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కోరికలు తీర్చే ఆస్పత్రి- రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా రిజిస్టర్- ఎక్కడంటే?

రాజస్థాన్​లో జాతీయ ఆయుర్వేద సంస్థలో రోగుల కోసం వినూత్న కార్యక్రమం- 'మనోకామన రిజిస్టర్'లో కోరికలు, ఆరోగ్య ఆకాంక్షలు నమోదు చేస్తున్న రోగులు- వైద్యం, మానసిక ధైర్యం, ఆధ్యాత్మికత కలయికతో సమగ్ర చికిత్సకు ప్రాధాన్యం

Jaipur NIA Wish Register
Jaipur NIA Wish Register (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 11:43 AM IST

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Jaipur NIA Wish Register : "త్వరగా కోలుకోవాలి. మళ్లీ నా కాళ్లపై నేను నడవాలి. నా కుటుంబంతో ఆనందంగా గడపాలి." ఇలాంటివి మాటలు దేవాలయాలకు వెళ్లి భగవంతుని ముందు వేడుకుంటారు. మనకు ఉన్న సమస్యలు పోవాలని, కోరికలు నెరవేరాలని పేపర్​లో రాసి దేవుడి దగ్గర పెట్టడం వంటివి చాలానే చూశాం కదా. కానీ ఆస్పత్రిలో ఇలా మనసులోని కోరికలు రాయటం ఎక్కడైనా చూశారా? కానీ రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​లో ఉన్న జాతీయ ఆయుర్వేద సంస్థ(ఎన్​ఐఏ)కు వెళ్తే అలాంటి సంఘటనలు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత కూడా వచ్చి కృతజ్ఞతాగా సందేశాలు రాస్తుంటారు. అసలు ఆస్పత్రిలో ఇలా ఎందుకు పెట్టారు? ఎప్పటి నుంచి ఇలా చేస్తున్నారు? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రికి వచ్చే చాలా మంది రోగులు శారీరకంగా మాత్రమే కాదు, మానసికంగానూ కుంగిపోతుంటారు. అలాంటి వారికి ఆశ, ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్‌ఐఏ రెండు సంవత్సరాల క్రితం 'మనోకామన రిజిస్టర్'(కోరికల రిజిస్టర్) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీనిని ఆస్పత్రిలో ప్రాంగణంలో ఉన్న భోమియాజీ, ధన్వంతరి ఆలయాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. అందులో రోగులు తమ ఆరోగ్యం త్వరగా మెరుగుపడాలని, వ్యాధి నుంచి పూర్తిగా కోలుకోవాలని, వ్యక్తిగత కోరికలు నెరవేరాలని ప్రార్థనలు రాస్తుంటారు. కొంతమంది రోగులు చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఆస్పత్రికి వచ్చి తమ కోరికలు నెరవేరాయని, ఆరోగ్యం మెరుగైందని రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.

Jaipur NIA Wish Register
ఆయుర్వేద సంస్థలో ఉన్న గుడి (ETV bharat)
Jaipur NIA Wish Register
రోగులు రాసిన కోరికలు (ETV bharat)

రోజూ 200 మందికి చికిత్స
జాతీయ ఆయుర్వేద సంస్థలోని పంచకర్మ విభాగంలో సుమారు 40 రకాల చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఔషధ మర్దన, కటిబస్తి, రక్తమోక్షణ, వామనం, విరేచన వంటి సంప్రదాయ ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. రోజూ సగటున 200 మంది రోగులు చికిత్స కోసం ఈ కేంద్రానికి వస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రోగి ఆశావాద దృక్పథంతో ఉంటే, త్వరగా కోలుకుంటాననే నమ్మకం కలిగి ఉంటే చికిత్స ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Jaipur NIA Wish Register
రోగికి ఆయుర్వేద చికిత్స (ETV bharat)

ఆయుర్వేదంలో మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం
ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం రోగులకు భావోద్వేగ మద్దతును అందించడమే కాకుండా మొత్తం చికిత్సా ప్రక్రియను మరింత ప్రభావవంతంగా, సంపూర్ణంగా చేస్తుందని పంచకర్మ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ గోపేశ్ మంగళ్ తెలిపారు. ఆయుర్వేదం కేవలం శారీరక వ్యాధుల చికిత్సకే పరిమితం కాదని, మానసిక, భావోద్వేగ ఆరోగ్యానికి కూడా సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని అన్నారు. ఆయుర్వేదంలోని 'సత్వావజయ చికిత్స' సిద్ధాంతం కూడా ఇదే భావనపై ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. ఇందులో మనసును దృఢంగా మార్చి వ్యాధిని ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంపొందించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు తరచూ ఆందోళన, ఒత్తిడి, నిరాశకు గురవుతుంటారని, అలాంటి సమయంలో మానసిక, ఆధ్యాత్మిక బలం చికిత్స ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుందని ఆయన వివరించారు.

Jaipur NIA Wish Register
బుక్​లో కోరికలు రాస్తున్న రోగులు (ETV bharat)

మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తున్న కార్యక్రమం
పంచకర్మ చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వచ్చే అనేక మంది రోగులు తమ భావాలను రిజిస్టర్‌లో రాయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. పక్షవాతం చికిత్స కోసం వచ్చిన ఓ రోగి మాట్లాడుతూ, ధన్వంతరి స్వామిని స్మరించుకుంటూ తన భావాలను రాయడం వల్ల మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతంగా అనిపించిందని తెలిపాడు.

Jaipur NIA Wish Register
కోరికలు రాస్తున్న రోగులు (ETV bharat)

ఆశ, విశ్వాసానికి ప్రతీకగా 'మనోకామన రిజిస్టర్'
ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం కూడా సానుకూల ఆలోచనలు, ప్లాసీబో ప్రభావం రోగి కోలుకునే వేగాన్ని పెంచుతాయని చెబుతోందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ శాస్త్రీయ భావనను ఆయుర్వేద సంప్రదాయంతో మేళవిస్తూ ఎన్‌ఐఏ రూపొందించిన 'మనోకామన రిజిస్టర్' ఇప్పుడు కేవలం ఒక పుస్తకంగా కాకుండా, రోగుల ఆశలు, విశ్వాసాలు, ఆత్మస్థైర్యానికి ప్రతీకగా మారిందని అన్నారు. చికిత్సను మరింత మానవీయంగా, సమగ్రంగా అందించాలనుకునే ఇతర ఆయుర్వేద సంస్థలకు కూడా ఈ కార్యక్రమం ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని వైద్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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