కంటైనర్లో కుంకుమ పువ్వు సాగు- ఒడిశా మహిళకు ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం
ఇంట్లోనే కుంకుమ పూలను పండిస్తున్న ఒడిశా మహిళ - ఆన్లైన్ ద్వారా విదేశాల్లోనూ విక్రయం - తాను సంపాదిస్తూనే పలువురికి ఉపాధి కల్పన
Published : January 3, 2026 at 10:55 AM IST
Odissa Women Saffron Crop : కుంకుమ పువ్వు పేరు వినగానే మనకు మంచు పర్వతాలను తలపిస్తూ కశ్మీర్ గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే అది అతిశీతలమైన కశ్మీర్లాంటి ప్రదేశాల్లో మాత్రమే పండుతుంది మరి. కానీ, ఒక మహిళ వీటిని ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉండే ప్రాంతంలోనూ పండిస్తూ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తున్నారు. వాటి సాగుతో ఏటా లక్షలు సంపాదిస్తూ, మరి కొందరికి ఉపాధి కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఒడిశాకు చెందిన సుజాత అగర్వాల్ అనే మహిళ ఇలా మోగ్రా కుంకుమ పువ్వులను పండిస్తూ, సంకల్పం ఉంటే దేన్నైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు.
ఒడిశాలోని ఝార్సుగూడ పట్టణం, మంగళ్బజార్కు చెందిన సుజాత అగర్వాల్ తన ఇంట్లోని 100 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోనే కుంకుమ పూల సాగు చేస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో సుజాత ఏదైనా అరుదైన వాటిని సేద్యం చేయాలని భావించి హైడ్రోపోనిక్, మైక్రో గ్రెయిన్ ఫార్మింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. కుంకుమ పువ్వులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందని తెలుసుకుని, వాటి సాగుపై దృష్టి పెట్టారు. వాటిని పండించేందుకు కాావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు, నేల, విత్తనాలు, ఇతర వాటిపై అవగాహన కోసం ఇంటర్నెట్ సాయం తీసుకున్నారు. తన భర్త, తమ ఇద్దరు కుమార్తెల సహకారంతోనే సుజాత 2022లో 'మోగ్రా' కుంకుమ పువ్వులను పండించడం మొదలు పెట్టారు.
ఇంటినే సాగు భూమిగా మార్చి
కుంకుమ పువ్వుల సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా కీలకం. ఇందు కోసం రైతు సుజాత వారి ఇంట్లోనే 100 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కంటైనర్లను తయారు చేయించి, వాటిలో ఎయిర్ కండిషన్(ఏసీ)లను అమర్చారు. ఇక వాటి సాగుకు అవసరమైన మట్టి, విత్తనాలు, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ, కుండీలను అమర్చేందుకు కావల్సిన అల్మారాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంటి లోపల కొంత గడ్డిని ఏర్పాటు చేశారు. జీరో డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో విత్తనాలను సాగు చేశారు. ఇలా కుంకుమ పువ్వులను పండించేందకు కావాలసిన ప్రాథమిక సదుపాయాల కోసం దాదాపు 8 నుంచి 9 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
సాధ్యం కాదన్నారు
"ప్రతిరోజూ ఉదయం ఈశ్వరుణ్ని పూజించేటప్పుడు కుంకుమ పువ్వుతోనే తిలకం పెట్టుకుంటాను. అలా నాకు ఒక సమయంలో ఇది ఎలా పండుతుందన్న సందేహం వచ్చింది. నిజానికి వాటి గురించి నాకు ఏమీ తెలీదు. కానీ, అది చాలా ఖరీదైనది, కశ్మీర్ నుంచి వస్తుంది అని మాత్రమే తెలుసు. అలా నేను అందరినీ వీటి పెంపకం గురించి అడిగాను. అందరూ అది సున్నా డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్దే పండుతుందని చెప్పి, ఇక్కడ పండించడం సాధ్యం కాదని అన్నారు. కానీ నా సంకల్ప శక్తితో వాటి సాగుపై పూర్తి పరిశోధన చేశాను" అని రైతు సుజాత అగర్వాల్ తెలిపారు.
