సిద్ధరామయ్యపై డీకే శివకుమార్ ప్రశంసల జల్లు- సీఎం మార్పు వేళ ఆసక్తికర పోస్ట్
ఆయన పట్టుదలకు, సమాజిక న్యాయం పట్ల నిబద్ధతకు నిదర్శనం- కర్ణాటక నాయకత్వం మార్పుల వేళ సిద్ధరామయ్యను కొనియాడిన డీకే శివకుమార్
Published : May 29, 2026 at 1:10 PM IST
Shivakumar Hails Siddaramaiah : కర్ణాటక మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య నిలకడ, పట్టుదల, సామాజిక న్యాయానికి నిదర్శనమని డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కొనియాడారు. కర్ణాటక సీఎం పీఠాన్ని శివకుమార్ అధిరోహించనున్నారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న వేళ ఆయన శుక్రవారం ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో సిద్ధరామయ్య రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని, నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు.
God does not give boons or curses. He only gives opportunities. What truly matters is what we make of those opportunities.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 29, 2026
Shri Siddaramaiah avaru’s life is one of the finest reflections of this thought. From a humble village in Mysuru to leading Karnataka as Chief Minister, his… https://t.co/cWZy9eQ48o
"దేవుడు వరాలు లేదా శాపాలు ఇవ్వడు. ఆయన కేవలం అవకాశాలు మాత్రమే ఇస్తాడు. ఆ అవకాశాలను మనం ఎలా ఉపయోగించుకున్నామన్నదే ముఖ్యం. సిద్ధరామయ్య జీవితం ఆ ఆలోచనకు అత్యుత్తమ ప్రతిబింబం. మైసూరులోని ఒక సాధారణ గ్రామం నుంచి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని నడిపించే స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన ప్రస్థానం, ఆయన నిలకడకు (రిసిలియెన్స్), పట్టుదల, సామాజిక న్యాయం పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది."
- డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం