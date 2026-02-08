40 ఏళ్ల కృషి, 360కి పైగా కళాఖండాలు- నది ఒడ్డున మొదలై గిన్నిస్ రికార్డ్కు చేరిన 'శంఖు మ్యూజియం'
శంఖాలు, గవ్వలతో ఆకట్టుకునే కట్టడాలు- 360 రకాల కళాఖండాలు- మైసూర్లోని రాధా మల్లప్ప 'కోన్ అండ్ షెల్ మ్యూజియం' విశిష్టత- మ్యూజియానికి వరల్డ్ గిన్నిస్ రికార్డులోనూ చోటు
Published : February 8, 2026 at 9:46 AM IST
Mysore Cones And Shell Museum : మైసూర్ పేరు వినగానే మనకు ఎక్కువగా రాజుల కాలం నాటి భవంతులూ, వారి రాజసానికి ప్రతీకగా నిలిచే ప్యాలెస్లూ గుర్తుకొస్తాయి. ఎన్నో వారసత్వ కట్టడాలకూ ఈ నగరం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పట్టణంలోనే ఓ అరుదైన మ్యూజియం ఉంది. దీనికి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా ఉంది. ఈ ఘనతకు కారణం ఓ సాధారణ మహిళ. ఆమె నదిలో లభించే రకరకాల శంఖాలు, గువ్వలను సేకరించి, సుమారు 360 రకాల కళాకండాలను రూపొందించారు. వాటితో తయారు చేసిన ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు, బొమ్మలతో మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అదే నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందేలా చేసింది. దీని కోసం ఆమె నాలుగు దశాబ్దాలుగా చేసిన నిరంతర కృషి ఇతరులకు ఎంతో ప్రేరణ కలిగిస్తోంది.
నది ఒడ్డున మొదలైన ప్రయాణం
ఈ అపురూప మ్యూజియం వెనుక ఉన్న కళాకారిణి పేరు రాధా మల్లప్ప. మైసూరు జిల్లా నంజనగూడు తాలూకాలోని హుల్లాహళ్లి గ్రామానికి చెందిన రాధా ప్రయాణం తన 16వ ఏట నుంచే మొదలైంది. అప్పట్లో ఆమె తన తల్లితో కలిసి దుస్తులు ఉతికేందుకు నదికి వెళ్లేవారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ నీటిలో రకరకాల గవ్వలు ఆమెను ఎంతో ఆకర్షించాయి. ఆ చిన్నపాటి కుతూహలమే నేడు ఆమెను ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు లభించేందుకు పునాది వేసింది.
40 ఏళ్ల కృషి, 360కి పైగా కళాఖండాలు
వివాహం తర్వాత కూడా రాధా తన అభిరుచిని వదులుకోలేదు. గత 40 ఏళ్లుగా వివిధ రకాల శంఖులు, గవ్వలను సేకరిస్తూ ఇంటివద్దే అద్భుతమైన కళాఖండాలను రూపొందించేవారు. అలా ఆమె తయారు చేసిన వాటితో, సుమారు తొమ్మిదేళ్ల కిందట చాముండి కొండ కింద ఉన్న జాకీ క్వార్టర్స్ సమీపంలో ఈ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దేశ విదేశాల నుంచి సేకరించిన రూ.30 గవ్వల నుంచి మొదలుకొని, వేల రూపాయల విలువ చేసే అరుదైన శంఖుల వరకు ఇక్కడ దర్శనమిస్తాయి. అయితే, బయట నుంచి ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా కేవలం గవ్వలతోనే రూపొందించిన భారీ వినాయక విగ్రహం ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటుంది.
సర్వమతాల సన్నిధానంగా
ఈ మ్యూజియం కేవలం ఒక ప్రదర్శనశాల మాత్రమే కాదు, ఇది భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీక. రాధా మల్లప్ప తన కళాఖండాల ద్వారా మత సామరస్యాన్ని చాటుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఆమె తయారు చేసిన వాటిలో అన్ని రకాల మతాల ప్రధాన నమూనాల కట్టడాలు ఉన్నాయి. వాటిలో తాజ్మహల్, సెయింట్ ఫిలోమినా చర్చి, కృష్ణ లీలలు, దశావతారాలు వంటి అనేక అద్భుత కళాఖండాలను ఆమె గవ్వలతోనే తీర్చిదిద్దారు.
'ప్రపంచంలో ఇలాంటి మ్యూజియం లేదు': రాధా మల్లప్ప
"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి శంఖు, గవ్వలను సేకరించడం, వాటిని బొమ్మలు చేయడం అంటే ఎంతో ఆసక్తి. అలా చేసిన వాటిని మా ఇంట్లోనే భద్రంగా ఉంచాను. క్రమంగా వాటిని ఓ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచాము. ఇది గిన్నిస్ రికార్డు సాధించిడం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ప్రపంచంలోనే ఈ మ్యూజియం తరహాలో మరెక్కడా లేదు. దీన్ని నేను 40 ఏళ్ల కష్టంతో నిర్మించాను. ఇక్కడ మొత్తం 360కి పైగా కళాఖండాలు ఉన్నాయి" అని రాధా మల్లప్ప గర్వంగా చెబుతున్నారు.
ఆటపాటల కోసం నది ఒడ్డున గవ్వలు ఏరుకునే ఒక సాదాసీదా బాలిక నుంచి, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మ్యూజియం వ్యవస్థాపకురాలిగా ఎదిగిన రాధా మల్లప్ప ప్రయాణం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. మైసూరును సందర్శించే పర్యాటకులకు ఈ మ్యూజియం ఇప్పుడు ఒక తప్పనిసరి సందర్శనీయ స్థలంగా మారింది.
