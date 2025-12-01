హనుమంతుని వేషంలో 'వానర పూజ'- అలా చేస్తే పంటకు పది రెట్లు లాభం!
హనుమంతుడి వేషం వేసే ముందు రోజు నుంచే మౌన వ్రతం
Published : December 1, 2025 at 5:39 PM IST
Special Hanuman Pooja In Karnataka : రాముడి బంటుగా పిలుచుకునే ఆంజనేయుడిని మనమంతా దైవంగా భావించి పూజలు చేస్తాము. హనుమాన్ దీక్షలు కూడా పాటిస్తాము. అయితే, కర్ణాటకలోని ఓ కుటుంబం ఆంజనేయుడిని తమ కులదైవంగా భావిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఆయన కోసం ఓ ప్రత్యేకమైన పూజ కూడా చేస్తున్నారు. హనుమంతుని వేషం వేసుకుని చెట్లు ఎక్కి ఆకులు తెంపుతూ కుప్పిగంతులు వేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏంటా పూజ? అసలు దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? లాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ముందు నుంచే మౌన వ్రతం
ఈ పూజను కర్ణాటక పుత్తూరులోని ఇళింతాజే అనే కుటుంబం వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఓ వ్యక్తి హనుమంతుని వేషం వేసుకుని చెట్లు ఎక్కుతూ ఆకులు తెంపుతూ వానరంలా ప్రవర్తిస్తారు. ఇంకా హనుమంతుడి వేషం వేసుకున్న వ్యక్తి, పూజ ముందు రోజు నుంచి మౌనంగా, ఎవరితోనూ మాట్లాడకూండా ఉండాలట. అలాగే ఈ పూజ ముగిసే వరకు మంచం మీద పడుకోకూడదని కుటుబసభ్యుడు ప్రమోద్ కుమార్ చెప్పారు. హనుమంతుడిని అనుకరిస్తున్న వ్యక్తితో పాటు అతడికి సహాయం చేసే ఇద్దరు సహాయకులు, ఇళింతాజే కుటుంబాధిపతి కూడా దైవానికి రంగు వేసిన తర్వాత మాట్లాడకూడదని తెలిపారు.
"హనుమంతుడిని అందరూ పూజిస్తారు. కానీ, మా ఇళింతాజే కుటుంబం మాత్రం ఆయన్ను కుల దైవంగా ఆరాధిస్తాం. అది ఇతర దైవారాధనల కంటే పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ హనుమంతుని వేషధారణలో ఉన్న వ్యక్తి పూర్తి మౌనంగా ఉంటారు. ఇతర దైవారాధనల చేసినట్లుగా ఇక్కడ వాయిద్య సంగీతాన్ని ఉపయోగించరు. జాగతే అనే ఒక రకమైన డప్పు, తాళాలు, డ్రమ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. అలాగే హనుమంతుని వేషధారణలో ఉన్న వ్యక్తి కోతిలా దూకుతున్నపుడు అతడి ముందుకి పిల్లలతో సహా ఎవరూ రావడానికి అనుమతించరు. ఇక్కడి ప్రజలు హనుమంతుని విగ్రహం వైపు వేలు చూపించడాన్ని కూడా అనుమతించరు. ఆ పూజ సమయంలో ఇక్కడ అందరూ అరగంట పాటు మౌనంగా ఉంటారు."
--ప్రమోద్ కుమార్ రాయ్, కుటుంబ సభ్యుడు
పంటకు పది రెట్లు లాభం
హనుమంతుడి వేషధారణలో ఉన్న వ్యక్తి, దున్నిన పొలం పక్కన ఉన్న చెట్టు పైకి ఎక్కి దాని నుంచి ఆకులను తెంపి పొలం మీద చెల్లాచెదురుగా చల్లుతారు. ఆ పొలంలో పంట దిగుబడి దానిపై పడిన ఆకుల సంఖ్య కంటే పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని వారి నమ్ముతారు. కోస్తా తీరప్రాంత ప్రజలు తమ పంటలకు కోతుల ముప్పు పెరుగుతున్నప్పుడల్లా హనుమంతుని పూజించి అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటారు.
400 కంటే ఎక్కువ దైవాలు
హనుమంతుడిని ఇక్కడ కులదైవంగా పూజిస్తారు. ఈ ఆచారానికి దేవుడు- వ్యవసాయానికి ముడిపడి ఉందని ప్రమోద్ కుమార్ రాయ్ అన్నారు. తుళునాడులోని ఇతర దైవాలకు పూజలు చేసినట్లే, ఇక్కడ హనుమంతుడికి కూడా అదే ఆచారం నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. తీరప్రాంతంలోని ప్రతీ కుటుంబం కొన్ని దైవాలను తమ కులదేవతలుగా పూజిస్తారని, అందుకే ఇక్కడ 400 కంటే ఎక్కువ విభిన్న దైవాల ఆరాధన జరుగుతుంటాయని వివరించారు.