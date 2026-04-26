'ఆ ఏడుగురు ఎంపీలపై అనర్హత వేటు వేయండి'- రాజ్యసభ ఛైర్మన్‌ను కోరిన ఆప్​

ఆప్​ను వీడిన ఏడుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు- వారిపై అనర్హత వేటు వేయాలని రాజ్యసభ ఛైర్మన్​ను కోరిన ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ

AAP submits petition to Rajya Sabha chairman seeking termination of 7 MPs who quit party
Published : April 26, 2026 at 2:56 PM IST

AAP Petition To Termination MPs : తమ పార్టీని వీడి ఇటీవలే బీజేపీలో చేరిన ఏడుగురు రాజ్యసభ సభ్యులపై అనర్హత వేటు వేయాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఎంపీ సంజయ్​ సింగ్​ రాజ్యసభ ఛైర్మన్​ సీపీ రాధాకృష్ణన్​కు పిటిషన్ సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఆ ఏడుగురు ఎంపీల చర్య పార్టీ ఫిరాయింపు నిరోధక చట్ట నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. అందుకే వారి సభ్యత్వాన్ని పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం కింద రద్దు చేయాలని కోరినట్లు తెలిపారు.

గత శుక్రవారం ఆప్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలిన విషయం తెలిసిందే. అరవింద్ కేజ్రీవాల్​ నేతృత్వంలోని ఆప్​ తన సిద్ధాంతాలు, విలువలు, నైతికత నుంచి పక్కకు తప్పిందని ఆరోపిస్తూ రాఘవ్ చడ్డా, అశోక్ మిత్తల్​, సందీప్ పాఠక్​, హర్భజన్​ సింగ్​, రాజేంద్ర గుప్త, విక్రమ్ సాహ్ని, స్వాతి మలివాల్​ పార్టీని వీడారు. అంతేకాదు ఆ వెంటనే బీజేపీలో చేరారు.

బీజేపీలో తాము చేరడాన్ని సమర్థించుకుంటూ రాఘవ్ చడ్ఢా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "రాజ్యాంగం ప్రకారం, ఒక పార్టీలోని మొత్తం ఎంపీలలో మూడింట రెండు వంతుల మంది సభ్యులు వేరే పార్టీలో చేరితే, అది విలీనం కిందకు వస్తుంది. రాజ్యసభలో ఆప్​ పార్టీకి మొత్తం 10 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. వారిలో ఏకంగా ఏడుగురు బీజేపీలో చేరారు. కనుక ఇది విలీనం కిందకు వస్తుంది" అని అన్నారు.

పంజాబ్ ప్రజలను చడ్డా వంచించారు!
అయితే చడ్ఢా సహా ఆరుగురు ఎంపీలు పార్టీ ఫిరాయించడంపై ఆప్ నేత సంజయ్ సింగ్ మండిపడ్డారు. ఈ ఫిరాయింపు ప్రజల తీర్పును, ముఖ్యంగా పంజాబ్ ప్రజలను వంచించడమేనని ఆరోపించారు. ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని మండిపడ్డారు. ఎందుకంటే ఆప్​ను వీడిన ఏడుగురు ఎంపీలలో ఆరుగురు పంజాబ్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నవారే కావడం గమనార్హం.

కాగా, ఈ అంశంపై తాము సీనియర్​ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్​, లోక్​సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్​తో సహా పలువురు రాజ్యాంగ నిపుణులను సంప్రదించామని సంజయ్​ సింగ్ అన్నారు. పార్టీ ఫిరాయించిన సదరు ఎంపీలు చట్టం ప్రకారం అనర్హతకు గురవుతారని వాళ్లు చెప్పినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ సభ్యులు ఆప్​ ద్వారా ఎన్నికై, ఆపై పార్టీని వీడి మరో పార్టీలో చేరారు. ఇది పంజాబ్​ ప్రజలకు, భారత రాజ్యాంగానికి చేస్తున్న ద్రోహం" అని సంజయ్ సింగ్ విమర్శించారు.

ఎంపీలకు నిరసన సెగ
మరోవైపు పార్టీ వీడిన ఎంపీలకు నిరసన సెగలు తగులుతున్నాయి. జలంధర్‌లోని హర్భజన్ సింగ్ నివాసం వెలుపల ఆప్ కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. రాజ్యసభలో ఆప్ ఎంపీగా కూడా వ్యవహరించిన ఈ మాజీ క్రికెటర్, ఇటీవల బీజేపీలో చేరారు.

బీజేపీలోకి ఆప్​ ఎమ్మెల్యేలు!
మరోవైపు పంజాబ్‌కు చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారాన్ని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ తోసిపుచ్చింది. అందులో ఏ మాత్రం వాస్తవం లేదని ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత సంజయ్‌సింగ్‌ అన్నారు. బీజేపీతోపాటు ఆ పార్టీలో చేరిన ఏడుగురు ఎంపీలు ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇది గందరగోళం సృష్టించటం తప్ప మరొకటి కాదని సంజయ్‌సింగ్‌ చెప్పారు.

"వదంతులు, అసత్య ప్రచారాలు బీజేపీ, రాఘవ్‌ చడ్డా, ఇతరుల ద్వారా జరిగే అవకాశం ఉంది. మొత్తం పంజాప్‌లో వారిపై వ్యతిరేకత ఉంది. వారికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నినాదాలు చేస్తున్నారు. పార్టీకి, పంజాబ్‌కు ద్రోహం చేశారని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. మరో విషయం ఏమంటే వారి సభ్యత్వం రద్దుకానుంది. అలాంటి వారి వెంట ఏ ఎమ్మెల్యే వెళ్తారు."
- సంజయ్‌సింగ్‌, ఆప్‌ సీనియర్‌ నేత

ఆప్​ నాయకత్వం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి!
పలువురు ఆప్ నేతలు పార్టీ వీడడంపై సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే ఇంతకు ముందు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ప్రతి వ్యక్తికీ ఉంటుందన్నారు. అయితే నేతలు పార్టీని ఎందుకు వీడుతున్నారో పార్టీ నాయకత్వాలు తప్పక ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆప్ సరైన మార్గంలో నడిచి ఉంటే ఆ పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపీలు పార్టీని వీడి ఉండేవారు కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆప్ ప్రస్తుత దుస్థితికి పార్టీ అధిష్ఠానానిదే పూర్తి బాధ్యత అని హజారే తేల్చిచెప్పారు.

రూ.12 పెట్టుబడి నుంచి కోట్ల టర్నోవర్ వరకు- భుట్టికో సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

తొలిసారిగా క్రిటికాలిటీ దశకు 'కల్పకం' న్యూక్లియర్ రియాక్టర్‌- ఇదొక చారిత్రక మైలురాయి: ప్రధాని మోదీ

