బాణసంచా పరిశ్రమలో పేలుడు- 18 మంది మృతి
తమిళనాడులోని విరుద్నగర్లోని బాణసంచా పరిశ్రమలో పేలుడు- పలువురికి తీవ్ర గాయాలు- మంటలు ఆర్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
A terrible explosion in a firecracker factory near Virudhunagar (ETV Bharat)
Published : April 19, 2026 at 5:21 PM IST
Terrible Explosion In Tamilnadu : తమిళనాడులోని ఓ ప్రైవేటు బాణాసంచా కర్మాగారంలో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఆదివారం మధ్యాహ్న సమయంలో ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు జరగడంతో 18 మంది మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. బాణాసంచా పేలుడు ధాటికి కలిగిన ప్రకంపనలు 10 కి.మీ దారం వరకు విస్తరించాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.