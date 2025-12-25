అంధుల కోసం మూడో కన్ను- స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్, కళ్లద్దాలు- తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు
అంధులకు నడకలో చేదోడుగా నిలిచే ఆవిష్కరణలు- దారిలోని అడ్డంకులను గుర్తించే సెన్సర్లతో స్మార్ట్ స్టిక్లు- 15 సెంటీమీటర్ల దూరంలోని అడ్డంకులనూ గుర్తించగల సెన్సర్లు- అడ్డంకిని గుర్తించగానే అలర్ట్ బెల్ మోగిస్తాయి
Third Eye For Blind People : అంధులు ప్రతి అడుగునూ ఆచితూచి వేస్తుంటారు. తాము నడిచే దారిలో మనుషులు ఉన్నారా? వస్తువులు ఉన్నాయా? నిర్మాణాలు ఉన్నాయా? మెట్లు ఉన్నాయా? మూల మలుపు ఉందా? అనేది కచ్చితంగా తెలియకపోవడంతో వారు అతిజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. వీటన్నింటికి పరిష్కారంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఇద్దరు తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు అంధులకు మూడో కన్నులా ఉపయోగపడే 'స్మార్ట్' ఆవిష్కరణలు చేశారు. వాటిని అంధులకు అందిస్తే, ఎదుట ఏమున్నా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. ఇంతకీ ఏమిటా ఆవిష్కరణలు? వీటిని విద్యార్థులు ఎలా తయారు చేశారు? అంధులు ఎలా ఉపయోగించాలి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇద్దరు విద్యార్థుల తాపత్రయం
ప్రోత్సాహం, శిక్షణ లభిస్తే తామూ ఆవిష్కరణలు చేయగలమని చాటి చెబుతున్నారు ప్రభుత్వ స్కూళ్ల విద్యార్థులు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన 'ప్రధానమంత్రి శ్రీ' పథకం పరిధిలో ఒడిశాలోని చాలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఈ స్కూళ్లలో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ (ఏటీఎల్)లు ఉన్నాయి. వీటిలో విద్యార్థులకు కోడింగ్, ఆర్డునో యునో, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తున్నారు. ఇలా నేర్చుకున్న కొద్దిపాటి స్కిల్స్తో అంధుల జీవితాలను సుగమం చేయాలని తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు శ్రీధర్ పాత్రా, అశ్వనీ కుమార్ పాధి తాపత్రయపడ్డారు. గంజాం జిల్లా షేర్ఘర్ పరిధిలోని ధనంతర్ ఏరియాలో ఉన్న పీఎం శ్రీ నటేశ్వర్ గవర్నమెంట్ హైస్కూల్లో శ్రీధర్ పాత్రా చదువుతున్నాడు. ఇదే జిల్లాలోని భంజా నగర్లో ఉన్న పీఎం శ్రీ ఉపేంద్రభంజ్ ఎస్.విద్యాలయలో అశ్వనీ కుమార్ పాధి చదువుతున్నాడు.
స్మార్ట్ స్టిక్ కనెక్టెడ్ కళ్లద్దాలు ఎలా పనిచేస్తాయి?
స్మార్ట్ స్టిక్తో కనెక్ట్ అయి ఉండే స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను విద్యార్ధి శ్రీధర్ పాత్రా తయారు చేశాడు. స్మార్ట్ స్టిక్లో సెన్సర్లను అమర్చాడు. అవి ఎదుట ఉన్న అడ్డంకులను గుర్తించి, వెంటనే కళ్లద్దాల్లోని బజర్ను మోగించి అంధుడిని అలర్ట్ చేస్తాయి. ఈ స్మార్ట్ స్టిక్లోని సెన్సర్లు సగటున 15 సెంటీమీటర్ల దూరంలోని రాళ్లు, వస్తువులు, ఇతర అడ్డంకులను గుర్తించగలవు. మార్గంలో అడ్డంకులు ఉన్నాయనే సమాచారం అందాక, అంధులు దిశను మార్చుకుంటారు. రోడ్లపై, ఇంట్లో నడిచేటప్పుడు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ స్మార్ట్ స్టిక్, స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను పెట్టుకుంటే మార్గంలోని అడ్డంకులపై అంధులకు అలర్ట్స్ అందుతుంటాయి.
