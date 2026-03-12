తల్లిదండ్రుల డెడ్బాడీలను కోసి విద్యార్థులకు పాఠాలు- డాక్టర్ దంపతుల కోరిక నెరవేర్చిన కుమారుడు
18 ఏళ్ల క్రితం తండ్రి డెడ్బాడీని కోసి విద్యార్థులకు లెస్సన్స్- ఇప్పుడు తల్లి మృతదేహాన్ని కోసి పాఠం చెప్పేందుకు సిద్ధమైన కొడుకు- తల్లిదండ్రుల కోరిక నెరవేర్చిన డాక్టర్ మహంతేష్ రామన్నవర్
Published : March 12, 2026 at 3:35 PM IST
Lessons With Parents Dead Bodies : దానగుణం కలిగిన ఎంతోమంది మహామహుల గురించి మనం విన్నాం. అటువంటి గొప్పవాళ్ల కోవలోకే వస్తుంది రామన్నవర్ కుటుంబం. అవయవ దానంలో యావత్ దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తి ప్రదాతలుగా ఈ కుటుంబ సభ్యులు నిలుస్తున్నారు. డాక్టర్ సుశీలా దేవి బి.రామన్నవర్, డాక్టర్ బీఎస్. రామన్నవర్ దంపతుల కుమారుడు డాక్టర్ మహంతేష్ రామన్నవర్. 2008 నవంబర్ 13న డాక్టర్ బీఎస్. రామన్నవర్ చనిపోగా, ఆయన డెడ్బాడీని మెడికల్ కాలేజీకి దానం చేశారు. కుమారుడు డాక్టర్ మహంతేష్ తన తండ్రి డెడ్బాడీని స్వయంగా కట్ చేసి వైద్య విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పారు. తాజాగా సోమవారం 101 ఏళ్ల వయసులో డాక్టర్ సుశీలా దేవి బి.రామన్నవర్ కన్నుమూశారు. మంగళవారం రోజే ఆమె డెడ్బాడీని కూడా మెడికల్ కాలేజీకి అందించారు. ఇప్పుడు తన తల్లి డెడ్బాడీని కూడా కట్ చేసి వైద్య విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పేందుకు డాక్టర్ మహంతేష్ సిద్ధమయ్యారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కథనాన్ని చదివేయండి.
డాక్టర్ రామన్నవర్ దంపతుల సేవా ప్రస్థానం
డాక్టర్ సుశీలా దేవి బి.రామన్నవర్, డాక్టర్ బీఎస్. రామన్నవర్ దంపతులకు మొదటి నుంచే అభ్యుదయ భావజాలం ఉంది. డాక్టర్ రామన్నవర్ ఛారిటబుల్ ట్రస్టు అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను వారు నిర్వహించారు. కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లా బైల్ హొంగల్ పట్టణం కేంద్రంగా ఈ ట్రస్టును నడిపారు. దీని ద్వారా అవయవ దానంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ప్రజలకు ఉన్న అపోహలను తొలగించారు. 5వేల మందికిపైగా ప్రజలను అవయవ దానం కోసం రిజిస్టర్ చేయించారు. కర్ణాటక వ్యాప్తంగా వివిధ మెడికల్ కాలేజీలకు 200కుపైగా డెడ్బాడీలను తమ ట్రస్టు ద్వారా అందించారు.
చెప్పడం కాదు- ఆచరించి చూపారు!
డాక్టర్ రామన్నవర్ దంపతులు ఇతరులకు నీతులు చెప్పడమే కాదు, తామూ ఆచరించి చూపారు. వారు జీవించి ఉండగా, అవయవ దానం దిశగా తమ పిల్లలను ప్రోత్సహించారు. చనిపోయాక తమ డెడ్బాడీలను మెడికల్ కాలేజీకి దానం చేయాలని చెప్పారు. అంతేకాదు, తమ డెడ్బాడీలను కట్ చేసి, వైద్య విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాలని కోరారు. తన తల్లిదండ్రుల ఈ కోరికను డాక్టర్ మహంతేష్ రామన్నవర్ నెరవేరుస్తున్నారు. 2008 నవంబరు 13న డాక్టర్ బీఎస్.రామన్నవర్ చనిపోయారు. ఆయన చనిపోయే ముందు కీలకమైన మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని రాశారు. "నా కుమారుడు నా డెడ్బాడీని కోసి వైద్య విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాలి" అని అందులో ప్రస్తావించారు. దీని ప్రకారమే బైల్ హొంగల్ పట్టణంలో ఉన్న కేఎల్ఈ శ్రీ బీఎం కంకన్వాడి ఆయుర్వేద మహా విద్యాలయ అండ్ హాస్పిటల్కు డాక్టర్ బీఎస్.రామన్నవర్ డెడ్బాడీని అందించారు. తండ్రి కోరిక మేరకు, డెడ్బాడీని కోసి మెడికల్ స్టూడెంట్స్కు డాక్టర్ మహంతేష్ పాఠాలు చెప్పారు.
