78 ఏళ్ల వయస్సులో పీజీ కంప్లీట్- గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సుష్మ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
పీజీ కోర్సులో గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా 78 ఏళ్ల సుష్మ- మరాఠీ సాహిత్యంలో అత్యధిక మార్కులతో నంబర్ 1 ర్యాంకు- మెడల్ను బహూకరించిన గవర్నర్ మంగూభాయ్ పటేల్- కుటుంబం ప్రోత్సాహంతోనే సాధ్యమైందన్న సుష్మ
Published : February 18, 2026 at 7:43 PM IST
Sushma Moghes Inspirational Story : చదువుకు వయసుతో సంబంధం లేదని ఆమె నిరూపించారు. ఆసక్తి ఉండాలే కానీ ఏ వయసులోనైనా చదువును కొనసాగించొచ్చని సుష్మ మోఘే రుజువు చేశారు. ఆమె 78 ఏళ్ల వయసులో మరాఠీ సాహిత్యంలో పీజీ కోర్సును పూర్తి చేసి సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. నామమాత్రంగా కోర్సును చేయడం కాదు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో మొదటి ర్యాంకును సాధించి అందరితో సుష్మ శభాష్ అనిపించుకున్నారు. మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ మంగూభాయ్ పటేల్ ఆమెకు గోల్డ్ మెడల్ను ప్రదానం చేశారు.
నాలుగు దశాబ్దాలు మ్యూజిక్ టీచర్గా సేవలు
సుష్మ మోఘే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగర వాస్తవ్యురాలు. ఆమె తొలుత మ్యూజిక్ కోర్సులో డిగ్రీ చేశారు. అనంతరం ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కూలులో మ్యూజిక్ టీచర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే, కెమిస్ట్రీలో పీజీ కోర్సును పూర్తి చేశారు. ఇక మ్యూజిక్ టీచర్గా దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు సుష్మ సేవలు అందించారు. 2000 సంవత్సరంలో రిటైరయ్యాక, పుస్తకాలను హిందీ నుంచి మరాఠీ భాషలోకి అనువాదం చేసే పనులను చేశారు. సొంతంగా వివిధ టాపిక్స్పై పుస్తకాలను రాశారు. ఆమె రాసిన పుస్తకాల్లో దాదాపు డజను వరకు ఇప్పటికే పబ్లిష్ అయ్యాయి.
76 ఏళ్ల వయసులో పీజీ అడ్మిషన్
మరాఠీ సాహిత్యం, రచనలు అంటే సుష్మకు మహా ఇష్టం. అందుకే రెండేళ్ల క్రితం ఇండోర్లో ఉన్న దేవి అహల్య విశ్వవిద్యాలయంలో మరాఠీ సాహిత్యం పీజీ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యారు. వాస్తవానికి పీజీ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావడానికి గతంలో ఏజ్ లిమిట్ ఉండేది. కానీ కొన్నేళ్ల క్రితమే వయో పరిమితి నిబంధనను యూనివర్సిటీ తొలగించింది. దీంతో 76 ఏళ్ల సుష్మ పీజీ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యేందుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఇంత పెద్ద ఏజ్లో దేవి అహల్య విశ్వవిద్యాలయంలో పీజీలో చేరిన తొలి వ్యక్తిగా ఆమె రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
పీజీ ఫైనలియర్లో 1వ ర్యాంకు
పీజీ చేయాలనే సుష్మ నిర్ణయానికి కుటుంబంలోని వాళ్లంతా మద్దతు పలికారు. తప్పకుండా జాయిన్ కండి అంటూ ప్రోత్సహించారు. పీజీలో చేరిన సుష్మ, ఇంట్లో తీరిక దొరికినప్పుడల్లా పుస్తకాలు చదవడానికే సమయాన్ని కేటాయించారు. కట్ చేస్తే, రెండేళ్ల పీజీ కోర్సు పూర్తయింది. మరాఠీ సాహిత్యం పీజీ కోర్సు ఫైనలియర్ పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులతో 1వ ర్యాంకును ఆమె సాధించారు. యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా ఎంపికయ్యారు.
