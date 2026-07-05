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బర్త్​డే పార్టీ అని నమ్మించి యువతిపై అత్యాచారం- ఐదుగురు అరెస్టు

పుట్టిన రోజు వేడుకల పేరుతో మాయమాటలు- కూల్​డ్రింక్​లో మత్తుమందు కలిపి యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితులు

Representative Image
Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 10:00 PM IST

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Young Woman Raped : పుట్టిన రోజు వేడుకల పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి, ఓ యువతిని ఐదుగురు నిందితులు అత్యాచారం చేసిన దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. జూన్​ 30న జరిగిన ఈ ఘటన గురించి బాధితురాలు ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఐదుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కర్ణాటక, బెంగళూరులోని తలఘట్టపుర పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఈ దారణ ఘటన జరిగింది.

"26 ఏళ్ల బాధితురాలు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఆమెకు సోమశేఖర్​తో చానాళ్లుగా పరిచయం ఉంది. దీనితో వారిద్దరూ ఎప్పుడూ ఫోన్​లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు. చాలా సార్లు వాళ్లు బయట కూడా సాధారణంగా కలుసుకునేవాళ్లు. ఈ క్రమంలో అత్యాచార ఘటన జరగడానికి కొన్ని రోజుల ముందు బాధితురాలి పుట్టిన రోజు జరిగింది. ఆ సమయంలో సోమశేఖర్ ఆమెను కలిసి శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదు. దీనితో ఇద్దరం కలిసి వేడుక చేసుకుందామని, తలఘట్టపురకు రమ్మని సదరు యువతిని నిందితుడు సోమశేఖర్ ఆహ్వానించాడు. అతని మాటలు నమ్మిన బాధితురాలు, జూన్​ 30 సాయంత్రం సుమారు 5 గంటల సమయంలో అతను చెప్పిన ఓ హోటల్ సమీపానికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో సోమశేఖర్​ తన స్నేహితులను అక్కడికి పిలిపించాడు. పార్టీ తన సొంత ఇంట్లోనే నిర్వహిస్తానని ఆమెకు చెప్పాడు. హోటల్​కు వెళ్దామని ఆమె చెప్పింది. దీనితో ముందు తన ఇంటికి వెళ్లి, తర్వాత హోటల్​కు వెళ్దామని పట్టుబట్టాడు. దీనితో సోమశేఖర్ స్నేహితులు నలుగురు ఆమెను నిందితుని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారంతా కొంత సమయం గడిపి భోజనం చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితుల్లో ఒకడైన అంబరీశ్​ ఆమెకు మత్తుమందు కలిపిన కూల్​డ్రింక్​ ఇచ్చాడు. అది తాగిన కొద్దిసేపటికే ఆమెకు తలతిరగడం, నిద్రమత్తు రావడం మొదలైంది. చివరికి ఆమె దాదాపు స్పృహ కోల్పోయింది. దీనితో అంబరీశ్​ మొదటగా ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ సమయంలో మిగిలిన నలుగురు బయట హాల్​లో కూర్చున్నారు. మగతగా ఉండడం వల్ల ఆమె నిందితుడిని వెంటనే గుర్తించలేకపోయింది. కొద్ది సేపటి తర్వాత తనకు స్పృహ రావడంతో ఎలాగోలా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. తర్వాత పోలీసు అత్యవసర హెల్ప్​లైన్​ నంబర్​ 112కి కాల్​ చేసి తనకు జరిగిన ఘోరాన్ని వివరించింది. దీనితో వెంటనే అప్రమత్తమైన తలఘట్టపుర పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆమెను రక్షించారు. ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేసి, సోమశేఖర్​, అంబరీశ్, ప్రదీప్​, రామప్ప, జగదీశ్​లను అనే ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు" అని బెంగళూరు నైరుతి విభాగం డిసీపీ అనిత బి.హద్దన్నవర్​ వెల్లడించారు.

మూడేళ్ల ఏళ్ల చిన్నారిపై హత్యాచారం
మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన మూడేళ్ల చిన్నారిపై హత్యాచారం కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు ఇటీవల కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ కేసును 'అత్యంత అరుదైన కేసు'గా పరిగణించిన న్యాయస్థానం, పుణె జిల్లా నస్రాపుర్ గ్రామానికి చెందిన 65 ఏళ్ల భీమ్‌రావ్ కాంబ్లేకు మరణశిక్ష విధించింది. నిందితుడికి ఎలాంటి ఉపశమనం కల్పించే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించగా, కేవలం 2 నెలల్లోనే విచారణ పూర్తి చేసి, తీర్పు ఇవ్వడం గమనార్హం.

2026 మే 1న పుణె జిల్లా నస్రాపుర్ గ్రామంలో ఆ దారుణ అత్యాచారం, హత్య ఘటన జరిగింది. కొత్తగా పుట్టిన దూడను చూపిస్తానని, తినడానికి చిరుతిండి ఇస్తానని ఆశ చూపి అభంశుభం తెలియన్ 3 ఏళ్ల చిన్నారిని భీమ్‌రావ్ తన వెంట తీసుకెళ్లాడు. గ్రామ శివారులోని పశువుల షెడ్డులోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం పాప అరవకుండా నోరు మూసి, ఛాతిపై తీవ్రంగా కొట్టి, అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు. చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలో వెతికారు. చివరకు పశువుల షెడ్డులో బాలిక మృతదేహం కనిపించడంతో, వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలించి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిన భీమ్‌రావ్‌ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చెలరేగాయి. చిన్నారికి న్యాయం చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. దీనితో ఈ కేసును మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్​గా తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ స్వయంగా ఈ కేసు విచారణ పురోగతిని పర్యవేక్షించారు. కేసును ఫాస్ట్‌ట్రాక్ కోర్టుకు బదిలీ చేశారు. దీనితో దర్యాప్తు వేగంగా పూర్తి చేశారు. విచారణలో దోషిగా తేలిన భీమ్​రావ్​కు కోర్టు ఉరి శిక్షను ఖరారు చేసింది.

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