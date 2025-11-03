ETV Bharat / bharat

బిజినెస్ మ్యాన్ మంచి మనసు- తల్లి వర్ధంతి నాడు రైతులకు రూ.90 లక్షలు డొనేషన్- రుణ భారం నుంచి 290మంది కర్షకులకు రిలీఫ్

తన మంచి మనసును చాటుకున్న పారిశ్రామికవేత్త- రైతులకు రూ.90 లక్షలు విరాళం- తల్లి వర్ధంతి రోజే!

Businessman Help Farmers In Gujarat
Businessman Help Farmers In Gujarat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Businessman Help Farmers In Gujarat: డబ్బుతో భావోద్వేగాలను కొనలేం. కానీ డబ్బును ఆపదలో ఉన్నవారికి సాయం చేసి వారి జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపొచ్చు. గుజరాత్​లోని సూరత్​కు చెందిన పారిశ్రామికవేత్త బాబుభాయ్ జిరావాలా (చోడ్వాడియా) అచ్చం ఇలాగే చేశారు. తన తల్లి వర్ధంతి సందర్భంగా అమ్రేలి జిల్లాలోని జిరా గ్రామానికి చెందిన 290 మంది రైతులకు రుణవిముక్తి కల్పించారు. ఏకంగా రైతులకు రూ.90 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చి రైతులను బోగస్ రుణాల భారం నుంచి కాపాడారు. దశాబ్దాలుగా అప్పుల భారంతో సతమతమవుతున్న కర్షకులకు ఊరట కల్పించారు. దీంతో మానవత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిన బాబుభాయ్ జిరావాలాపై ప్రసంసలు కురుస్తున్నాయి.

బోగస్ రుణ వివాదంతో ఇబ్బందుల్లో రైతులు
జిరా సర్వీస్ కోపరేటివ్ సొసైటీ నిర్వాహకులు రైతుల పేరిట బోగస్ రుణాలు తీసుకున్నారు. దీంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. 1995 నుంచి కొనసాగుతున్న బోగస్ రుణ వివాదం జిరా గ్రామంలోని 290 రైతుల కుటుంబాలకు నిద్రలేని రాత్రులను మిగిల్చింది. ఈ వివాదం కారణంగా కర్షకులకు ఎటువంటి ప్రభుత్వ సహాయం, రుణాలు అందడం లేదు. దీంతో అన్నదాతలు అప్పులపాలయ్యారు. సోదరులు తమ భూములను వాటాలు వేసుకోవడానికి కుదరలేదు. దీంతో నిరాశ చెందిన రైతులు ఆందోళనలు చేశారు. ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు చేశారు. ఈ క్రమంలో బోగస్ వివాదంపై విచారణ కమిషన్​ను కూడా నియమించింది. కానీ ఫలితం లేకపోయింది.

కర్షకులకు అండగా పారిశ్రామికవేత్త
ఈ క్రమంలో జిరా రైతుల కష్టాన్ని తీర్చేందుకు ముందుకొచ్చారు పారిశ్రామికవేత్త బాబూభాయ్, ఆయన సోదరుడు ఘనశ్యాంభాయ్. తమ తల్లి వార్షికోత్సవాన్ని చిరస్మరణీయంగా మార్చాలని సోదరులిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో బోగస్ రుణ వివాదంతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులకు రూ. 89,89,209 విరాళాన్ని అందించారు. బ్యాంకు ఖాతాలో ఈ డబ్బును జమచేసి రైతుల్ని రుణ విముక్తుల్ని చేశారు. దీంతో కర్షకులు ఈ వివాదం నుంచి బయటపడ్డారు.

ఈ గొప్ప నిర్ణయానికి తన తల్లే ప్రేరణ అని బాబూభాయ్ భావోద్వేగంతో చెప్పారు. ఈ పవిత్రమైన పని చేసినందుకు తాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఎందుకంటే రైతుల నుంచి తమకు ఆశీర్వాదం లభించిందని పేర్కొన్నారు. కర్షకుల ఆశీర్వాదాలతో తాను, తన కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటామని వెల్లడించారు.

రైతుల కళ్లలో ఆనందం
అయితే బ్యాంకు నుంచి నో డ్యూ సర్టిఫికెట్లు అందుకున్న రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వారి గుండె కృతజ్ఞతాభావంతో నిండిపోయింది. దశాబ్దాలుగా బోగస్ లోన్ వివాదం వల్ల ఇబ్బంది పడిలో వారి కళ్లలో సంతోషం కనిపించింది. రుణభారం నుంచి విముక్తి లభించడంతో కర్షకుల కళ్ల నుంచి ఆనంద బాష్పాలు రాలాయి. ఈ క్రమంలో పారిశ్రామికవేత్త బాబూభాయ్ కు విన్రమంగా నమస్కరించారు. తమ ఆశీస్సులు, ఆశీర్వాదాలను అందజేశారు.

పలువురికి ప్రేరణగా బాబూభాయ్
మానవత్వం కోసం డబ్బును ఉపయోగించినప్పుడు, దాని విలువను వెలవకట్టలేమని ఈ ఘటన నిరూపించింది. బాబుభాయ్ తన తల్లి వర్ధంతి నాడు వందలాది రైతులకు పండగ రోజుగా మార్చారు. తన మాతృమూర్తి మరణించిన దినాన్ని 290 మంది రైతులకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. ఎన్నో వేల కోట్లు ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు పొందలేని ఆనందాన్ని బాబూభాయ్ పొందారు. అలాగే కష్టజీవులైన రైతులు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలను స్వీకరించారు. తన తల్లి వర్ధంతి నాడు బాబూభాయ్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆమెకు ఘనమైన నివాళిగా మారింది. అలాగే రైతులు ఎప్పటికీ ఆమె వర్ధంతిని మర్చిపోరు కూడా. ఎందుకంటే వారి జీవితాల్లో వెలుగులు వచ్చింది ఆ రోజే కనుక.

దేశానికి రైతే రాజు, వెన్నుముక అని మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం. అయితే వాస్తవ పరిస్థితులు వేరు. అకాల వర్షాలు, దోమపోటు ఇతర కారణాల వల్ల కర్షకులు కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మరికొన్ని సార్లు అప్పులు తీసుకుని సాగు చేసి పంటల్లో నష్టాలు వచ్చి రోడ్డున పడతారు. అలాంటి వారికి బాబూభాయ్ లాంటి మనసున్న వ్యాపారవేత్తలు అండగా నిలుస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

