బీజేపీకి B టీమ్గా ఆప్- ఎంపీల విలీనంతో నిజస్వరూపం బయటపడింది: కాంగ్రెస్
ఆప్ డబ్బులున్న వారికే రాజ్యసభ టికెట్లు ఇచ్చింది- ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పేరు అరబ్పతి ఆద్మీ యోంకా పార్టీగా మార్చాలి: కాంగ్రెస్
Published : April 27, 2026 at 3:05 PM IST
Congress on AAP Rajya Sabha Merger : ఆప్నకు చెందిన ఏడుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు బీజేపీలో విలీనం కావటంతో ఆమెఆద్మీ కన్వీనర్ కేజ్రీవాల్ పార్టీ నిజ స్వరూపం బయటపడిందని కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. ఆ పార్టీ బిలియనీర్ల పార్టీ అని, డబ్బు ఉన్నవారికే రాజ్యసభ సీట్లు కేటాయించిందని ఆరోపించింది. పంజాబ్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ను ఎదుర్కొనేందుకు బీజేపీకి ఆప్ సహాయపడుతోందని ఆ పార్టీ నేత అజయ్ మాకెన్ విమర్శించారు. పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం 6శాతం ఓట్లు సాధించిన బీజేపీ, ఆప్ ఎంపీల చేరికపై ఏం సమాధానం ఇస్తుందని ప్రశ్నించారు. బీజేపీకి ఆమ్ ఆద్మీపార్టీ బీ-టీం అని తమ పార్టీ ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉంటోందన్నారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పేరును అరబ్ ఆద్మీయోంకా పార్టీగా మార్చాలని అజయ్ మాకెన్ అన్నారు. డబ్బు కోసం ప్రశాంత్ భూషణ్, అశుతోష్, యోగేంద్రయాదవ్లకు రాజ్యసభ సీట్లు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు.
"రాజ్యసభలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి (AAP) చెందిన ఏడుగురు ఎంపీలు పార్టీని వీడి బీజేపీలో చేరారు. ఇక్కడికి రాకముందు నేను రాజ్యసభ వెబ్సైట్ను పరిశీలించాను. ఆ ఏడుగురు ఎంపీల పేర్లు ఇప్పుడు బీజేపీ పక్షం కింద నమోదై ఉన్నాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాజ్యసభ కూడా ఈ మార్పును ఆమోదించింది. గత రెండు మూడు రోజులుగా అనేక విషయాలు చర్చకు వచ్చాయి. వాటిలో రెండు విషయాలను నేను ప్రస్తావిస్తాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నేను లేవనెత్తిన ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఉంది. పంజాబ్ దేశానికి సరిహద్దు రాష్ట్రం. మన సరిహద్దులను పరిరక్షించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. గతంలో, వేర్పాటువాద శక్తులకు మద్దతునిస్తూ, అశాంతిని సృష్టించేందుకు బాహ్య శక్తులు చేసిన ప్రయత్నాలను ఈ రాష్ట్రం ప్రత్యక్షంగా చూసింది. ఇప్పుడు, మరోసారి, దేశాన్ని విభజించి పంజాబ్ను వేరు చేయాలని కోరుకునే అటువంటి వేర్పాటువాద శక్తులు మళ్లీ తలలెత్తడం ప్రారంభించాయి"
--అజయ్ మాకెన్, కాంగ్రెస్ నాయకుడు
Congress leader Ajay Maken, addressing a press conference, said, "We all know that in the Rajya Sabha, seven MPs from the AAP have left the party and joined the BJP. Before coming here today, I checked the Rajya Sabha website, and all seven MPs are now listed under…
ఇదిలా ఉండగా, తాను సహ వ్యవస్థాపకుడిగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీ ఆప్ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు బీజేపీ ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా ప్రకటించారు. పార్టీలో విషపూరితమైన పని వాతావరణం ఉందని, ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో పార్టీ అంతర్గత కార్యకలాపాలు గణనీయంగా క్షీణించాయని ఆరోపించారు. బీజేపీలో చేరిన తర్వాత తొలిసారిగా ఆప్పై విమర్శలు చేస్తూ స్వయంగా రూపొందించిన ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. తాను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న కెరీర్ను వదులుకుని రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, పార్టీని నిర్మించడానికి తన యవ్వనంలోని కీలక దశలోని దాదాపు 15 ఏళ్లను అంకితం చేశానని గుర్తు చేశారు.
"నేను కెరీర్ నిర్మించుకోవడానికి రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. నేను ఒక రాజకీయ పార్టీకి వ్యవస్థాపక సభ్యుడిగా ఉన్నాను. నా యవ్వనంలోని కీలకమైన పదిహేను సంవత్సరాలను ఈ పార్టీకి అంకింతం చేశాను. అయితే, కాలక్రమేణా పార్టీ మారిపోయింది. ఈ రోజు ఈ పార్టీ పాత పార్టీలా లేదు. ఈ పార్టీలో విషపూరితమైన పని వాతావరణం ఉంది. మిమ్మల్ని పని చేయనివ్వరు. పార్లమెంటులో మాట్లాడనివ్వరు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, బహుశా నేను సరైన వ్యక్తిని కానీ తప్పుడు పార్టీలో ఉన్నానేమో అని నాకు అనిపించింది. పార్టీని వీడాలని నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు నేను మూడు ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించాను. ఆ ప్రత్యామ్నాయాల్లో రాజకీయాలకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకడం, పార్టీలోనే కొనసాగి అంతర్గత సంస్కరణల కోసం ప్రయత్నించడం, లేదా నిర్మాణాత్మక రాజకీయాల కోసం మరో రాజకీయ వేదికకు మారడం వంటి అంశాలను చర్చించాను." అని రాఘవ్ చడ్డా అన్నారు.
బీజేపీలోకి ఏడుగురు ఆప్ ఎంపీలు- రాజ్యసభ ఛైర్మన్ పచ్చజెండా- 113కి చేరిన కమలదళ బలం
'నాకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం లేదు'- దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి కేజ్రీవాల్ లేఖ