అభిజీత్ దీప్కేకు బెయిల్- పీస్ బాండ్పై సంతకం చేసిన తర్వాతే విడుదల!
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు కొన్ని నిబంధనలతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు అయినట్లు దిల్లీ పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. పీస్ బాండ్పై సంతకం చేసిన తర్వాతే దీప్కే విడుదల అవుతారని స్పష్టం చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 5:39 PM IST
Abhijeet Dipke Granted Bail : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు దిల్లీ కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే శాంతి బాండ్ (పీస్ బాండ్)పై సంతకం చేసిన తర్వాతే దీప్కే విడుదల అవుతారని దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.
అభిజీత్ దీప్కే శుక్రవారం తిరంగా మార్చ్ కోసం కనాట్ప్లేస్కు బయలుదేరగా, పోలీసులు ఆయనను అడ్డుకొని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై సీజేపీ లీగల్ అఫైర్స్ హెడ్ రత్నా సింగ్ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. పోలీసులు దీప్కే ప్రాథమిక హక్కులను, చట్ట ప్రక్రియను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. దీప్కేను తక్షణమే విడుదల చేయాలని స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టును ఆమె కోరారు. ఆ తర్వాత, శాంతియుతంగా నిరసనలో పాల్గొనాలని పౌరులను కోరడం నేరం ఎలా అవుతుంది? అని రత్నా సింగ్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రశ్నించారు. "అభిజీత్ దీప్కే అరెస్టు చట్టవిరుద్ధం. కాబట్టి స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు (ఎస్ఈఎం) ఆయనను విడుదల చేయాలి. ఆయన ప్రజలను కేవలం త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయాలని మాత్రమే కోరారు. అది నేరం ఎలా అవుతుంది?" అని రత్నా సింగ్ ప్రశ్నించారు.
అభిజీత్ దీప్కేను ఆయన నివాసం వెలుపల నుంచి తీసుకెళ్లిన తీరుపై రత్నా సింగ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "అభిజీత్ దీప్కేను ఆయన నివాసం వెలుపలి నుంచి తీసుకెళ్లిన విధానం దారుణంగా ఉంది. అధికారులు కనీసం ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారనే సమాచారాన్ని వెల్లడించలేదు. అలాగే దీప్కే తన న్యాయవాదిని కలుసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు. ఇది చట్టప్రక్రియ, ప్రాథమిక హక్కులపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి అధికార దుర్వినియోగాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారు? 'ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్' పేరుతో దిల్లీ పోలీసులు ఇలా చట్టవిరుద్ధమైన పనులకు పాల్పడకూడదు" అని రత్నా సింగ్ అన్నారు. అభిజీత్ దీప్కేను శనివారం మధ్యాహ్నం మందిర్మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లోని ఎస్ఈఎం ముందు హాజరుపరచాల్సి ఉందని ఆమె తెలిపారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్లో నిర్వహించాలనుకున్న 'లెహ్రా దో తిరంగా' ర్యాలీకి వెళ్తున్న దీప్కేను దిల్లీ పోలీసులు శుక్రవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు సెంట్రల్ దిల్లీలో బహిరంగ సభలపై కఠినమైన నిషేధాజ్ఞలు విధిస్తూ అధికారులు భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత (బీఎన్ఎస్ఎస్)లోని సెక్షన్ 163ని ప్రయోగించారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా సీజేపీ తలపెట్టిన నిరసనల నేపథ్యంలో దీప్కేను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాము బహిరంగ హెచ్చరికలు జారీ చేసినప్పటికీ, నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించిన దాదాపు 150 మంది నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని, వారిపై ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా దీప్కేపై బీఎన్ఎస్ఎస్లోని సెక్షన్ 126, సెక్షన్ 170 కింద కేసు నమోదు చేశామన్నారు.