అంధుల సవాళ్ల నుంచే ఈ ఐడియా : శ్రీధర్ పాత్రా, విద్యార్థి
''కంటిచూపు లేని వారి బాధను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాళ్లు నడిచేటప్పుడు చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఆ సవాళ్లే నాకు ఈ ఐడియా వచ్చేలా చేశాయి. సెన్సర్లను, ఇతరత్రా ఎలక్ట్రానిక్ సామగ్రిని ఉపయోగించి స్మార్ట్ స్టిక్, స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను తయారు చేశాను. నడిచే మార్గంలో ఏదైనా అడ్డంకి ఉంటే స్మార్ట్ కళ్లద్దాలలోని బజర్ మోగి, అంధులను అలర్ట్ చేస్తుంది. ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ ఫీచర్ పనికొస్తుంది'' అని గంజాం జిల్లాలోని పీఎం శ్రీ నటేశ్వర్ గవర్నమెంట్ హైస్కూల్కు చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి శ్రీధర్ పాత్రా తెలిపాడు.
'స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్' ఎలా పనిచేస్తుంది?
అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్తో పనిచేసే స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్ను విద్యార్థి అశ్వనీ కుమార్ పాధి తయారు చేశాడు. అంధులు ఈ స్టిక్ను పట్టుకొని నడిస్తే, ఎదుటనున్న అడ్డంకులను అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ వేగంగా గుర్తిస్తుంది. ఆ వెంటనే అంధుడిని అలర్ట్ చేయడానికి, స్టిక్లో ఉన్న అలారం మోగడం మొదలవుతుంది. అర్డ్యునో యూనో, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రెడ్ బోర్డ్, అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్, రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీలను ఉపయోగించి ఈ స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్ను అశ్వనీ కుమార్ ఆవిష్కరించారు.
అంధుల అవస్థలు ఫీలై ఈ ఆవిష్కరణ చేశా : అశ్వనీ కుమార్ పాధి, విద్యార్థి
''మా ప్రభుత్వ స్కూలులోని అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డులను ఉపయోగించడంపై బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. దానివల్లే నేను 'స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్'ను తయారు చేయగలిగాను. ఈ స్టిక్లోని అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ ఎదురుగా ఉన్న వస్తువులు, మనుషుల ఉనికిని గుర్తించి అలారంను మోగిస్తుంది. తద్వారా తన మార్గంలో అడ్డంకి ఉందని అంధుడు గుర్తిస్తాడు. అంధులు ఎదుర్కొనే ఇక్కట్లను ఫీలయ్యాను కాబట్టే, దీన్ని ఆవిష్కరించగలిగాను. పెద్ద మొత్తంలో వీటిని తయారు చేస్తే, తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వస్తాయి'' అని గంజాం జిల్లాలోని పీఎం శ్రీ ఉపేంద్రభంజ్ ఎస్.విద్యాలయకు చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి అశ్వనీ కుమార్ పాధి వివరించాడు.
తక్కువ వనరులున్నా, గొప్ప ఆవిష్కరణలు
''స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్ను, స్మార్ట్ స్టిక్తో కనెక్ట్ అయి ఉండే స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను ఇద్దరు గవర్నమెంటు స్కూలు విద్యార్థులు తయారు చేశారు. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ల వల్ల విద్యార్థులు ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు చేయగలుగుతున్నారు. ఈ రెండు ఆవిష్కరణల కోసం ఇద్దరు విద్యార్థులు చెరో రూ.1,200 చొప్పున ఖర్చు చేశారు. తక్కువ వనరులున్నా, గొప్ప సంకల్పంతో విద్యార్థులు అశ్వనీ కుమార్, శ్రీధర్ పాత్రా ఉపయోగకర ఆవిష్కరణలు చేశారు. పెద్దఎత్తున ఈ ఉపకరణాల తయారీని నిర్వహిస్తే, ఖర్చు ఇంకా తగ్గుతుంది. తక్కువ ధరకే స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్, స్మార్ట్ స్టిక్ కనెక్టెడ్ కళ్లద్దాలను మార్కెట్లోకి తేవచ్చు. ఈ తరహా ఆవిష్కరణలను మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం మద్దతును అందించాలి'' అని గంజాం జిల్లాలోని ఓ ప్రభుత్వ హైస్కూలుకు చెందిన అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో నిర్దేశకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న టీచర్ రాజేశ్ కుమార్ జెనా తెలిపారు.