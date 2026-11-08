ఆ గ్రామంలో దీపావళి అంటేనే భయం- 100 ఏళ్లుగా వస్తున్న శాపం- అసలేంటీ మిస్టరీ?
Himachal Diwali brings fear village : హిమాచల్లోని సమ్మూ గ్రామంలో దీపావళి పండుగ వాతావరణం కనిపించడం లేదు. 100 ఏళ్లకు పైగా, ఆ గ్రామస్థులు దీపాల పండుగను జరుపుకోకుండా దూరంగా ఉంటున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 8:01 PM IST
దీపావళి పండుగ వేళ దేశ ప్రజలంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా టపాకాయలు కాలుస్తూ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఇళ్లు, వీధులంతా దీపాల కాంతులతో వెలిగిపోయాయి. కానీ హిమాచల్లోని సమ్మూ గ్రామంలో మాత్రం పండుగ సందడి కనిపించలేదు. 100 ఏళ్లకు పైగా, ఆ గ్రామస్థులు దీపాల పండుగను జరుపుకోకుండా దూరంగా ఉంటున్నారు. స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం, ఆ గ్రామంపై ఒక శాపం ఉందని, వేడుకలు జరుపుకుంటే ఊరికి అరిష్టమని వారు భావిస్తారంట. మరి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?
హమీర్పుర్ జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సమ్మూ గ్రామంలో దీపావళి రోజున ఎవరూ ప్రత్యేక వంటకాలు వండరు. ఒకవేళ వండితే ఏదో ఒక అరిష్టం జరుగుతుందని స్థానికులు భయపడతారు. ఈ శాపాన్ని తొలగించడానికి గతంలో పూజలు, ఆచారాలు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం లేకపోవడంతో చాలా మంది దీపావళి రోజున ఇళ్లకే పరిమితమవుతారు. దీపావళి జరుపుకోవడం వల్ల అగ్నిప్రమాదాలు, విపత్తుల నుంచి అకాల మరణాల వరకు అనేక ఆపదలు సంభవిస్తాయని గ్రామస్థులు బలంగా నమ్ముతున్నారు. దీపావళి జరుపుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా, గ్రామానికి అరిష్టం సంభవిస్తుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
"ఈ సంప్రదాయం చాలా పాతది. ఎన్నో తరాలు వచ్చాయి, పోయాయి, కానీ ఇక్కడ ఎవరూ దీపావళి జరుపుకోలేదు. మా గ్రామానికి చెందిన ఒక మహిళ సతీ సహగమనం చేసి, ఇక్కడ దీపావళి ఎప్పటికీ జరగకూడదని శపించింది. ఈనాటికీ ఆ భయం ఎంతగా పాతుకుపోయిందంటే, ప్రజలు ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి భయపడతారు."
- సావిత్రి దేవి, గ్రామానికి చెందిన వృద్ధురాలు
మరో స్థానికుడైన రామ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "ఇక్కడ దీపావళి జరుపుకోవడానికి ఎవరూ ప్రయత్నించరు. ఎలాంటి వంటకాలు కూడా చేయరు. ఒకవేళ చేస్తే, ఆ రోజు ఏదో ఒక ఘటన జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంతేకాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు, మరణాలు వంటి దుర్ఘటనలు జరిగాయి. ఫలితంగా, దీపావళి జరుపుకోవడానికి ఎవరూ సాహసించడం లేదు. దీపావళి మరుసటి రోజు సతీదేవిని పూజించడాన్ని ఒక సంప్రదాయంగా మార్చుకున్నాం. సతీదేవిని పూజించిన తర్వాతే మేం మా ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగిస్తాం"అని తెలిపారు.
తాము కొన్ని సంవత్సరాలుగా దీపావళి వేడుకలు జరుపుకోలేదని, ఎవరైనా జరుపుకుంటే విపత్తు వస్తుందని పెద్దలు పట్టుబడతారని, గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. "మేం దీపావళికి ఎలాంటి వేడుకలు జరుపుకోం. మా ఇళ్లకు ఎలాంటి అలంకరణలు చేయం, దీపాలు వెలిగించం. ఇలా ఇప్పటికి వందేళ్లు దాటింది. ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి వచ్చినప్పుడు, ప్రతిచోటా వేడుకలు జరుగుతుండటంతో మా హృదయం ఆనందంతో నిండిపోతుంది. కానీ మా గ్రామంలో మాత్రం ఎవరూ కనీసం దీపం కూడా వెలిగించరు. ఇతరులు దీపావళిని ఎలా జరుపుకుంటున్నారో చూడటానికి కొన్నిసార్లు సమీప గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది" అని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.