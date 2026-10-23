'పాండి' మంచి మనసు- అనాథ మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- 'ఫ్రీ'గా అంబులెన్స్ సేవలు
400కు పైగా అనాథ శవాలకు తన సొంత డబ్బుతో అంత్యక్రియలు చేసి ఓ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. అలాగే ప్రమాదాల్లో మరణించిన 5వేలకు పైగా డెడ్బాడీలను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు తరలించారు.
Published : October 23, 2026 at 1:36 PM IST
Last Rites Of Orphan Dead Bodies : సమాజ సేవ చేయాలంటే డబ్బులు మెండుగా ఉండాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదని రుజువు చేసి చూపించారు తమిళనాడులోని మధురైకి చెందిన ఓ అంబులెన్స్ డ్రైవర్. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మరణించిన అనాథ మృతదేహాలకు తన సొంత ఖర్చులతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గత మూడేళ్లలో ప్రమాదాలు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల మరణించిన 5,000 మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు తరలించి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. అందుకే 35 ఏళ్ల పాండిని స్థానికులు ముద్దుగా 'అంబులెన్స్ పాండి' అని పిలుచుకుంటారు.
ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే
పాండి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి మధురైలోని మునిచాలై ప్రాంతంలోని ఒక చిన్న అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఆయనకున్న ప్రధాన ఆస్తులు రెండు పాత అంబులెన్స్లు మాత్రమే. వీటి ద్వారానే ఆయన జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. అలాగే సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. పాండి ఆరో తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు. ఆపై రవాణా రంగంలో పని చేసిన తర్వాత ఆంబులెన్స్ డ్రైవర్గా మారారు. మూడేళ్ల క్రితం సొంతంగా అంబులెన్స్ సేవలను ప్రారంభించారు.
మానవీయ బాధ్యతగా భావించి
గత మూడేళ్లలో పాండి సుమారు 5,000 మృతదేహాలను రికవరీ చేసి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అంతేకాకుండా 400కు పైగా అనాథ మృతదేహాలకు తన సొంత ఖర్చులతో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. పాండి అంబులెన్స్ సర్వీసులను నడపడం కేవలం వృత్తిగానే భావించరు. ఒక మానవీయ బాధ్యతగా పరిగణిస్తారు. కొద్ది రోజుల క్రితం మధురై సమీపంలో రైలు ఢీకొనడంతో ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. అయితే డెడ్బాడీ ముక్కలైపోయి చెల్లాచెదురుగా రైలు పట్టాల మీద పడి ఉంది. ఈ విషయం తెలియగానే పాండి వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. పోలీసుల అనుమతి పొందిన తర్వాత డెడ్బాడీ అవశేషాలను సేకరించి ఒక తెల్లని వస్త్రంలో చుట్టారు. అనంతరం తన అంబులెన్స్లో మధురైలోని రాజాజీ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. అందుకే ఎప్పుడు అవసరమైనా స్పందించే పాండి సేవా దృక్పథాన్ని పోలీసులు అభినందిస్తున్నారు. మృతదేహాలను సేకరించి ఆస్పత్రులకు తరలించడంలో ఆయన చేస్తున్న సేవ తమ విధులను సజావుగా నిర్వహించడానికి ఎంతో సాయపడుతుందని కొనియాడుతున్నారు.
మృతుల ఆత్మలు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాపాడతాయ్ : అంబులెన్స్ పాండి
ప్రతి నెలా ఎవరూ లేని లేదా నిరాశ్రయులైన 10-15 డెడ్బాడీలకు తన సొంత ఖర్చులతో అంత్యక్రియలకు నిర్వహిస్తానని పాండి తెలిపారు. ఈ అంత్యక్రియల కోసం ఎవరినీ డబ్బు, ఇతర సామగ్రిని సాయం చేయమని అడగనని చెప్పారు. మరణించిన వారికి ఖర్చు భరించగల బంధువులు ఉంటే అంబులెన్స్ ప్రయాణానికి రుసుము మాత్రమే వసూలు చేస్తానని అన్నారు. ఒకవేళ మృతుడు అనాథ అయితే అన్నీ ఖర్చులనూ తానే భరిస్తానని స్పష్టం చేశారు. తాను చేస్తున్న ఈ పని డబ్బు, లాభానికి అతీతమైనదని అభివర్ణించారు. మరణించిన వారి ఆత్మలు తన కుటుంబాన్ని కాపాడతాయని తాను బలంగా నమ్ముతానని వెల్లడించారు.
"నేను నవజాత శిశువుల నుంచి వందేళ్ల వృద్ధుల వరకు ఎంతో మందికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాను. చిన్న పిల్లలను నా సొంత బిడ్డల్లా భావిస్తాను. వృద్ధులను నా సొంత తల్లిదండ్రులుగా భావించి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తాను. కొంతమంది బంధువులు నేను చేస్తున్న ఈ పనిని తక్కువ చేసి చూస్తారు. అలా చూడడం నన్ను ఎంతో కలచివేస్తుంది. అయినప్పటికీ ఇటువంటి విమర్శలు నా లక్ష్యానికి అడ్డురావు. అనాథలకు గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు లభించేలా చూడటమే నాకు ముఖ్యం. సమాజం ఏమనుకుంటుందనే దానితో నాకేం సంబంధం లేదు" అని పాండి పేర్కొన్నారు.
పాండి సమాజసేవపై మిత్రుడు ప్రశంసలు
అంబులెన్స్ డ్రైవర్, పాండి స్నేహితుడుతైన కరుప్పసామి తన మిత్రుడు చేస్తున్న నిస్వార్థ సమాజ సేవ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాండి జేబులో చిల్లిగవ్వ లేని సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయన్నారు. అయినప్పటికీ ఎక్కడైనా ఒక నిరాశ్రయుడి మృతదేహం దొరికిందని తెలిసిన వెంటనే ఎలాగోలా అవసరమైన నిధులను సమకూర్చుకుని అక్కడికి పాండి బయలుదేరి వెళ్తాడని చెప్పారు. మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలిస్తాడని అన్నారు. బంధువులు ఎవరూ ముందుకు రాని పక్షంలో పోలీసుల అనుమతి తీసుకుని ఆ డెడ్బాడీని శ్మశానవాటికకు తరలించి తన సొంత ఖర్చులతో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఇంటికి తిరిగి వెళ్తాడని స్పష్టం చేశారు.
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