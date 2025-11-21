ETV Bharat / bharat

సంగీతమే ఆయుధంగా 'నదుల సంరక్షణ' కోసం పోరాటం- యువ ఇంజినీర్ వినూత్న ప్రయత్నం!

నదుల శుభ్రత, సంరక్షణ గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్న యువకుడు- మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ!

Swapnil Thakur
Swapnil Thakur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 9:53 PM IST

3 Min Read
River Cleaning Awareness With Music : నదుల సంరక్షణ, శుద్ధి గురించి అవగాహన కల్పించడానికి వినూత్న పద్ధతిని ఎంచుకున్నాడు మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన ఓ యువకుడు. వీధుల్లో ఆరు సంగీత వాద్యాలను వాయిస్తూ నదులను కాపాడడం, శుద్ధి చేయడం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఆ యువకుడు ఎవరు? ఎందుకలా చేస్తున్నాడు? అతడి గోల్ ఏంటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ప్రజల్లో అవగాహనకు యత్నం
మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన యువ ఇంజినీర్ స్వప్నిల్ ఠాకూర్ ప్రకృతి ప్రేమికుడు. నగర సమీపంలో నదులు కాలుష్యానికి గురవ్వడం, అడవుల నరికివేత గురించి అతడు ఆందోళన చెందాడు. ఈ క్రమంలో నదులు సంరక్షించేందుకు నడుం బిగించాడు. నదుల సంరక్షణ, శుద్ధి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు పుణె వీధుల్లో తిరుగుతూ ఆరు రకాల సంగీత వాద్యాలను ప్లే చేస్తున్నాడు. అలాగే పాటలు కూడా పాడుతున్నాడు.

River Cleaning Awareness With Music
స్వప్నిల్​ ఠాకూర్ (ETV Bharat)

వాస్తవానికి పుణెలోని నదులను శుభ్రం చేయడానికి వివిధ పర్యావరణ సంస్థలు యత్నించినా సఫలం కాలేదు. దీంతో పుణె మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 2024 డిసెంబలో పుణె పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్ట్​ను ప్రారంభించింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ వాస్తవానికి పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తుందని యువ ఇంజినీర్ స్వప్నిల్ ఠాకూర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. నదులను కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నదులు, ప్రకృతే తన ప్రాణాలను కాపాడిందని చెప్పాడు.

River Cleaning Awareness With Music
ఈటీవీ భారత్​తో స్వప్నిల్​ ఠాకూర్ (ETV Bharat)

'ఆ వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది'
"2019లో జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో నా చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మొత్తం తొమ్మిది ఎముకలు విరిగిపోయాయి. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్​ అయిన తర్వాత వైద్యులు ఇంటి దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకోమన్నారు. నా తల్లి ప్రకృతికి దగ్గరగా జీవించమని నన్ను సూచించింది. అలా ప్రకృతితో మమేకం అవ్వడం వల్ల నా ఆరోగ్యం వేగంగా కుదుపడుతుందని చెప్పింది. పుణెలోని వాకాడ్​లోని మా ఇంటి వెనుక కొండలు ఉన్నాయి. అక్కడికి కొన్నిసార్లు వాహనం మీద, మరికొన్ని నెమ్మదిగా నడుచుకుంటే వెళ్లేవాడిని. రోజుకు దాదాపు రెండు గంటలు అక్కడే కూర్చోవడం ప్రారంభించాను. ఆ ప్రాంతంలోనే ములా-ముతా నది కూడా ఉంది. అక్కడి గాలి శబ్దం, ములా-ముతా నది జలాలు, పక్షుల కిలకిలరావాలు వింటున్నప్పుడు నాకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. ఆ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించాను" అని స్వప్నిల్ ఠాకూర్ తెలిపాడు.

