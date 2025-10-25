ETV Bharat / bharat

చిన్నారుల గ్రౌండ్​ కోసం గ్రామస్థుల ఫండ్​ రైజింగ్​- చేపలు విక్రయిస్తూ నగదు సేకరణ

తమకు గ్రౌండ్​ కావాలని గ్రామస్థులను డిమాండ్ చేసిన చిన్నారులు- వారి కోరిక తీర్చేందుకు ప్రయత్నాలు

Villagers Fund Raising for Playground :
చేపలు విక్రయిస్తున్న గ్రామస్థులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 6:31 AM IST

2 Min Read
Villagers Fund Raising for Playground : మొబైల్​ ఫోన్లు రాకముందు చిన్నారులందరూ క్రికెట్​, ఫుట్​బాల్ లాంటి ఆటలు ఆడుతూ బయటనే గడిపేవారు. కానీ సెల్​ఫోన్లు వచ్చాక అందరూ దానికే అతుక్కుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా సిటీలోని పిల్లలు అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు! ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​, సోషల్​ మీడియా అంటూ ఫోన్​ విడవడం లేదు. కానీ, కేరళలోని ఓ గ్రామంలోని చిన్నారులు మాత్రం తమకు ఆడుకునేందుకు మైదానం కావాలని పట్టుపట్టారు. దీనిపై స్పందించిన గ్రామస్థులు దేశం కోసం, భవిష్యత్​ కోసం మైదానం అనే పేరుతో ప్రచారం చేపట్టి విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
నాలుగు నెలల క్రితం కాసర్​గోడ్​ జిల్లాలోని కుందూర్​ గ్రామంలోని చిన్నారులు అందరూ కలిసి గ్రామస్థులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గ్రామంలో పాఠశాల, గుడి, మసీదు, గ్రంధాలయం అన్నీ ఉన్నాయని, కానీ తమకు ఆడుకునేందుకు మైదానం లేదన్నారు. తమకు గ్రౌండ్​ కావాలని గ్రామస్థులను డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన గ్రామస్థులు వారి కోరికను తీర్చాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం గ్రామస్థులంతా ఏకమై మైదానం ఏర్పాటు చేయాలని నిశ్చయించారు.

రూ.15 లక్షలు కావాలని అంచనా
30 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో మైదాన భూమి కోసం దాదాపు రూ. 12 లక్షలు అవసరం అవుతాయని, ఇతర నిర్మాణ ఖర్చులు కలిపి మొత్తం రూ.15 లక్షలు కావాలని అంచనా వేశారు. అందుకు అనుగుణంగానే వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా నగదు సేకరణ (ఫండ్ రైజింగ్)​ చేపట్టారు. ఇందుకోసం చేపల అమ్మకంతో పాటు బిర్యానీ ఛాలెంజ్​ లాంటి వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను చేపట్టారు గ్రామస్థులు. ముఖ్యంగా ఇందులో చేపలు అమ్మకం వీరికి బాగా కలిసి వచ్చింది. కాలిచమరంలో ఏర్పాటు చేసిన చేపల దుకాణానికి ప్రజల నుంచి మద్దతు లభించింది. చిన్నారుల మైదానం కోసం చేపట్టారన్న కారణంతో వీరికి మార్కెట్​ ధర కన్నా తక్కువగా కేవలం రూ. 100కే చేపలను ఇచ్చారని నిర్వాహకులు చంద్రన్​ ముక్కడ తెలిపారు.

బిర్యానీ ఛాలెంజ్​లు, ఫుడ్​ పాయింట్లు సైతం
ఇవే కాకుండా మహిళలు, యువత కూడా అనేక రకాలుగా ఫండ్ రైజింగ్​ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మహిళలు పనాస చిప్స్​ తయారీ చేసి విక్రయిస్తుండగా, చెత్తను సేకరిస్తూ యువత డబ్బులు సేకరిస్తున్నారు. ఇంకా పలు క్లబ్బుల ఆధ్వర్యంలో తేజస్వినీ నది వద్ద బిర్యానీ ఛాలెంజ్​లు, ఫుడ్​ పాయింట్లు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటితో పాటు భవిష్యత్తులో పచ్చళ్ల అమ్మకంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు చూస్తున్నామని చెబుతున్నారు.

రూ. 10 లక్షలు విరాళాల రూపంలో సేకరణ
జనవరి 31 నాటికి మైదానం నిర్మించి చిన్నారులకు అందిస్తామని నిర్వాహుకులు చెబుతున్నారు. తాము చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభిస్తుందని తెలిపారు. ప్రతి ఆదివారం స్థానికులతో కలిసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. క్లాపింగ్ గేమ్స్, రోప్ క్లైబింగ్ లాంటి ఆటల పోటీలను నిర్వహిస్తూ డబ్బులు సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రూ. 10 లక్షలు విరాళాల రూపంలో సేకరించామని, మరింత నగదు కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని చెప్పారు. చిన్నారులు, ఆటలను ప్రేమించే వారు ముందుకు వచ్చి సాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.

