నారు. సమావేశం అనంతరం దేశవ్యాప్తంగా యువత అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. అయితే తమ సంస్థ రాజకీయ పార్టీగా మారబోదని అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం దేశంలో రాజకీయ వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకం తగ్గుతోందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం తమ లక్ష్యం కాదన్నారు. ప్రజా ఉద్యమమే తమ ప్రధాన మార్గమని 'ఈటీవీ భారత్'​తో చెప్పారు.

'నీట్ బాధితులకు పరిహారం ఎక్కడ?'
నీట్ పరీక్షా పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.కోటి పరిహారం ఇవ్వాలని తాము డిమాండ్ చేశామని, ప్రభుత్వం కూడా ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చిందని దీప్కే గుర్తు చేశారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఏ కుటుంబానికీ ఆ పరిహారం అందలేదని ఆరోపించారు. నియమ నిబంధనలు పరిశీలించాల్సి ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతోందని, కానీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను ఆకర్షించడానికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసే సమయంలో అలాంటి నిబంధనలు గుర్తుకు రావడం లేదని విమర్శించారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్దేశంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని అన్నారు. తమ డిమాండ్లు అమలు కాకపోతే మళ్లీ ఆందోళనలకు దిగాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఉద్యమ విజయమే'
జంతర్ మంతర్ వద్ద 37 రోజులపాటు సాగిన నిరసన ఉద్యమం ఫలితంగానే కేంద్ర మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారని అభిజీత్ దీప్కే పేర్కొన్నారు. అయితే ఉద్యమం విజయం కేవలం ఒక మంత్రి రాజీనామాతో ముగియలేదని, యువత భయపడకుండా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే స్థాయికి రావడమే అసలైన విజయమని చెప్పారు. యువత ఏకమైతే ఎంతటి శక్తిమంతమైన ప్రభుత్వాన్నైనా ప్రశ్నించగలదని తమ ఉద్యమం నిరూపించిందన్నారు.

'కొత్త విద్యాశాఖ మంత్రికి మద్దతు లేదు'
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రహ్లాద్ జోషికి తమ మద్దతు లేదని అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. గతంలో బిల్కిస్ బానో కేసులో దోషులను సత్కరించిన ఘటనలో ఆయన పేరు వినిపించిందని ఆరోపిస్తూ, అలాంటి వ్యక్తి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండటాన్ని తాము సమర్థించబోమన్నారు. సోషల్ మీడియాపై నియంత్రణలు లేదా కొత్త ఆంక్షలు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నాలు జరిగితే యువత పెద్ద ఎత్తున రోడ్డెక్కుతుందని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం యువత తమ సమస్యలను సోషల్ మీడియా ద్వారానే దేశం ముందుకు తీసుకొస్తోందని చెప్పారు. గతంలో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయడం, జైలుకు పంపించడం, సోషల్ మీడియా ఖాతాలను నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు జరిగాయని ఆరోపించారు. తమ పార్టీ ఖాతాలను కూడా నిలిపివేశారని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాను అణచివేస్తే ప్రజల గొంతును అణచివేసినట్టేనని వ్యాఖ్యానించారు.

దిల్లీ పోలీసులపై ఆరోపణలు
జులై 20న జరిగిన పార్లమెంట్ మార్చ్ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న హింసపై కూడా అభిజీత్ దీప్కే స్పందించారు. తమ ఉద్యమాన్ని అపఖ్యాతిపాలు చేయడానికి బయటి వ్యక్తులను ముందుగానే పంపించారని ఆరోపించారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ సంఖ్యలో నేరచరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులు సంచరించారని, అది ఢిల్లీ పోలీసుల వైఫల్యమా లేక ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగమా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని అన్నారు. ఉద్యమకారులపై రాళ్ల దాడి జరిగేలా ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేశారనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా బాలికలపై పోలీసులు దాడి చేశారని, వారి పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలపై ముందు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యమకారులు దుర్భాషలాడితే అది తప్పేనని అంగీకరిస్తూనే, పోలీసుల చర్యలను కూడా సమానంగా పరిశీలించాలని అన్నారు.

'విద్యే ఎన్నికల ప్రధాన అంశం కావాలి'
దేశంలో విద్యా వ్యవస్థ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని దీప్కే అన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత, భవనాల సమస్యలు, మౌలిక వసతుల లోపం కారణంగా తల్లిదండ్రులు ప్రైవేటు పాఠశాలలను ఆశ్రయిస్తున్నారని చెప్పారు. దీంతో సాధారణ కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతోందన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో విద్యనే ప్రధాన రాజకీయ అంశంగా మార్చాలని ఆయన సూచించారు. విద్యపై ఖర్చు చేయడం అంటే దేశ భవిష్యత్తుపై పెట్టుబడి పెట్టినట్టేనని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం అత్యవసరమని, లేదంటే ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల ఆధిపత్యం మరింత పెరుగుతుందని హెచ్చరించారు.

'ఇథనాల్ ఇంధనంపై కూడా ఉద్యమం'
ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనం వల్ల వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని దీప్కే తెలిపారు. దీనిపై పార్టీలో చర్చించి త్వరలో ఉద్యమ కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. ఉద్యమాల సమయంలో పోలీసుల చేత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న విద్యార్థులు, యువత తమ ఫిర్యాదులను నమోదు చేసుకునేందుకు 'సాక్షి' పేరుతో ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసుల దాడులకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు, ఇతర ఆధారాలను ఆ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయవచ్చన్నారు. అందిన ఆధారాల ఆధారంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, అవసరమైతే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తామని అభిజీత్ దీప్కే వెల్లడించారు.

'ఎంత విచారణ చేసినా నిజం మారదు'
అలాగే పుణె విశ్వవిద్యాలయంలో డిగ్రీలకు సంబంధించిన అక్రమాలపై కూడా తమ పార్టీ స్పందిస్తుందని, దేశంలో ఎక్కడ విద్యకు సంబంధించిన అవకతవకలు జరిగినా అక్కడ ఉద్యమం చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. తన విద్యార్హతలపై వస్తున్న ఆరోపణలను కూడా ఖండించిన దీప్కే, బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి స్కాలర్‌షిప్‌తో చదివానని, ఎడ్యుకేషన్ లోన్​ కూడా తీసుకున్నానని, తన డిగ్రీ పూర్తిగా చెల్లుబాటు అయ్యిందేనని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ఎంత విచారణ చేసినా నిజం మారదని వ్యాఖ్యానించారు.

"మీ స్కిన్​ ఇండియా ఫ్యూచర్​ కన్నా షైనింగ్​గా ఉంది"- మోదీ సెల్ఫీ వీడియోపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు

యువతకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య నమ్మకమే కీలకం- కేంద్రం ఆ హామీలను నిలబెట్టుకుంటే సంతోషం: వాంగ్‌చుక్

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE LATEST COMMENTS
CJP FUTURE STRATEGY
DIPKE ON PRADHAN RESIGN
ABHIJEET DIPKE ON CJP STRATEGY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.