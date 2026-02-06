ETV Bharat / bharat

పల్లెటూర్​ను హైటెక్​ విలేజ్​గా మార్చిన యువ సర్పంచ్​- దీనితో చోరీలకు చెక్​, విద్యార్థులకు ఫ్రీ ఇంటర్నెట్​!

గ్రామంలోని వీధి స్తంభాలకు సీసీటీవీ కెమెరాలు- నేరస్థులను గుర్తించేందుకు సర్పంచ్ విన్నూత చొరవ

Hightech village semliya
Hightech village semliya (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Hightech Village Semliya : ఒకప్పుడు ఆ గ్రామంలో దొంగతనాలు తరచూ జరిగేవి. ఇంటి ముందు పార్క్​చేసిన బైక్​లు, ఇతర వాహనాలు తెల్లవారేసరికి మాయమైపోయేవి. కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి చోరీకి వెళ్లాలంటేనే జంకుతున్నారు దొంగలు. అందుకు కారణం ఆ గ్రామ యువ సర్పంచ్​ తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం. దీనితో ఆ గ్రామం హైటెక్ ​విలేజ్​గా మారింది. మరి ఆ సర్పంచ్​ తీసుకున్న చొరవ ఏంటి? గ్రామాన్ని హైటెక్​ విలేజ్​గా ఎలా మార్చారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని రత్లాం జిల్లా కేంద్రానికి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ 'సెమ్​లియా'. ఇక్కడ ఓ యువ సర్పంచ్​ ఉన్నారు. ఆయన పేరే విశాల్​ చౌహాన్​. గ్రామ అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం ఆయన తీసుకున్న ఓ విన్నూత నిర్ణయం నేడు ఆ గ్రామం రూపురేఖలనే మార్చేసింది. అదేంటంటే, గ్రామంలో ప్రతీ చోట సీసీ ఫుటేజీలు ఏర్పాటు చేయడం. అవి అలాంటి ఇలాంటి కెమెరాలు కాదు. రాత్రివేళల్లోనూ అత్యంత నాణ్యతతో ఆడియో, వీడియో రికార్డ్​ చేసేవి ఏర్పాటు చేయించారు. వీటి ద్వారా గ్రామంలోకి ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నారు? ఎవరు వెళుతున్నారు? అనే విషయం తెలుసుకుంటున్నారు. అది కూడా ఒక గదిలో కూర్చొని.

దొంగలకు చెక్​
గ్రామంలో పెరిగిపోతున్న దొంగతనాలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఆ ఊరి పంచాయతీలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు సర్పంచ్​ విశాల్​. అందులో ఊరిలో ప్రతి చోట సీసీకెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని తీర్మానం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి, జిల్లా పంచాయతీ సహాయంతో 25 కొత్త సీసీ కెమెరాలను ఊరిలోని అన్ని వీధి స్తంభాలకు అమర్చేలా చేశారు. వీటి వల్ల దొంగలను సులువుగా గుర్తుపట్టవచ్చంటున్నారు ఆ సర్పంచ్​.

Hightech village semliya
వీధుల్లో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు (ETV Bharat)

"కొంత మంది గ్రామస్థులు తమ ఇళ్లు, దుకాణాల బయట సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గ్రామంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు పోలీసులు వచ్చి ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించేవారు. కానీ వాటిలో దృశ్యాల నాణ్యత సరిగా లేకపోవడంతో అందులో ఉన్నవారు ఎవరో గుర్తించడం కష్టతరంగా ఉండేది. అలాగే వాహనాల వెనుక ఉన్న నంబర్లను పరిశీలించేటప్పుడు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అమర్చిన కెమెరాలతో ఆ సమస్యలు ఉండవు. వీటిలో చూసి నేరస్థులను సులువుగా గుర్తించవచ్చు. ఇది పోలీసులకు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది."
- విశాల్​ చౌహాన్, సెమ్​లియా గ్రామ సర్పంచ్​

ఫ్రీ ఇంటర్నెట్​
వీటితో పాటు సెమ్​లియా గ్రామ పంచాయతీ కొత్త భవనంలో హై-టెక్ సౌకర్యాలు కల్పించామని సర్పంచ్​ విశాల్​ పేర్కొన్నారు. గ్రామంలోని విద్యార్థుల కోసం ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించామన్నారు. విద్యార్థులకు అవసరమైనప్పుడు పంచాయతీ భవనానికి వచ్చి లేదా సమీపంలో ఉండి ఉచిత వై-ఫై సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చునని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Hightech village semliya
సెమ్​లియా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం (ETV Bharat)

ఇక తప్పించుకోలేరు!
ఒకప్పుడు నేరస్థులు ద్విచక్ర వాహనాల దొంగలించడానికి వచ్చి తప్పించుకునేవారని, కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి లేదని ఉపసర్పంచ్ ఫతే సింగ్​ పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యలకు రహదారి కూడలిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాలతో చెక్​ పెట్టామన్నారు. అంతేకాదు, ఈ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నైట్​ విజన్​ ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్​ అద్భుతంగా ఉందన్నారు.

మరోవైపు, సీసీ ఫుటేజీల గురించి గ్రామ నివాసి మదన్ మాలి మాట్లాడారు. "మా గ్రామం గుండా ఖచ్రోడ్-నాగ్డా రహదారి వెళుతుంది. నిత్యం ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాల రాకపోకలు కొనసాగుతుంటాయి. అయితే, ప్రమాదాలు జరిగినపుడు అందుకు కారకులైనవారు అక్కడి నుంచి పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు, సీసీటీవీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో, అటువంటి వారిని గుర్తించడం సులభతరమవుతుంది. అంతేకాకుండా, గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కెమెరాలు వల్ల నేరస్థులు భయపడతారు" అని పేర్కొన్నారు.

Hightech village semliya
వీధుల్లో అమర్చిన సీసీ కెమెరాలు (ETV Bharat)

పోలీసుల ప్రశంసలు
సెమ్​లియా గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న ఈ చొరవను నమ్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ గాయత్రి ప్రశంసించారు. గ్రామ భద్రత కోసం కేవలం పోలీసులపై ఆధారపడకుండా వారు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా బాగుందని అన్నారు. ఈ చొరవ నేరాలను అరికట్టడానికి, నేరస్థులను పట్టుకోవడానికి పోలీసులకు ఎంతో సహాయపడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.​

