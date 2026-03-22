ఖండాలు దాటిన బంధం- పెంపుడు కుక్క కోసం పంజాబ్​​ వీధుల్లో ఆఫ్రికన్ మహిళ సెర్చింగ్​!

పెంపుడు కుక్క కోసం లక్షలు ఖర్చు- ఆచూకీ చెప్పినవారికి రివార్డు ప్రకటన- పెట్ డాగ్​ కోసం ఆఫ్రికన్ మహిళ ఆరాటం

African woman arrives in Punjab in search of her dog
Published : March 22, 2026 at 4:01 PM IST

African Women Search For Pet Dog : ప్రేమానురాగాలకు తరతమ భేదం ఉండదంటారు. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది ఓ ఆఫ్రికన్ మహిళ పోరాటం. తన పెంపుడు కుక్క కోసం ఆమె ఏకంగా వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి పంజాబ్​కు చేరుకుంది. తను ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్న కుక్క కోసం వెతుకుతోంది. ఇప్పటికే దాని కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చుపెట్టిన ఆమె, దాని ఆచూకీ చెప్పినవారికి రివార్డు కూడా అందిస్తానంటోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

దరాసర్ పిళ్లే అనే ఆఫ్రికన్ మహిళ ఆఫ్రికాకు చెందిన మహిళ. అయితే ఆమె ప్రస్తుతం కులు-మనాలీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న కుక్క ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయింది. దీనితో దాన్ని ఎవరైనా దొంగిలించి ఉంటారని ఆమె అనుమానిస్తోంది. అందుకే దాన్ని వెతుక్కుంటూ కులు- మనాలి నుంచి ఏకంగా కొన్ని వందల కి.మీ ప్రయాణించి పంజాబ్​లోని కపుర్తలాకు వెళ్లింది. ఆ నగరంలోని వీధులు తిరుగుతూ తన పెంపుడు కుక్క కోసం వెతుకుతోంది.

"ఈ మార్చి నెల నుంచి నా కుక్క కనిపించడం లేదు. కులు-మనాలీలోనే దాన్ని దొంగిలించారు. దాన్ని అక్కడి నుంచి PB-09 నంబర్​ కలిగిన వాహనంలో తీసుకొని వెళ్లిపోయారు. అందుకే నా పెంపుడు కుక్కను వెతకడానికి నేను కపుర్తలా వచ్చాను. గత కొన్ని వారాలుగా దాని కోసం నేను వెతుకుతూనే ఉన్నాను" అని వృద్ధ మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె కపుర్తలాలోని ఒక రెస్ట్ హౌస్​లో ఉంటున్నారు. అక్కడ ఉంటూనే నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తన కుక్క కోసం గాలిస్తున్నారు. స్థానిక ప్రజలను తన కుక్క ఆచూకీ కోసం చెప్పమని అడుగుతున్నారు. ఇలా తాను చేయగలిగి ప్రయత్నాలు అన్నీ ఆమె చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు తన కుక్కను వెతకడానికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన దరాసర్ పిళ్లే, దాన్ని కనిపెట్టి అప్పగించిన వారికి రూ.15వేలు నగదు బహుమతి ఇస్తానని ప్రకటించారు.

నాకున్న తోడు అదొక్కటే!
"నేను ప్రస్తుతం కులు-మనాలీలో ఒంటరిగా ఉంటున్నాను. నా కుమార్తె విదేశాల్లో ఉంది. నా భర్త చనిపోయారు. ప్రస్తుతం నాకు నా పెంపుడు కుక్కే తోడుగా ఉంటోంది. అదే నాకు ఆధారంగా నిలుస్తోంది. అది కులు-మనాలీలోని చల్లని ప్రాంతాల్లో జీవించింది. కనుక ఎండ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అది జీవించడం కష్టం. ముఖ్యంగా పంజాబ్​ లాంటి వేడి వాతావరణం ఉన్న చోట అది బతకటం కష్టం. అందుకే దయచేసి దానిని తిరిగి ఇచ్చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను" అంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దరాసర్ పిళ్లే తన వద్ద ఇంకా మరికొన్ని పెంపుడు కుక్కలు ఉన్నాయని, వాటిని తాను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అవి పడుకోవడానికి తాను దిండ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తానని పేర్కొన్నారు. మరి మూగజీవాలపై ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్న ఆమెకు తన పెంపుడు కుక్కు దొరుకుతుందో, లేదో చూడాలి.

పెంపుడు కుక్క కోసం ఫ్లాట్‌ కొనుగోలు!
వాస్తవానికి పెంపుడు జంతువులంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది. వాటిని తమ కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించి అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటారు. మంచి ఆహారం, వసతి కల్పిస్తారు. సమయానికి టీకాలు, అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వైద్యం చేయిస్తారు. అయితే బంగాల్‌కు చెందిన ఓ జంట మాత్రం తమ పెంపుడు శునకం కోసం ఏకంగా 1200 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్‌ను కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటికే రెండు ఫ్లాట్లను కలిగి ఉన్న ఆ కపుల్ తమ పెంపుడు కుక్క కోసమే ప్రత్యేకంగా మరొక ఫ్లాట్‌ను కొన్నారు. అంతలా దానిపై ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. కోల్‌కతాలోని బెహాలాకు చెందిన మాన్సీ దాస్, ఆమె భర్తకు కుక్కలంటే చాలా ఇష్టం. వారి దగ్గర జర్మన్ షెపర్డ్ జాతికి చెందిన బ్రూనో (కుక్క పేరు) ఉంది. ఆ శునకానికి లిఫ్ట్‌లో ప్రయాణించాలంటే భయం. అలాగే మెట్లు ఎక్కాలన్నా కూడా భయమే. కోల్‌కతా నగరంలో మాన్సీ దాసు దంపతులకు ఇప్పటికే రెండు ఫ్లాట్లు ఉన్నా, బ్రూనో కోసం మరో ఫ్లాట్‌ను ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేశారు.

