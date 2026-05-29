ETV Bharat / bharat

సిద్ధరామయ్యపై డీకే శివకుమార్​ ప్రశంసల జల్లు- సీఎం మార్పు వేళ ఆసక్తికర పోస్ట్​

ఆయన పట్టుదలకు, సమాజిక న్యాయం పట్ల నిబద్ధతకు నిదర్శనం- కర్ణాటక నాయకత్వం మార్పుల వేళ సిద్ధరామయ్యను కొనియాడిన డీకే శివకుమార్

DK Shivakumar and Siddaramaiah
DK Shivakumar and Siddaramaiah (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Shivakumar Hails Siddaramaiah : కర్ణాటక మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య నిలకడ, పట్టుదల, సామాజిక న్యాయానికి నిదర్శనమని డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కొనియాడారు. కర్ణాటక సీఎం పీఠాన్ని శివకుమార్ అధిరోహించనున్నారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్న వేళ ఆయన శుక్రవారం ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో సిద్ధరామయ్య రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని, నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు.

"దేవుడు వరాలు లేదా శాపాలు ఇవ్వడు. ఆయన కేవలం అవకాశాలు మాత్రమే ఇస్తాడు. ఆ అవకాశాలను మనం ఎలా ఉపయోగించుకున్నామన్నదే ముఖ్యం. సిద్ధరామయ్య జీవితం ఆ ఆలోచనకు అత్యుత్తమ ప్రతిబింబం. మైసూరులోని ఒక సాధారణ గ్రామం నుంచి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రాన్ని నడిపించే స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన ప్రస్థానం, ఆయన నిలకడకు (రిసిలియెన్స్), పట్టుదల, సామాజిక న్యాయం పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది."
- డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం

TAGGED:

KARNATAKA LEADERSHIP CHANGE NEWS
SHIVAKUMAR HAILS SIDDARAMAIAH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.