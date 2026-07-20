అందుబాటులోకి దేశంలోనే తొలి డెంగ్యూ నివారణ వ్యాక్సిన్- ఎవరు అర్హులు? ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు?
భారత్లో డెంగ్యూ వైరస్కు అందుబాటులోకి వచ్చిన వ్యాక్సిన్- గతంలో డెంగ్యూ సోకిందా లేదా అనే విషయంతో సంబంధం లేకుండా వేసే వ్యాక్సిన్- 3 నెలల వ్యవధిలో 2 డోసులుగా
Published : July 20, 2026 at 2:31 PM IST
Vaccine For Dengue Virus : భారత్లో డెంగ్యూ వైరస్కు వాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దేశంలో తొలి డెంగ్యూ నివారణ వ్యాక్సిన్ 'క్యూడెంగా' విడుదలకు కేంద్ర ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రముఖ జపానీస్ ఔషధ తయారీ సంస్థ 'తకేడా' ఈ టీకాను అభివృద్ధి చేసింది. 4 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు గల వారు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకునేందుకు అర్హులని కంపెనీ తెలిపింది. గతంలో డెంగ్యూ సోకిందా లేదా అనే విషయంతో సంబంధం లేకుండా, ఏ ముందస్తు రక్తపరీక్షలు లేకుండా దీనిని వేయించుకోవచ్చు. 3 నెలల వ్యవధిలో 2 డోసులుగా ఈ వ్యాక్సిన్ను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 2022లో లాంచ్ అయిన ఈ వ్యాక్సిన్, 43 దేశాల్లో ఆమోదం పొందింది. ఆస్పత్రి పాలయ్యే ప్రమాదాన్ని ఈ టీకా రికార్డు స్థాయిలో తగ్గిస్తోందని 7 సంవత్సరాల క్లినికల్ డేటా స్పష్టం చేస్తోంది.