కొడుకు, కోడలు, మనవడి సమక్షంలో గోల్డ్ మెడల్
తాజాగా మంగళవారం రోజు (ఫిబ్రవరి 17న) దేవి అహల్యా విశ్వవిద్యాలయంలో ఘనంగా స్నాతకోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుష్మను యూనివర్సిటీ ఛాన్స్లర్, రాష్ట్ర గవర్నర్ మంగూభాయ్ పటేల్ గోల్డ్ మెడల్తో సత్కరించారు. 78 ఏళ్ల సుష్మ గోల్డ్ మెడల్ను అందుకోవడాన్ని చూసి, సభికులు కరతాళ ధ్వనులను మోగించారు. విశేషం ఏమిటంటే, ఈ కార్యక్రమానికి సుష్మ కుమారుడు గౌరవ్, కోడలు పూజ, మనవడు రేయాంశ్ కూడా హాజరయ్యారు. ఏడు పదుల వయసులో సుష్మ సాధించిన ఘన విజయాన్ని చూసి వాళ్లు పొంగిపోయారు.
ఫ్యామిలీ సహకారంతోనే ఈ ఫలితం సాధ్యమైంది
"నాకు మొదటి నుంచే చదవడం, రాయడం అంటే ఆసక్తి. చదువుకు వయసుతో సంబంధమే లేదు. తొలుత నేను మ్యూజిక్లో డిగ్రీ చేశాను. అనంతరం టీచర్ జాబ్ చేస్తూ కెమిస్ట్రీలో పీజీ చేశాను. ఇప్పుడు మరాఠీ సాహిత్యంలో పీజీని పూర్తి చేశాను. నాకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. చాలా కష్టపడి పీజీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఈక్రమంలో నా ఫ్యామిలీ చాలా బాగా సహకరించింది" అని సుష్మ మోఘే తెలిపారు.
మా అత్తమ్మను చదువులో ప్రోత్సహించాం
"మా అత్తమ్మను చదువులో మేమంతా ప్రోత్సహించాం. ఆమె ఇటీవలే పీజీ కోర్సులో గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా నిలిచారు. పీజీ పరీక్షలకు మా అత్తమ్మ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. చదువుకు వయసుతో సంబంధం లేదని ఆమె నిరూపించారు" అని సుష్మ కోడలు పూజా మోఘె తెలిపారు.
130 మంది విద్యార్థులకు గోల్డ్, సిల్వర్ మెడల్స్
"ఫిబ్రవరి 17న మా యూనివర్సిటీకి చెందిన 230 మంది విద్యార్థులకు డాక్టరేట్లను గవర్నర్ మంగూభాయ్ పటేల్ ప్రదానం చేశారు. వీరిలో 130 మంది విద్యార్థులకు గోల్డ్, సిల్వర్ మెడల్స్ లభించాయి. ఈ విద్యార్థులకు పీజీ పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులు వచ్చాయి" అని ఇండోర్లోని దేవి అహల్యా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్లర్ రాకేశ్ సింఘాయ్ తెలిపారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా సీనియర్ సిటిజెన్లకు లైఫ్ ఉంటుందనే గొప్ప సందేశాన్ని సుష్మ ఈ సమాజానికి అందించారు. జీవితంలోని ఏ దశలోనైనా చదువును కొనసాగించొచ్చని ఆమె రుజువు చేశారు.
JEE మెయిన్స్లో ట్విన్ బ్రదర్స్ అదుర్స్- మార్కులు, పర్సంటైల్ 'సేమ్ టు సేమ్'
'దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన హనుమాన్ విగ్రహం'- ఎక్కడ నిర్మిస్తున్నారో తెలుసా?