సర్పంచ్​ టు వర్కర్స్​- ఆ ఊరిలో అన్నింటిలో మహిళలే నాయకత్వం!- మహిళా సాధికారతకు ఈ గ్రామం ఉదాహరణ

గ్రామంలో అన్ని విధుల్లో మహిళలకే అవకాశం - అభివృద్ధికి బాసటగా నిలుస్తున్న నారీమణులు - అక్షరాస్యతలోనూ బాలికలదే పైచేయి - చిఖల్వావ్ గ్రామ ప్రత్యేకతలివే

Women Leadership In Village
Women Leadership In Village (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
A villge With Women Leadership : అవకాశం ఇస్తే కేవలం సొంతింటిలోనే కాదు, ఎక్కడైనా తమ నాయకత్వంతో వృద్ధి చేస్తారని నిరూపిస్తున్నారు ఓ గ్రామానికి చెందిన మహిళలు. ఎందుకంటే ఆ ఊరిలో వార్డు మెంబర్​ నుంచి సర్పంచ్, స్కూల్ టీచర్స్, హాస్పిటల్లో కూడా అందరూ అతివలే విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇలా తమ గ్రామాన్ని పాలించడానికి గ్రామస్థులంతా కూడా ఏకాభిప్రాయంతో నారీమణులనే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్నారు. వారి నాయకత్వంతో ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రతీ ఇంటికి చేరి, గ్రామం అభివృద్ధి పథంగా అడుగులు వేస్తోంది. గుజరాత్​ రాష్ట్రంలోని చిఖల్వావ్ అనే ఊరిలో ఈ విధంగా అన్ని రంగాల్లో మహిళలే సారథ్యం వహిస్తూ, సాధికారత దిశగా పయణిస్తున్నారు.

ఈ చిఖల్వావ్ అనే గ్రామం గుజరాత్​లోని తాపి జిల్లా, వ్యారా అనే తాలుకాకి చెందింది. ఈ ఊరిలో సుమారు 1500 మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. అందులోనూ గిరిజనుల జనాభానే అధిక్యం. వీరు ఎక్కువగా వ్యవసాయం, పశుపోషణపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తారు. అయినా ఈ గ్రామంలో అక్షరాస్యత రేటు చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. పురుషాధిక్య సమాజంలో మహిళలకు సమాన హక్కులు, అధికారం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో, ఆ గ్రామ నాయకులు, పెద్దలు ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆడపడచులను వంటగదికే పరిమితం చేయకుండా, వారిని బయటకు తీసుకొచ్చి గ్రామాభివృద్ధి బాధ్యతను అప్పగించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. మహిళలు కూడా తమ బాధ్యతలను పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందరికీ చేరుతున్నాయి
"మా గ్రామంలో గత 4 సంవత్సరాలుగా మహిళలే అన్ని పనులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్, 8 మంది వార్డు సభ్యులు కూడా మహిళలే. మా ఊరిలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. అందులోని ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సైతం ఒక మహిళే. గ్రామ సేవకుడు, తలతిగా కూడా మహిళలే విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. గ్రామంలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రధాన వైద్యులు కూడా ఒక మహిళే. మా ఊరి అతివలు ఎంతలా పని చేస్తున్నారంటే, ప్రభుత్వ పథకాలైనా ఇతర ప్రయోజనాలైనా, అవి ప్రతి ఇంటికి చేరుతాయి. మేము మా గ్రామంలోని మహిళలకు పూర్తిగా సహకరిస్తాము. మేము ఒకరితో ఒకరు చర్చించి, ప్రతీ పనిని ప్రణాళికాబద్ధంగా అమలు చేస్తాము. మా గ్రామ నారీమణులు శుభ, అశుభ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ, గ్రామంలోని ప్రతి కార్యాన్ని చాలా బాగా నిర్వహిస్తారు" అని గ్రామ మాజీ సర్పంచి, హస్ముఖ్‌భాయ్ గమిత్ తెలిపారు.

మాకు అందరూ చేయూతనిస్తున్నారు
ఈ గ్రామంలో మొత్తం 1501 జనాభా నివసిస్తుండగా, ఇందులో పురుషుల సంఖ్య 738, మహిళల జనాభా 773. "గ్రామంలో ఏదైనా పని ఉంటే, దానిలో మహిళలకు ప్రత్యేక సహకారం ఉంటుంది. వారి భాగస్వామ్యంతోనే గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతోంది" అని చిఖల్వావ్ గ్రామ పంచాయతీ తలతి, ప్రీతి చౌదరి వివరించారు.

వీరికి విద్య పట్ల ఎంతో అవగాహన ఉంది
"ఈ చిఖల్వావ్ గ్రామం పలు గిరిజన ప్రాంతాల సమూహం. నేను ఈ ఊరిలో గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మొత్తం 59 మంది గిరిజన పిల్లలు ఉన్నారు, వారిలో 34 మంది బాలురు, 25 మంది బాలికలున్నారు. బాలుర కంటే బాలికల్లోనే విద్యా స్థాయి మెరుగ్గా ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఈ గ్రామం పశుపోషణ, వ్యవసాయంతో ముడిపడి ఉన్నప్పటికీ, గ్రామంలో విద్యపై మంచి అవగాహన ఉంది" అంటూ చిఖల్వావ్ గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపధ్యాయురాలు హేతల్బెన్ పటేల్ చెప్పుకొచ్చారు.

పురుషాధిక్య సమాజంలో మహిళలకు కూడా సమాన హక్కులు లభించినప్పుడు, వారు కూడా తమ బాధ్యతలను అంకితభావంతో నిర్వర్తించగలరు. ఈ చిఖల్వావ్ గ్రామం అందుకు గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ నివసిస్తున్న పురుషులు మహిళలకు సమాన హక్కులతో పాటు హోదాను కూడా నిర్ధారించేందుకు చేస్తున్న కృషి ద్వారా సమాజానికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.

