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'బీఎండబ్ల్యూ కార్లలో క్యాంపెయినర్లు- DUSU ఎన్నికల్లో డబ్బే పనిచేసింది'- దీప్కే విమర్శలు

DUSU ఎన్నికల ఫలితాలపై CJP నేత అభిజీత్ దీప్కే వ్యాఖ్యలు- ఎన్నికల్లో డబ్బే పనిచేస్తోందంటూ ఆరోపణలు

Abhijeet Dipke On DUSU Results
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 11:12 AM IST

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Abhijeet Dipke On DUSU Results : దిల్లీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి సంఘం-DUSU ఎన్నికలపై కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో మూడు కీలక పోస్టులను ABVP గెల్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ABVP పేరును ప్రస్తావించకపోయినా, DUSU ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో డబ్బే పనిచేసిందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. దిల్లీ యూనివర్సిటీలో ప్రచారం చేసేవాళ్లు కోట్ల రూపాయల విలువైన రోల్స్ రాయిస్, ఆడి, బీఎండబ్ల్యూ వంటి కార్లలో వచ్చారని . ఈ మేరకు మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్​లో మాట్లాడారు. డబ్బు ఉన్నవారికే ఎక్కువ అవకాశాలు దక్కుతున్నాయని, ఇలాంటి ఎన్నికల్లో సామాన్యులు పోటీ చేయడం సాధ్యమేనా? అన్న ప్రశ్నను లేవనెత్తారు.

'ABVP గేట్లకు తాళాలు వేసినా నో కేసులు'
ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీల్లో రాజకీయ సిద్ధాంతాల ప్రభావంపై అభిజీత్ దీప్కే మాట్లాడారు. మహాత్మా గాంధీ అంతర్జాతీయ హిందీ విశ్వవిద్యాలయం వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్ కుముద్ శర్మకు ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలతో సంబంధం ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆమె వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 50 మందికి పైగా విద్యార్థులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు తమ సమస్యలపై ఆందోళన చేస్తే కేసులు నమోదవుతున్నాయని, మరోవైపు ABVP ఏదైనా నిరసన చేపట్టినా లేదా గేట్లకు తాళాలు వేసినా కేసులు పెట్టడం లేదని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా దళిత, ఆదివాసీ విద్యార్థులను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. యూనివర్సిటీలను ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా మార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు.

MPSCపైనా ఉద్యమం
ఇక మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ వివేక్ భీమన్వర్ రాజీనామా చేయాలంటూ అభ్యర్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారని దీప్కే చెప్పారు. పరీక్షల వ్యవస్థపై విద్యార్థుల్లో నమ్మకం తగ్గుతోందని అన్నారు. త్వరలో MPSC అభ్యర్థులతో కలిసి భీమన్వర్ రాజీనామా ద్యా పేరుతో ఆన్‌లైన్ ప్రచారం ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఇందులో భీమన్వర్ ఎవరు, ఆయనపై ఉన్న ఆరోపణలు ఏంటి, ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​తో ఆయనకున్న సంబంధం ఏంటి వంటి అంశాలను విద్యార్థులకు వివరించనున్నట్లు చెప్పారు.

IIT బాంబే ఘటనపైనా స్పందన
ఇటీవల IIT బాంబేలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనపైనా అభిజీత్ దీప్కే స్పందించారు. పరీక్షలో మొబైల్ ఫోన్, చాట్​జీపీటీ ఉపయోగించాడన్న ఆరోపణలతో విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన బాధాకరమని అన్నారు. విద్యార్థి తప్పు చేసినా, బలవన్మరణానికి పాల్పడే స్థాయిలో పరిస్థితులు వెళ్లకుండా మానసికంగా అండగా ఉండాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్ అందించడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. విద్యా వ్యవస్థపై నమ్మకం కోల్పోయే పరిస్థితులు రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు.

గిరిజన పాఠశాలలపై మరో పోరాటం
తాజాగా విదర్భ ప్రాంతంలో పర్యటించిన దీప్కే, గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో సరైన సౌకర్యాలు లేవని ఆరోపించారు. విద్యార్థులకు పడకలు లేవని, బాలికలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో స్నానం చేయాల్సి వస్తోందని, అబ్బాయిల బాత్‌రూమ్‌లకు తలుపులు, పైకప్పులు కూడా లేవని అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులకు గౌరవప్రదమైన విద్య ఎలా అందుతుందని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆదివాసీ స్కూల్ ఠీక్ కరో ప్రచారాన్ని మరింత విస్తరిస్తామని తెలిపారు. DUSU ఎన్నికలపై అభిజీత్ దీప్కే చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ABVP పేరును నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినా, ఆ పార్టీ గెలిచిన ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావం, ఖరీదైన కార్ల వినియోగాన్ని ప్రస్తావించడం హాట్ టాపిక్​గా మారింది. అక్కడితో ఆగకుండా యూనివర్సిటీల్లో రాజకీయ ప్రభావం, విద్యార్థుల సమస్యలు, MPSC వ్యవహారం, గిరిజన పాఠశాలల వరకు ఆయన తన విమర్శలకు పదునుపెట్టారు.

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TAGGED:

ABHIJEET DIPKE ON DUSU RESULTS
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