ETV Bharat / bharat

అంతరించిపోతున్న తెగకు అండగా యువకులు- గిరిజనులకు సాయం చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ టీమ్

నిస్సహాయులు, పేదలకు అండగా మిత్రుల బృందం- ఏం చేస్తుందంటే?

Students Helping Poor People
గిరిజనులకు అండగా ఫ్రెండ్స్ టీమ్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 6:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Helping Poor People : సాధారణంగా ఫ్రెండ్స్ అంటే సినిమాలు, షికార్లు, ట్రిప్స్​కు కలిసి వెళ్తుంటారు. ఇంకా తమ స్నేహితుడికి కష్టం వచ్చిందంటే ఆదుకోవడంలో ముందుంటారు. అయితే ఝార్ఖండ్​లోని హజారీబాగ్​కు ఓ చెందిన ఓ ఫ్రెండ్స్ టీమ్ మాత్రం అలా కాదు. నిస్సహాయులు, పేదల కోసం సమాజ సేవ చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా గిరిజనులు, అంతరించిపోతున్న బిర్హోర్ తెగ కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఆ గిరిజన తెగకు చెందిన పిల్లలకు చదువు చెబుతున్నారు. అలాగే వస్త్రదానం సైతం చేస్తున్నారు.

17 మంది మిత్రుల బృందం
హజారీబాగ్​కు చెందిన 17 మంది స్నేహితుల బృందం (వారు పెట్టుకున్న పేరు- అర్థ ఏక్ ప్రయాస్) సమాజంలో అందరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. అవసరమైనవారికి సహాయం చేయడానికి ముందుంటున్నారు. ఈ ఫ్రెండ్ బ్యాచ్​లో అందరూ విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నవారే. కానీ సమాజంలోని పేదల కోసం పాటుపడుతున్నారు. ప్రధానంగా గిరిజనులు, అంతరించిపోతున్న బిర్హోర్ తెగకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు.

సమాజం కోసం నిస్వార్థ సేవ
ఈ స్నేహితుల బృందంలోని అందరూ నిస్వార్థంగా సమాజ సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. శీతాకాలంలో చాలా మందికి చలిని తట్టుకునేందుకు వెచ్చని దుస్తులు (స్వెట్టర్లు, జాకెట్లు) అవసరమని యువకుల బృందం గ్రహించింది. ఈ క్రమంలో వారందరూ కలిసి నగరవాసుల నుంచి పాత, ధరించని, ఉపయోగించని దుస్తులను సేకరించడం ప్రారంభించారు. అందుకోసం సోషల్ మీడియాను సైతం వాడుకున్నారు. కొన్ని రోజుల్లోనే చలి నుంచి కాపాడే జాకెట్లు, చేతి గ్లౌవ్స్, టోపీలు వంటి 500కి పైగా వెచ్చని దుస్తులను సేకరించారు. వాటిని బిర్హోర్ తెగకు చెందినవారికి పంపిణీ చేశారు.

గిరిజన విద్యార్థులకు విద్యాబోధన
అలాగే కొన్నిసార్లు ఈ ఫ్రైండ్ బృందంలోని సభ్యులు గిరిజన పిల్లలకు చదువు చెప్పడానికి మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. అక్కడే చిన్నారులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నారు. పేదలకు దుస్తులే కాకుండా, విద్యను కూడా అందిస్తూ అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

సేవలో స్వార్థం ఉండకూడదు!
కాగా, సేవ నిస్వార్థంగా ఉండాలని ఫ్రైండ్ బృందం సభ్యులు చెప్పారు. సేవలో స్వార్థం ఉంటే, అది సామాజిక సేవ కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. పేదలకు సాయపడితే మనశ్శాంతిగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. స్కూల్​కు దూరమైన విద్యార్థులకు చదువు చెబుతున్నామని వివరించారు. ప్రస్తుతం, శీతాకాలంలో వెచ్చని దుస్తులు లేని వారి కోసం బట్టలు సేకరించి అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. హజారీబాగ్ నుంచి మాత్రమే కాకుండా బిహార్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నుంచి కూడా ప్రజలు బట్టలు పంపారని స్పష్టం చేశారు. వాటినే గిరిజన ప్రజలకు అందించామని చెప్పారు.

అందరూ విద్యార్థులే
అయితే ఈ ఫ్రెండ్ బృందంలోని సభ్యులందరూ విద్యార్థులే. కొందరు కాలేజీ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఇంకొందరు పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సమాజంలో ఆపదలో ఉన్నవారికే సాయం చేయడమే వారి ముందున్న లక్ష్యం. తమను చూసి ఇంకొన్ని ఫ్రెండ్ బృందాలు ఏర్పడతాయని వారు ఆశిస్తున్నారు.

ప్రజల ముఖాల్లో ఆనందం
అయితే ఫ్రెండ్ బృందం నుంచి వెచ్చని బట్టలు అందుకున్న బిర్హోర్ తెగ ప్రజల ముఖాలు ఆనందంతో నిండిపోయాయి. ఈ క్రమంలో యువకులకు వారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. చలి నుంచి కాపాడుకోవడానికి యువకుల బృందం ఇచ్చిన దుస్తులను ఉపయోగిస్తామని చెప్పారు. భూస్వా, చంపా నగర్, నవదిహ్ ప్రజలు ఫ్రెండ్ బృందం ప్రయత్నం ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు.

అంతరించే దశలో బిర్హోర్ తెగ
కాగా, బిర్హోర్ తెగ అంతరించిపోయే దశలో ఉంది. ఆ తెగను సంరక్షించడానికి ప్రభుత్వం అనేక ప్రణాళికలను రూపొందిస్తోంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్ బృందం వంటివి కూడా బిర్హోర్ తెగను కాపాడేందుకు తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు. ఆ తెగకు చెందిన ప్రజలను చైతన్యపరుస్తున్నారు.

కాగా, గిరిజనుల కోసం పాటుపడుతున్న హజారీబాగ్​కు చెందిన 17 మంది సభ్యుల ఫ్రెండ్స్ బృందంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాల కోసం వారు చేస్తున్న సమాజ సేవను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న బిర్హోర్ తెగకు సాయం చేసేందుకు అందరూ ముందుకు రావాలని కోరుతున్నారు.

TAGGED:

A TEAM OF FRIENDS HELPING TRIBALS
FRIENDS TEAM IN HAZARIBAGH
TEAM OF FRIENDS HELPING TRIBALS
BIRHOR TRIBE OF JHARKHAND
STUDENTS HELPING POOR PEOPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.