డ్రైవర్కు నిద్రొస్తే అలర్ట్- ముఖంపై నీళ్లు చల్లే స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు- ఏడో తరగతి విద్యార్థి అద్భుత ఆవిష్కరణ
Anti Sleep Smart Glasses: వాహనాలు నడుపుతుండగా డ్రైవర్లు నిద్రమత్తుకు లోనవ్వకుండా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన బాలుడు స్మార్ట్ కళ్లద్దాలని తయారుచేశాడు.
Published : November 28, 2026 at 4:41 PM IST
రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. చాలా కుటుంబాలు ఛిన్నాబిన్నం అవుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలకు డ్రైవర్ల నిద్రమత్తు కూడా కారణమవుతుంటుంది. అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కారించేందుకు ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఏడో తరగతి విద్యార్థి వినూత్న ఆవిష్కరణతో ముందుకొచ్చాడు. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాహనదారుడికి నిద్రమత్తు వస్తే వెంటనే అప్రమత్తం చేసే స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను రూపొందించాడు. అలారం మోగించినా డ్రైవర్ మేల్కొనకపోతే, అతడి ముఖంపై నీటిని చల్లేలా ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు.
ఆ ఒక్క ఘటనతోనే ఆవిష్కరణకు పునాది
ఖైరాగఢ్-ఛుయిఖదాన్-గండయ్ జిల్లాకు చెందిన ఏడో తరగతి విద్యార్థి డిగేంద్ర సిన్హా, ఓ రోజు తన కుటుంబంతో కలిసి అమ్మమ్మ ఊరికి ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో వాహనం నడుపుతూ మెలకువగా ఉండటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నఒక ట్రక్ డ్రైవర్ను గమనించాడు. ఆ డ్రైవర్ తన నిద్రమత్తును వదిలించుకోవడానికి నీళ్లతో ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు. కొద్దిసేపటికి, అదే ట్రక్కు ఒక ప్రమాదానికి గురైందని ఆ విద్యార్థికి తెలిసింది. ఈ ఘటన దిగేంద్రను తీవ్రంగా కలచివేసింది. అది అతడిపై చాలా పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపించింది. నిద్రమత్తు కారణంగా ఏ డ్రైవర్ ప్రాణం కూడా ప్రమాదంలో పడకుండా చూసే ఒక పరికరాన్ని సృష్టించాలని ఆ క్షణమే సంకల్పించుకున్నాడు.
ఈ 'స్మార్ట్ గ్లాసెస్' ఎలా పనిచేస్తాయంటే?
తన సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు అజయ్ సింగ్ రాజ్పుత్ మార్గదర్శకత్వంలో, దిగేంద్ర ఒక ప్రత్యేకమైన 'స్మార్ట్ గ్లాసెస్'ను అభివృద్ధి చేశాడు. వాటి ఫ్రేమ్స్లో ప్రత్యేక సెన్సార్లను అమర్చారు. ఇవి డ్రైవర్ కళ్ల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి. డ్రైవర్కు నిద్రమత్తు వచ్చి కళ్లు మూతపడుతున్నట్లు గుర్తించిన వెంటనే కళ్లద్దాల్లో ఉన్న సెన్సార్లు యాక్టివేట్ అయ్యి అందులోని బజర్ మూడుసార్లు హెచ్చరికను మోగిస్తుంది. ఒకవేళ డ్రైవర్ అప్పటికీ అప్రమత్తం అవ్వకపోతే, కళ్లద్దాలకు అనుసంధానించిన మరో వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. వెంటనే అతడి ముఖంపై నీటిని చల్లతుంది.
ఉపాధ్యాయుడి ప్రోత్సాహంతో రూపకల్పన
విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించేందుకు ప్రజల భద్రతకు ఉపయోగపడే నమూనాలను రూపొందించాలని సూచించినట్లు సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు అజయ్ సింగ్ రాజ్పుత్ తెలిపారు. గ్యాస్ లీకేజీని గుర్తించడం, హెల్మెట్ ధరించకపోతే హెచ్చరికలు ఇవ్వడం వంటి అంశాలపై విద్యార్థులకు ఆలోచనలు అందించామని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో డిగేంద్ర నిద్రమత్తును గుర్తించే కళ్లద్దాల నమూనాను తీసుకొచ్చాడని వివరించారు. సెన్సార్ల వినియోగం, పరికరంలో అవసరమైన మార్పులపై తాను మార్గదర్శకత్వం అందించినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థి ప్రయత్నం అభినందనీయమని, ప్రస్తుతం ముఖంపై నీటిని చిమ్మే వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరిచే పనులు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపిక
జోనల్ స్థాయి బాలల సైన్స్ ప్రదర్శనలో ఈ విద్యార్థి నమూనాను ప్రదర్శించగా, అది డివిజనల్ స్థాయిలో రెండో స్థానాన్ని పొందింది. అంతకుముందు, ఈ నమూనా జిల్లా స్థాయిలో మొదటి స్థానాన్ని గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఇది రాష్ట్ర స్థాయి పోటీకి ఎంపికైంది. హెల్మెట్ ధరించకపోతే అలారం మోగించే ఒక నమూనాను కూడా ఇదే పాఠశాల విద్యార్థులు అభివృద్ధి చేశారు.
విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రశంసలు
దిగేంద్ర చేసిన ఆవిష్కరణను విద్యా శాఖ ప్రశంసించింది. ఈ పరికరం అనేక ప్రాణాలను సమర్థవంతంగా కాపాడటంలో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతూ, డిఈఓ ఉపేంద్ర కుమార్ దేవాంగన్ దిగేంద్ర సిన్హాను అభినందించారు. ఆయన విద్యార్థి చేసిన కృషిని ప్రశంసించి, బాలుడికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాలన్న ఆయన ఆకాంక్షను వెల్లడించారు.
ప్రోత్సాహం అవసరం
ఇంత చిన్న వయస్సులోనే సాంకేతికత ద్వారా రోడ్డు భద్రత వంటి తీవ్రమైన సమస్యను పరిష్కారం దిశగా చూపించిన ఈ చొరవ ప్రశంసనీయం మాత్రమే కాదు, పెద్ద మార్పులు చిన్న అడుగులతోనే ప్రారంభమవుతాయనే సందేశాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఇలాంటి ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించి, వాటిని ఆచరణాత్మక దిశగా, వాస్తవ ప్రపంచంలోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడాల్సిన అవసరం ఉంది.