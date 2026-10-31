పంజాబ్ ఎన్నికలు: 40 మందితో ఆప్ తొలి జాబితా- ధూరి నుంచి సీఎం భగవంత్ పోటీ
పంజాబ్ ఎన్నికల కోసం ఆప్ 40 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన తమ మొదటి జాబితాను విడుదల చేసింది.
Published : October 31, 2026 at 12:37 PM IST
Punjab Polls AAP Candidate List : పంజాబ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. వచ్చే ఏడాదిలో జరగనున్న ఈ ఎన్నికల కోసం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 40 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన తమ మొదటి జాబితాను శనివారం విడుదల చేసింది. ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ తన ప్రస్తుత నియోజకవర్గమైన ధూరి నుంచి మళ్లీ పోటీ చేయనున్నారు. పంజాబ్ శాసనసభ స్పీకర్ కుల్తార్సింగ్ సంద్వాన్ కోట్కపురా స్థానం నుంచి బరిలో ఉన్నారు. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి పంకజ్ కుమార్ గుప్తా ప్రకటన విడుదల చేశారు. పంజాబ్ శాసనసభా గడువు 2027 మార్చి 16నాటికి ముగియనుంది. 117 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న పంజాబ్లో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో శాసనసభా ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆమ్ఆద్మీ, కాంగ్రెస్, శిరోమణి అకాళీదళ్, బీజేపీ మధ్య ప్రధాన పోటీ ఉండనుంది. శిరోమణి అకాళీదళ్, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.