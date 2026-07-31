'మీరు బీజేపీ వాళ్లా?'- దిల్లీ పోలీసు కుటుంబాల మీడియా సమావేశంపై రాహుల్ గాంధీ కామెంట్స్
దిల్లీ పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబాల మీడియా సమావేశంపై ప్రశ్నించగా రాహుల్ గాంధీ ఘాటు స్పందన- జులై 20 నిరసనల్లో గాయపడిన పోలీసుల కుటుంబాల ఆవేదన
Published : July 31, 2026 at 1:53 PM IST
Rahul On Delhi Police Families : జులై 20న జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా గాయపడిన దిల్లీ పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంపై ప్రశ్నించగా, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు. మీడియా ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు మీరు బీజేపీ వాళ్లా? అని ఆయన ఎదురుప్రశ్నించారు. శుక్రవారం ఉదయం గాయపడిన దిల్లీ పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబ సభ్యులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో గాయపడిన అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ), సబ్ఇన్స్పెక్టర్ తదితర అధికారుల కుటుంబ సభ్యులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
గాయపడిన ఏసీపీ భార్య మాట్లాడుతూ, జులై 20 రాత్రి తీవ్ర గాయాలతో తన భర్త ఇంటికి చేరుకున్నారని అన్నారు. అది చూసి తమ కుటుంబం తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైందని తెలిపారు. రెండేళ్ల తన కుమార్తె కూడా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి భయాందోళనకు గురైందన్నారు. ఈ ఘటనతో తమ కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదనను ఎదుర్కొంటోందని చెప్పారు. ఆందోళన సమయంలో ఆయనపై రాళ్లు, చెప్పు ఇలా ఏది దొరికితే దాంతో కొట్టారని, హెల్మెట్ కూడా విరిగిపోయిందని చెప్పినట్లు తెలిపారు.
'నా తండ్రిపై మూక దాడి చేసింది'
గాయపడిన సబ్ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్తె కూడా మీడియాతో మాట్లాడారు. జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనల సమయంలో తన తండ్రిపై గుంపు దాడి చేసిందని ఆరోపించారు. భారత నౌకాదళంలో మెరైన్ కమాండోగా పనిచేసిన ఆయనను కొందరు లాగి దాడి చేశారని, అనంతరం తీవ్ర గాయాలతో రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆసుపత్రికి తరలించారని చెప్పారు. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు ఆయన అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారని వెల్లడించారు. ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆయన యూనిఫాం మొత్తం రక్తంతో తడిసిపోయిందని, అలాంటి రోజు తమ జీవితంలో ఎన్నడూ చూడలేదని చెప్పారు. ప్రతి రాత్రి ఇంటికి వచ్చాక నిరసనల గురించి తమకు చెప్పేవారని, విద్యార్థుల ముసుగులో కొంతమంది సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఆందోళనల్లో చేరారని చెప్పారని తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వాళ్ల నాన్ననే నేరస్థుడిగా నిందించారని పేర్కొన్నారు. నాన్నపై జరిగిన దాడి చేసిన వారే న్యాయం కావాలంటూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారని తెలిపారు. అందుకే తమకు కూడా న్యాయం జరగాల్సిందేనని గాయపడిన పోలీసు కుటుంబాలతో కలిసి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసినట్లు తెలిపారు.
'విద్యార్థుల నిరసన కాదు'
గాయపడిన మరో పోలీసు అధికారి కుటుంబ సభ్యురాలు మాట్లాడుతూ, ఇది నిజమైన విద్యార్థుల నిరసన కాదని, కొందరు అల్లరి మూకలు విద్యార్థుల ఉద్యమాన్ని దారి మళ్లించి పార్లమెంట్ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. అల్లర్లకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అమాయక విద్యార్థులను మాత్రం చట్టపరమైన ప్రక్రియ అనంతరం విడుదల చేయాలని కోరారు.
'మా నాన్నపై రాళ్లు విసిరారు'
ఈ నిరసనల్లో గాయపడిన వాళ్ల నాన్నకు నాలుగు కుట్లు పడ్డాయని మరో పోలీసు అధికారి కుమారుడు తెలిపారు. 'మా తాత బీఎస్ఎఫ్లో పని చేశారు. 1971 యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తితోనే నాన్న పోలీసు శాఖలో చేరి అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆందోళనల సమయంలో బారికేడ్ల వద్ద విధులు నిర్వహించారు. ఉన్నట్టుండి తమపై ఆందోళనకారులు రాళ్లు విసిరారని నాన్న చెప్పారు. సీనియర్ అధికారులను రక్షించే క్రమంలో ఆయన తలకు తీవ్ర గాయమైంది. నాలుగు కుట్లు పడ్డాయ్. నేనూ విద్యార్థినే. విద్యార్థుల పట్ల నాన్న ఎప్పుడూ దురుసుగా ప్రవర్తించరు. ఈ నిరసనల్లో రౌడీలు, సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఉన్నారు' చెప్పాడు.
VIDEO | Delhi: "No one talking about those police officers who got injured during CJP protest, we have filed a plea in court," says Injured ACP's son Lakshya on families of injured Delhi cops' plea in SC.— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
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