River Cleaning Awareness With Music
స్వప్నిల్​ ఠాకూర్​ (ETV Bharat)

అడవి నరికివేత
ఆ తర్వాత నుంచి స్వప్నిల్ ఠాకూర్​కు ప్రకృతిపై ప్రేమ పెరిగింది. నదుల పట్ల ప్రేమను పెంచుకున్నాడు. తన ఇంటికి కొద్దిగా దూరంలో ములా-ముతా నది ఉంది. ఓ రోజు స్వప్నిల్ అక్కడ కూర్చొన్నప్పుడు అడవి నరికేతను గమనించాడు. వెంటనే అక్కడి కార్మికులను ఎందుకు చెట్లను నరికివేస్తున్నారని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు వారు చెప్పిన సమాధానానికి స్వప్నిల్ షాక్ అయ్యాడు. "నదీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు కోసం తాము పనిచేస్తున్నామని అక్కడి కార్మికులు చెప్పారు. అందులో భాగంగానే చెట్లు నరుకుతున్నామన్నారు. నదిని శుభ్రం చేయాల్సిన అధికారులు అడవిని నరికించడమేంటని అనుకున్నాను. నదులను శుభ్రంగా ఉంచితే అందరి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అందుకు మనం నదులను రక్షించుకోవాలి. పర్యావరణ రక్షణ కోసం పౌరులు ముందుకు రావాలి" అని స్వప్నిల్ పేర్కొన్నాడు.

River Cleaning Awareness With Music
సంగీతంతో నదుల పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పిస్తున్న స్వప్నిల్​ (ETV Bharat)

అయినా ప్రయోజనం లేదు
అయితే అడవుల నరికివేత గురించి కొన్ని పర్యావరణాన్ని కాపాడే సంస్థలను సంప్రదించి ఈ సమస్యను లేవనెత్తమని స్వప్నిల్ కోరాడు. అలాగే ఆ సంస్థలతో కలిసి అటవీ ప్రాంతంలో నిరసనల్లో పాల్గొన్నాడు. అయితే జనాల్ని కదిలించడానికి, అధికారులు దిగిరావడానికి ఈ నిరసనలు సరిపోవని స్వప్నిల్ అనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో వినూత్న పంథాను ఎంచుకున్నాడు.

"ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం ఉత్తమమని నేను భావించాను. నేను సంగీతకారుడిని కాబట్టి స్వయంగా ఒక వన్ మ్యాన్ బ్యాండ్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. అందులో నేను ఒకేసారి ఆరు వాద్యాలను వాయించాను. పుణె వీధుల్లో ఈ వాయిద్యాలను వాయించడం ద్వారా నది అభివృద్ధి గురించి అవగాహన కల్పించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను. ఈ ప్రయాణంలో అన్ని రకాల మనుషులను కలిశాను. కొంత మంది నిల్చొని నన్ను చూసి వెళ్లిపోయేవారు. మరికొందరు నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ విషయం గురించి సుదీర్ఘంగా చర్చించేవారు. నదులు, అడవులను రక్షించడం గురించి అవగాహన కల్పించడానికి కృషి చేస్తున్నా. ప్రజలు ములా-ముతా నదిలో వ్యర్థాలను వేయడం ప్రారంభించారు. నదిని ఎలా శుభ్రంగా ఉంచాలో ప్రకృతికి తెలుసు. దానిని కలుషితం చేస్తున్నది మనుషులే. నదిని శుభ్రపరిచే ప్రాజెక్టుల పేరుతో అధికారులు నది చుట్టూ నిర్మాణాలను అనుమతిస్తున్నారు. దీంతో ఆక్రమణలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే నదిలో చెత్తను వేస్తున్నారు. కాంక్రీటీకరణ మొత్తం భయానకంగా ఉంది" అని స్వప్నిల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

TAGGED:

RIVER CLEANING AWARENESS
YOUTH AWARENESS ON RIVER POLLUTION
PUNE RIVER REJUVENATION PROJECT
SWAPNIL THAKUR RIVER CLEANING
RIVER CLEANING AWARENESS WITH MUSIC

