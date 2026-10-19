దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్యాంగ్స్టర్ను తమ అల్లుడిగా చేసుకున్నారు: కేంద్రంపై కేజ్రీవాల్ ఫైర్
టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పుల జరిగిన నేపథ్యంలో మోదీ ప్రభుత్వంపై ఆప్ అధినేత కేజ్రీవాల్ మండిపడ్డారు. దేశంలో నేరాలు, భద్రత విషయంలో కేంద్రం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ప్రశ్నలు సంధించారు.
Published : October 19, 2026 at 11:17 AM IST
Kejriwal On Tiger Shroof Firing : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) జాతీయ కన్వీనర్, దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. దేశంలో నేరాలు, భద్రత విషయంలో కేంద్రం వ్యవహరిస్తున్న తీరును ప్రశ్నించారు. నేర కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి కేంద్రం ఒక గ్యాంగ్స్టర్కు సౌకర్యాలు కల్పించిందని ఆరోపించారు. బీజేపీ (ఎన్డీఏ) సొంతంగా అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ శాంతిభద్రతలను కాపాడుకోలేకపోతోందని మండిపడ్డారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్యాంగ్స్టర్ను (లారెన్స్ బిష్ణోయ్) అల్లుడిలా చూసుకుంటూ, దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేరాలకు పాల్పడటానికి అతడికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తోందని విమర్శించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.