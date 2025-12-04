రసగుల్లాల కోసం లొల్లి - ఇరు కుటుంబాల మధ్య గొడవ- ఆగిపోయిన పెళ్లి
Published : December 4, 2025 at 9:05 PM IST
Wedding Cancel Because Of Rasagulla: పెళ్లి మండపంలో రసగుల్లా కారణంగా రసాభాస జరిగింది. ఫంక్షన్ హాల్లో వరుడు, వధువు తరఫు కుటుంబాల వారు బాహాబాహీకి దిగారు. దీంతో చివరి నిమిషంలో పెళ్లి ఆగిపోయింది. వరుడి కుటుంబంపై వధువు తరఫు వారు వరకట్నం కేసు పెట్టారు. అసలు సమస్య రసగుల్లాతోనే వచ్చిందని, వరకట్నం మ్యాటరే లేదని వరుడి ఫ్యామిలీ వాదిస్తోంది. అదే అమ్మాయితో తన కొడుకుకు పెళ్లి చేసేందుకు ఇప్పటికీ రెడీయే అని వరుడి తండ్రి అంటున్నారు. కానీ అలాంటి ఫ్యామిలీలోకి తన కూతుర్ని ఇచ్చేది లేదని వధువు తండ్రి తేల్చి చెబుతున్నారు.
భోజనశాలలో ఫైటింగ్
రసగుల్లా కోసం గొడవ జరిగి పెళ్లి ఆగిపోయిన ఘటన బిహార్లోని గయ జిల్లాలో నవంబరు 29న చోటుచేసుకుంది. ఈ జిల్లాలోని హథియావాన్ గ్రామానికి చెందిన మహేంద్ర ప్రసాద్ కుమారుడు పవన్ కుమార్కు, సమీపంలోని బక్రౌర్ గ్రామానికి చెందిన సురేశ్ ప్రసాద్ కుమార్తెతో పెళ్లి కుదిరింది. నవంబరు 29న బక్రౌర్ గ్రామంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్ వేదికగా పెళ్లి వేడుక జరిగింది. వధూవరుల కుటుంబాలు ఈ హోటల్కు చేరుకున్నాయి.
తొలుత సంప్రదాయబద్ధంగా వధూవరులు వరమాలలను మార్చుకున్నారు. తదుపరి వివాహ ఘట్టాలు ఆరంభం అయ్యాయి. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఫంక్షన్ హాల్లోని భోజనశాలలో గొడవ మొదలైంది. అతిథులకు భోజనాలను వడ్డించే క్యూ లైన్ వద్ద నిలబడిన వారు కుర్చీలతో ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు. ఆ గదిలోని బెంచ్లపై పెట్టి ఉన్న వంటకాలను కింద పారవేశారు. కొందరు పరస్పర ఘర్షణకు దిగారు. ఈక్రమంలో పలువురికి గాయాలు కూడా అయ్యాయి. ఈ దృశ్యాలన్నీ అక్కడున్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.
అదనంగా రూ.2 లక్షల వరకట్నం అడిగారు : వధువు తండ్రి
ఈ ఘటనతో వధువు తండ్రి సురేశ్ ప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈవిధంగా గొడవకు దిగే ఫ్యామిలీలోకి తన కూతుర్ని అస్సలు ఇచ్చేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పెళ్లిని ఆపేసినట్లు వెల్లడించారు. వరుడి ఫ్యామిలీ అదనంగా రూ.2 లక్షల వరకట్నాన్ని డిమాండ్ చేసి, గొడవకు దిగిందంటూ బోధ్ గయ పోలీసు స్టేషన్లో ఆయన ప్రథమ సమాచార నివేదిక (ఎఫ్ఐఆర్)ను దాఖలు చేశారు. అదనపు వరకట్నాన్ని ఇచ్చేది లేదని చెప్పినందు వల్లే వరుడి ఫ్యామిలీ వాళ్లు తమపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడ్డారని సురేశ్ ప్రసాద్ ఆరోపించారు. ఫంక్షన్ హాల్లో నుంచి వీధుల్లోకి పరుగెత్తించి మరీ తమపై దాడికి పాల్పడ్డారని పోలీసులకు తెలిపారు.
అది రసగుల్లాల కోసం జరిగిన గొడవే : వరుడి తండ్ర
"మా తరఫు వాళ్లకు విందు భోజనంలోకి రసగుల్లాలు తక్కువ పడ్డాయి. అందుకే ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ గొడవ జరిగింది. అది కేవలం రసగుల్లాల కోసం జరిగిన గొడవ మాత్రమే. వధువు తరఫు వాళ్లే ఆ గొడవను మొదలుపెట్టారు. అదనపు వరకట్నాన్ని మేం అడగనే లేదు. వధువు తరఫు వాళ్లు మాపై చేస్తున్న ఆరోపణలు అబద్ధం. ఇప్పటికీ అదే అమ్మాయితో నా కొడుకుకు పెళ్లి చేసేందుకు నేను రెడీ. కానీ వధువు తరఫు వాళ్లే సిద్ధపడటం లేదు. చివరి నిమిషంలో ఈ పెళ్లి ఆగిపోయింది" అని వరుడి తండ్రి మహేంద్ర ప్రసాద్ వివరించారు.
కీలకంగా మారిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ
వధూవరుల తరఫు వారు ఫంక్షన్ హాల్లో గొడవకు దిగిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా బోధ్ గయ పోలీసులు ఈ వ్యవహారాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గాయపడిన వారితో మాట్లాడి, దాడికి పాల్పడిన వారి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. అదనపు వరకట్నాన్ని వరుడి ఫ్యామిలీ డిమాండ్ చేసిందనే కోణంలోని నిజానిజాలను నిగ్గు తేల్చే దిశగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది.