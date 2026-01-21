3కిలోల వెండి, 65 మంది దేవుళ్లతో పెళ్లి పత్రిక- ధర తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Published : January 21, 2026 at 8:56 PM IST
Silver Wedding Card in Jaipur : పెళ్లి పత్రిక అంటే ఎలా ఉంటుంది? మంచి పేపర్, డిజైన్తో మహా అయితే ఓ వంద లేదా వెయ్యి రూపాయల ఖర్చు చేస్తుంటారు. మనం ఇప్పటిదాకా ఎన్నో రకాల ఖరీదైన పత్రికలు చూసుంటాం. కానీ రాజస్థాన్లోని జైపుర్లో తయారైన ఈ పెళ్లి పత్రికను చూస్తే మాత్రం ఎవరైనా ఆశ్చర్యానికి గురికావాల్సిందే. ఇది కాగితంతో చేసింది కాదు, అట్ట ముక్క అసలే కాదు. ఇది వెండితో చేసిన కళాఖండం. ఏకంగా 3 కిలోల వెండిని కరిగించి, ఒక దేవాలయంలా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. దీని ఖరీదు అక్షరాలా రూ.25 లక్షలు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే, ఒక్క పత్రిక కోసమే పాతిక లక్షలు ఖర్చు చేశారు.
కూతురి కోసం తండ్రి కానుక
జైపుర్కు చెందిన శివ్ జోహ్రి అనే వ్యక్తి తన కుమార్తె శృతి జోహ్రి వివాహాన్ని చిరకాలం గుర్తుండిపోయేలా చేయాలనుకున్నారు. తన గారాల పట్టి పెళ్లి కోసం ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చేయాలని భావించారు. అందుకే ఈ వెండి పత్రిక ఆలోచన చేశారు. ఇది కేవలం ఆహ్వాన పత్రిక మాత్రమే కాదు, తండ్రి ప్రేమకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా వెనకాడకుండా ఈ అద్భుతాన్ని సృష్టించారు.
తయారీకి ఏడాది సమయం
ఈ పత్రిక తయారీ వెనుక ఎంతో కష్టం దాగి ఉంది. ఇది ఒక్క రోజులోనో, నెలలోనో తయారైంది కాదు. దీనిని రూపొందించడానికి కళాకారులకు ఏకంగా ఒక సంవత్సరం సమయం పట్టింది. దీనికోసం 3 కిలోల వెండిని ఉపయోగించారు. పత్రిక పొడవు 8 అంగుళాలు, వెడల్పు 6.5 అంగుళాలు ఉంటుంది. దీని లోతు 3 అంగుళాలు ఉంటుంది. ఇంత భారీ వెండి పలకపై కళాకారులు తమ నైపుణ్యాన్ని చూపించారు.
పత్రిక కాదు, దేవాలయం
దీనిని చూస్తుంటే పెళ్లి పత్రికలా కాకండా వెండితో చేసిన గుడిలా ఉంటుంది. ఇందులో ఏకంగా 65 మంది దేవుళ్లు, దేవతల ప్రతిమలు ఉన్నాయి. మొత్తం 128 వేర్వేరు భాగాలను ఇందులో అమర్చారు. ఒక్కో భాగాన్ని ఎంతో నిశితంగా, చేతితోనే చెక్కారు. ఇక్కడో మరో విశేషం ఏంటంటే ఈ పత్రిక తయారీలో ఒక్క మేకు గానీ, స్క్రూ గానీ వాడలేదు. అంతా సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఒకదానికొకటి అమర్చేలా రూపొందించారు. ఇన్ని ముక్కలను ఒకే ఫ్రేమ్లో, అందం చెడిపోకుండా అమర్చడమే తమకు ఎదురైన అతిపెద్ద సవాలు అని శివ్ జోహ్రి తెలిపారు.
ఎవరెవరు ఉన్నారు?
ఈ వెండి పత్రికపై కొలువైన దైవమూర్తుల వివరాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. పత్రిక మధ్యలో విఘ్నేశ్వరుడు కొలువై ఉన్నాడు. ఆయనకు కుడివైపున పార్వతీ దేవి, ఎడమవైపున పరమేశ్వరుడు ఉన్నారు. కింద లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి దర్శనమిస్తారు. కలియుగ దైవం తిరుపతి బాలాజీ రెండు రూపాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. దేవుడి ద్వారపాలకులు, చామరలు వీచే దేవతలు, దీపాలు పట్టుకున్న స్త్రీ మూర్తులు ఉన్నారు. పత్రిక బయట వైపు (అంచుల వెంబడి) అష్టలక్ష్ములు కొలువై ఉన్నారు. ఇలా సకల దేవతలను ఒకే పత్రికపైకి తీసుకొచ్చారు.
'మా నమ్మకం అది'
వధువు తాతయ్య గోపాల్ సోని దీనిపై స్పందించారు. "ఇది మా కుటుంబానికి చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది కేవలం ఆడంబరం కాదు. నా కుమారుడు దేవుళ్లందరినీ ఈ పత్రికపై ఉంచాడు. ఇది మా మత విశ్వాసానికి ప్రతీక" అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ రూ.25 లక్షల వెండి పత్రిక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇది భక్తికి, కళా నైపుణ్యానికి, తండ్రి వాత్సల్యానికి ఒక అపురూపమైన చిహ్నంగా నిలిచిపోతోంది.