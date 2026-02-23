ETV Bharat / bharat

వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తే కఠిన చర్యలు- డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆదేశాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 4:41 PM IST

Abandon Elderly Parents Is Offence : నేటి కాలంలో కని, పెంచిన తల్లిదండ్రుల పట్ల బిడ్డలు నిరాధరణ చూపుతున్న ఘటనలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. చివరి దశలో అన్నీ తామై అండదండలా ఉండాల్సిన పిల్లలే తల్లిదండ్రులను వీధిన పడేస్తున్నారు. ఆర్థికంగా భారంగా ఉందని తల్లిదండ్రులను వదిలించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు కనీసం తినడానికి తిండి, తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఇవ్వని ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొందరైతే తమను అల్లారుముద్దుగా పెంచిన అమ్మానాన్నలను నడిరోడ్డుపై అనాథలుగా వదిలేస్తున్న దారుణ ఘటనలు కూడా జరుగుతున్నాయి.

ఇలాంటి ఘటనలే గుజరాత్​లోని సురేంద్రనగర్​ జిల్లాలో భారీగా పెరిగాయి. దీనితో రంగంలోనికి దిగిన చోటిలా డివిజన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్​ హరేశ్​ టి.మక్వానా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇలాంటి అమానుష చర్యలకు పాల్పడేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

"వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం, వారికి అవసరమైన సేవలు చేయకపోవం శిక్షార్హమైన నేరం. అందుకే అమ్మానాన్నలను ఇంట్లో ఉండనివ్వకుండా, వారికి ఆహారం, దుస్తులు, వైద్యం వంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఇబ్బంది పెట్టేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించాం."
- హరేశ్ టి.మక్వానా, చోటిలా డివిజన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్​

ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి?
కన్న బిడ్డల నుంచి వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నవారు జిల్లా లేదా తాలూకా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించాలని హరేశ్ సూచించారు. తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల సంరక్షణ, సంక్షేమ చట్టం- 2007లోని సెక్షన్ 5 ప్రకారం అపరాధులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

'తల్లిదండ్రుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు తమను సరిగ్గా చూసుకోనప్పుడు, ఆ వృద్ధులు తమ వైద్య ఖర్చులు, దుస్తుల కోసం డబ్బులు కోరుతూ మా కార్యాలయానికి వస్తున్నారు. అందుకే తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అంతేకాదు తమ పిల్లల ప్రవర్తన పట్ల ఆందోళన చెందుతున్న తల్లిదండ్రులు లేదా వయోవృద్ధులు తక్షణ పరిష్కారం కోసం డిప్యూటీ కలెక్టర్​ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు' అని హరేశ్ చెప్పారు.

Chotila deputy collector Haresh Makwana
హరేశ్ టి.మక్వానా, చోటిలా డివిజన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్​ (ETV Bharat)

వయోవృద్ధుల చట్టం ఏం చెబుతోంది?
భారతదేశంలో 2007లో 'వయోవృద్ధుల చట్టం' (సీనియర్ సిటిజెన్స్​ యాక్ట్​)ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ చట్టంలో వయోవృద్ధులకు ఆర్థిక సాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సామాజిక భద్రత కల్పించే నిబంధనలు పొందుపరిచారు. ఇది వయోవృద్ధుల అవసరాలు సమస్యలకు పరిష్కారం అందిస్తుంది. వృద్ధుల హక్కులను కాపాడడం, వారి గౌరవానికి భంగం కలగకుండా ఇది రక్షణ కల్పిస్తుంది. వేగంగా మారుతున్న ప్రస్తుత ప్రపంచంలో వృద్ధులు గౌరవంగా, భద్రతతో, ఆత్మీయుల మధ్య జీవించేలా చూడడమే ఈ చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశం.

ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి?
వృద్ధులు తమ పిల్లల నుంచి వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నా లేదా వారు పట్టించుకోకపోయినా, నేరుగా కోర్టులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. చట్టం ప్రకారం ప్రతి డివిజన్‌లో మెయింటెనెన్స్ ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది. దీనికి ఆర్​డీఓ లేదా సబ్ కలెక్టర్ నేతృత్వం వహిస్తారు. బాధితులు వారికి స్వయంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేదా బాధితుల తరఫున ఎవరైనా ఒక సాదా కాగితంపై ఫిర్యాదు రాసి ట్రిబ్యునల్‌కు సమర్పించవచ్చు. తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ చట్టం 2007 ప్రకారం దీని కోసం న్యాయవాదిని నియమించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

నెలవారీ ఖర్చులు పొందే హక్కు
తమను తాము పోషించుకోలేని 60 ఏళ్లు పైబడిన తల్లిదండ్రులకు, తమ పిల్లలు లేదా వారసుల నుంచి నెలవారీ ఖర్చులు పొందే హక్కు ఉంటుంది. ట్రిబ్యునల్ విచారణ జరిపి, పిల్లల ఆర్థిక స్థితిని బట్టి నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.10వేల వరకు (ఆయా రాష్ట్రాలను బట్టి మారుతుంది) నెలవారీ ఖర్చులు చెల్లించాలని ఆదేశించవచ్చు. ఈ ఆదేశం వచ్చిన 30 రోజుల్లోపు పిల్లలు ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. చాలా మంది తల్లిదండ్రుల ఆస్తులను తమ పేరుపై రాయించుకుని, తరువాత వారి ఇంటి నుంచి గెంటేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, కొన్ని నిబంధనలను అనుసరించి, ఆ ఆస్తి బదిలీని రద్దు చేసుకునే అవకాశం కూడా చట్టం ప్రకారం ఉంటుంది.

