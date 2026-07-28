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తల్లి- కొడుకును కలిపిన 'SIR'- 24 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి చేరిన తనయుడు

24 ఏళ్లకు తల్లిని కలుసుకున్న తనయుడు- ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయిన తల్లి- ఓటర్ల జాబితాలో వివరాలు సేకరిస్తున్న సమయంలో అసలు విషయం తెలుసుకున్న అధికారులు

Reunion Of Mother And Son SIR
Reunion Of Mother And Son SIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 9:05 PM IST

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Reunion Of Mother And Son SIR : 24 ఏళ్ల క్రితం విడిపోయిన తల్లీ- కొడుకు బంధం మళ్లీ ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ​'SIR'తో​ ఏకమయ్యింది. ఎంతో గారాబంగా పెంచుకున్న తన కుమారుడు ఎలాగైనా తిరిగి ఇంటికి వస్తాడని 24 ఏళ్లుగా ఎదురు చూసిన ఆ తల్లి కలను ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియ నిజం చేసింది. ఎంతో కాలంగా తనకు దూరంగా ఉన్న కుమారుడిని చూసి ఆ తల్లి పొందిన ఆనందం అక్కడున్న వారిని సైతం కంటతడి పెట్టించింది. ఈ సంఘటన మహారాష్ట్రలో జరిగింది.

తనయుడి రాక కోసం తల్లి ఆరాటం
వివరాల్లోకి వెళితే, సోలాపుర్​ జిల్లా కర్మళా తాలుకాలోని కేడ్​గావ్​కు చెందిన నవనాథ్​ ధోండియా అనే వ్యక్తి 24 ఏళ్ల క్రితం ఇంటినుంచి వెళ్లిపోయాడు. అనంతరం తల్లిదండ్రులు ఎంత వెతికినా అతడి జాడ గుర్తించలేకపోయారు. దీంతో తమ కుమారుడు బతికే ఉన్నాడా? ఉంటే ఎలా ఉన్నాడు? అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఆ తల్లిదండ్రుల గుండె ఆవేదనకు లోనైంది. ఎన్ని రోజులు గడిచినా సరే, తనని వెతుక్కుంటూ కుమారుడు వస్తాడని నవనాథ్​ తల్లి రంజనా రెండు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు. అయితే, 24 ఏళ్ల క్రితం ఇంటినుంచి వెళ్లిన నవనాథ్​, బుల్దానా జిల్లాలోని మల్కాపుర్​లో స్థిరపడ్డాడు. అక్కడ ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడి వద్ద పనిలో చేరాడు. అలా కొద్దిరోజులకు జీవితంలో స్థిరపడి వివాహం కూడా చేసుకున్నాడు. గాంధీనగర్​ ప్రాంతలో కుటుంబంతో నివాసం ఉంటున్నాడు.

Reunion Of Mother And Son SIR
ఇల్లు విడిచిన 24 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబంతో (ETV Bharat)

SIRతో విషయం వెలుగులోకి
ఇటీవల ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియలో భాగంగా అధికారులు ఓటర్లు వివరాలు సేకరించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో గాంధీనగర్​ ప్రాంతంలో ఎస్​ఐఆర్ నిర్వహిస్తుండగా, మల్కాపుర్ బూత్​ లెవల్​ ఆఫీసర్​ (బీఎల్​ఓ) నీతా భోంబే, అసిస్టెంట్ బీఎల్​ఓ అనిల్​ భోంబే ఓటరు సమాచారాన్ని సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో నవనాథ్​కు సంబంధించిన వివరాలు తనిఖీ చేయగా అతను సోలాపుర్​ జిల్లాకు చెందిన వాడిగా గుర్తించారు. వెంటనే సోలాపుర్​ బీఎల్​ఓ విఠల్ తుకారాం​ను సంప్రదించారు. అయితే, అక్కడి రికార్డుల్లోని ఓటరు జాబితాలో నవనాథ్​ మరణించినట్లుగా నమోదు అయి ఉందని కనుగొని అధికారులు కంగుతిన్నారు. అయితే, నవనాథ్​ బతికే ఉన్నాడని మల్కాపుర్​ బీఎల్​ఓ వారికి తెలియజేశారు.

Reunion Of Mother And Son SIR
ఇల్లు విడిచిన 24 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబంతో (ETV Bharat)

తనయుడిని చూసి కన్నీరు పెట్టిన తల్లి
ఈ విషయాన్ని నవనాథ్​ కుటుంబానికి తెలియజేశారు ఆ అధికారులు. నవనాథ్ బతికే ఉన్నాడని తెలుసుకున్న అతడి తల్లి ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. వెంటనే, ఆమె, నవనాథ్​ సోదరుడు మల్కాపుర్​కు బయలుదేరారు. అక్కడికి వెళ్లి కుమారుడిని చూసిన తర్వాత ఆ తల్లి గుండె ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది. ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. సోదురులు కూడా ఒకరినొకరు పలకరించుకుని ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. ఈ భావోద్వేగభరితమైన ఆ క్షణం అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించింది.

31ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి తిరిగొచ్చిన వ్యక్తి (మరో ఘటన)
మరోవైపు ఇలాంటి ఘటన రెండు రోజుల క్రితం జరిగింది. బిహార్‌లోని గయా జిల్లా చెందిన వ్యక్తి 31 ఏళ్ల కిందట ఉపాధి కోసం ఇంటి నుంచి వెళ్లాడు. అప్పటినుంచి ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. ప్రారంభంలో ఇంటికి రెండు మూడు లేఖలు పంపిన ఆ వ్యక్తి, ఆ తర్వాత అతడి వద్ద నుంచి ఎలాంటి సమాచారం అందించలేదు. సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో, ఎలా ఉన్నాడో ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. కుటుంబ సభ్యులు తమ బంధువుల ఇళ్లలో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎంత వెతికినా అతడి జాడ తెలియలేదు. చివరికి అతడు చనిపోయాడని భావించి చివరికి ఆశలు కూడా వదిలేసుకున్నారు. అయితే, ఇటీవల ఒకరోజు అతడు అకస్మాత్తుగా స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడు. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికిలోనయ్యారు. ఊహించని విధంగా అతడు గుమ్మం ముందు నిలబడటంతో కుటుంబీకుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. పూర్తి సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

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