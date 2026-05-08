పశువులు మేపుతున్న యువకుడిని నదిలోకి లాక్కెళ్లిన మొసలి - భయాందోళనలో స్థానికులు
గుజరాత్లోని కాగ్దీపుర గ్రామంలో పశువులను మేపుతున్న యువకుడిపై మొసలి దాడి- అతని మరణంతో భయాందోళనలో స్థానిక ప్రజలు
Published : May 8, 2026 at 8:37 PM IST
A Young Man Dragged Crocodile : గుజరాత్లోని వడోదరలో మొసళ్ల సంచారం మరోసారి కలకలం రేపింది. వగోడియా పరిధిలోని కాగ్దీపుర గ్రామం సమీపంలో దేవ్ నది ఉంది. అక్కడకు పశువులను మేపడానికి వెళ్లిన మిథున్ వాసవ అనే యువకుడిని, ఓ భారీ మొసలి నీటిలోకి లాక్కెళ్లింది. దీనితో స్థానికులు తవ్ర భాయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "మిథున్ వాసవ తన స్నేహితుడితో కలిసి పశువుల కాపలాకు వెళ్లాడు. దాహం వేయడంతో నీరు తీసుకురావడానికి నదిలోకి దిగాడు. ఆ సమయంలో ఒడ్డున పొంచి ఉన్న ఓ 10 లేదా 12 అడుగుల భారీ మొసలి ఒక్కసారిగా అతనిపై దాడి చేసింది. తొలుత తన తోకతో మిథున్ను కొట్టి, ఆపై నడుము భాగాన్ని నోటితో గట్టిగా కరచిపట్టుకుని, క్షణాల్లో నీటిలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది. అది చూసిన మిథున్ స్నేహితుడు గట్టిగా కేకలు వేసినప్పటికీ, మొసలి ఆ యువకుడిని వదలలేదు. ఈ ఘటన గురించి తెలియగానే గ్రామంలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు నది ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు, పోలీసులు, వడోదర అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. బాధిత యువకుడిని రక్షించేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నించారు. కానీ వీలు కాలేదు. ఆ మొసలి యువకుడిని నోటితో పట్టుకొని దాదాపు నాలుగైదు గంటలపాటు నదిలో తిరగడం అక్కడి వారని భయాందోళనకు గురిచేసింది. రెస్క్యూ బృందాలు పడవ ద్వారా దాని సమీపంలోకి వెళ్లినప్పుడల్లా, అది నీటిలో మునుగుతూ, కొద్ది సేపటి తర్వాత ఆ యువకుడిని నోటితో కరిచిపట్టుకొని పైకి రావడం జరిగింది. ఇది స్థానికులను మరింత దిగ్భ్రాంతికి లోనుచేసింది."
A 22-year-old youth was reportedly dragged into the Dev River in Vadodara by a crocodile, triggering search and rescue efforts.#Vadodara #Gujarat #CrocodileAttack #BreakingNews #Rescue #Wildlife #Tragedypic.twitter.com/Gc3ovLqBz7— Vijay (@Vijay2038575) May 8, 2026
ఇకపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
పడవ ఇంజిన్తో శబ్దం చేయడం ద్వారా, గట్టిగా అరవడం ద్వారా మొసలిని భయపెట్టి, తరమడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఏమాత్రం కుదరలేదు. చివరికి చీకటి పడడంతో, వెలుతురు లేని కారణంగా సహాయక చర్యలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చిందని ఫైర్ ఫైటర్లు తెలిపారు. అంతేకాదు, నదిపై నిర్మించిన చెక్ డ్యామ్ పరిసరాల్లో మరికొన్ని మొసళ్లు కూడా ఉన్నాయని, అందువల్ల ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ దారుణ ఘటనతో వగోడియా జిల్లాలో విషాధ ఛాయలు అలముకున్నాయి.
వడోదరలో భారీ సంఖ్యలో మొసళ్లు
ఈ ఏడాది మార్చిలో వడోదరలో ఒకే రోజులో సుమారు 10 అడుగుల పొడవున్న రెండు మొసళ్లు కనిపించాయి. వాటిలో ఒకటి ఊర్మి వంతెన వద్ద, మరొకటి జంబువ వంతెన సమీపంలోని గోకుల్ డ్యూప్లెక్స్ సొసైటీ వద్ద కనిపించింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ దృశ్యాలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో నగరాల్లోకి, అత్యంత రద్దీగా ఉండే రోడ్లపైకి మొసళ్లు రావడంపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ సమాచారం అందిన వెంటనే, అటవీ శాఖ బృందం, స్థానిక వన్యప్రాణి స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు, జంతు ప్రేమికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆ మొసళ్లను పట్టుకొని, సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించారు.
Chill this is Vadodara 🐊🐊— My Vadodara (@MyVadodara) March 5, 2026
Crocodile went to hang on the Urmi Bridge of Vadodara!#Vadodara pic.twitter.com/M7Cmk5Zc1d
భారీగా పెరుగుతున్న మొసళ్లు
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా వడోదర జిల్లాలో మొసళ్ల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ జిల్లాలోని నదులు, చెరువులు, చుట్టుపక్కల ఉన్న చిత్తడి నేలల్లో 1000 కంటే ఎక్కువ మొసళ్లు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక రికార్డుల ప్రకారం చూస్తే, 1960లో విశ్వమిత్రి నదిలో సుమారు 50 మొసళ్లు మాత్రమే ఉండేవి. వాటికి వేటాడకుండా చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించడంతో, కాలక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పెరిగాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రకృతి ప్రేమికుల మంచి మనసు- వేసవి ఎండల నుంచి మూగజీవాలు, పక్షులను కాపాడేందుకు కృషి- నీరు, ఆహారం ఏర్పాటు
జైలులో తాళం చెవి మింగేసిన నిందితుడు- బయటికి రప్పించేందుకు 10కిలోల అరటిపండ్లు తినిపించిన పోలీసులు- చివరికి ఏమైందంటే?