5 రకాల నేలల్లో పండిస్తున్నాను
"నేను ఎప్పుడూ కశ్మీర్కు వెళ్ళలేదు, కుంకుమ పువ్వు విత్తనాలను కూడా చూడలేదు. తరువాత, నేను విత్తనాలను కొని, నాకున్న అవగాహనతోనే కుంకుమ పువ్వును పండించడం ప్రారంభించాను. మొదటి పువ్వు వికసించగానే, ఈ సాగులో విజయం సాధించానని భావించాను. నేను 5 రకాల నేలల్లో ఈ సాగు చేస్తున్నాను. సంవత్సరానికి రెండుసార్లు పండించేందుకు ప్రయత్నించాను. అక్టోబర్-నవంబర్లో, మళ్లీ జనవరి-ఫిబ్రవరిలో పంటను సేకరించాను" అని సుజాత అగర్వాల్ తెలిపారు.
ఈ ఏడాది లక్ష్యం రూ.20లక్షలు
రైతు సుజాత జూలై 2023లో ముందుగా సాగును ప్రారంభించారు. ఇక గతేడాది, జూలై 2025లోనూ, ఆమె కుంకుమ పూలను సాగు చేయడానికి విత్తనాలు, విద్యుత్, కార్మికులు మొదలైన వాటితో సహా రూ.1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టారు. అక్టోబర్ 2025లో, 750 గ్రాముల పంట చేతికి వచ్చింది. దీని మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.7 లక్షల 50 వేలు అని రైతు సుజాత చెప్పారు. 2026లో సంవత్సరానికి మూడుసార్లు పంటను పండించి, రెండు కిలోగ్రాముల ఉత్పత్తిని చేరుకోవాలని ఆమె లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీని విలువ రూ.20 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని సుజాత చెప్పారు.
విదేశాలకు సైతం విక్రయిస్తూ
మోగ్రా కుంకుమ పువ్వులను సుజాత ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్లోనూ విక్రయిస్తున్నారు. కుంకుమ కేసరిని మాత్రమే కాదు, కాండాలు, పూరేకులను ఆయుర్వేద కంపెనీలు, టై, డై కంపెనీలు, బ్యూటీ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థలకు అమ్ముతున్నారు. ఆమె తన కంపెనీకి 'బ్లూమ్ ఇన్ హైడ్రా' అని పేరు కూడా పెట్టారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా యూకే, లండన్, దుబాయ్ వంటి దేశాల నుంచి కూడా కస్టమర్లతో అనుసంధానంగా ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం వీటి కోసం భారీ ఎత్తున ఆర్డర్లు వస్తున్నాయనీ, తెలిసిన వారూ తనని సంప్రదించి కొనుగోలు చేస్తున్నారని సుజాత తెలిపారు.
ఉపాధితో మా పరిస్థితి మెరుగుపడింది
సుజాత కుంకుమ కేసరి సాగు చేయడం ద్వారా తాను లాభాలను ఆర్జించడంతో పాటు మరి కొందరికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ఆమెకు ఒక మహిళ, ఒక యువతి, వ్యవసాయ పనిలో ఆమెకు సహాయం చేసే ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు. సుజాతకు వ్యవసాయ పనిలో సహాయం చేసే తారా నాయక్ మాట్లాడుతూ,"నేను నా సోదరుడితో కలిసి పని చేస్తాను. అతను నాకు ఏమి చెబితే అది చేస్తాను. ఇక్కడ పనిచేసిన తర్వాత, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడింది. పంట ఉత్పత్తి దశకు చేరుకున్నాక, నేను దాని నుంచి కేశరిని సేకరిస్తాను" అని చెప్పింది. సుజాత తన దృఢ సంకల్పం, కృషి ద్వారా, ఒడిశా వంటి ఉష్ణ ప్రాంతంలోనూ కశ్మీర్ మోగ్రా కేసరిని పండించడంలో విజయం సాధించడమే కాకుండా, పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, ఇతరులకు ప్రేరణగా కూడా నిలుస్తున్నారు.