చనిపోయాక మళ్లీ కలిసిన భార్యాభర్తలు
డాక్టర్ బీఎస్.రామన్నవర్ చనిపోయిన 18 ఏళ్ల తర్వాత, సోమవారం రోజు (మార్చి 9న) ఆయన సతీమణి డాక్టర్ సుశీలా దేవి 101 ఏళ్ల వయసులో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె కూడా చనిపోయే ముందు తన కొడుకు డాక్టర్ మహంతేష్కు ఒకే మాట చెప్పారు. "నా డెడ్బాడీని కూడా నువ్వే కోసి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాలి" అని ఆమె కోరారు. దీనిపై తన కొడుకు నుంచి మాట తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మంగళవారం మధ్యాహ్నం వేళ డాక్టర్ సుశీలా దేవి డెడ్బాడీని కూడా కేఎల్ఈ శ్రీ బీఎం కంకన్వాడి ఆయుర్వేద మహా విద్యాలయ అండ్ హాస్పిటల్కు అందజేశారు. ఆమె భౌతిక కాయానికి సాదరంగా ఆస్పత్రిలోకి స్వాగతం పలికారు. డాక్టర్ సుశీలా దేవి మృతదేహాన్ని ఆస్పత్రిలోని అనాటమీ విభాగం ప్రయోగశాల్లో ఉంచారు. సుశీలా దేవి భర్త డాక్టర్ బీఎస్.రామన్నవర్ మృతదేహం ఇప్పటికీ అదే ప్రయోగశాల్లో ఉంది. ఇప్పుడు సుశీల మృతదేహాన్ని ఆమె భర్త పక్కన ఉంచారు. ఈ విధంగా ఆ భార్యాభర్తలు మళ్లీ కలిశారు.
మానసికంగా సిద్ధమయ్యాక, అమ్మ కోరిక నెరవేరుస్తా!
"సోమవారం రోజు చనిపోయిన వెంటనే మా అమ్మ సుశీల కళ్లు, చర్మాన్ని దానం చేశాం. మంగళవారం మధ్యాహ్నం మా అమ్మ డెడ్బాడీని ఆస్పత్రికి అందించాం. అమ్మ చివరి కోరికను నెరవేర్చడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అయితే, అందుకోసం నేను మానసికంగా సిద్ధం కావాలి. నా కుటుంబం సలహా తీసుకున్నాక, కేఎల్ఈ విద్యాసంస్థల గౌరవ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ప్రభాకర్ కోరే సమక్షంలో మా అమ్మ మృతదేహాన్ని కోసి వైద్య విద్యార్థులకు పాఠం చెబుతాను. మా తల్లిదండ్రులు ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్టు ద్వారా ఇప్పటివరకు ఐదు వేల మంది శరీరాలను ఆస్పత్రులకు దానం చేశాం. వాటిలో 35 మంది డెడ్బాడీలను కంకన్వాడి ఆయుర్వేద కళాశాలకు, 200 మంది డెడ్బాడీలను జవహర్లాల్ నెహ్రూ వైద్య కళాశాలకు, రాష్ట్రంలోని వివిధ వైద్య కళాశాలలకు వెయ్యికిపైగా మృతదేహాలను దానం చేశాం" అని డాక్టర్ మహంతేష్ తెలిపారు.
మా అమ్మానాన్న దేశానికే ఆదర్శం
"మా అమ్మానాన్న ఈ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలవాలని భావించారు. అందుకే వాళ్లిద్దరూ తమ పార్థివ దేహాలను ఆస్పత్రులకు దానం చేశారు. 18 ఏళ్ల క్రితం మా నాన్న డెడ్బాడీ కోసి మెడికల్ విద్యార్థులకు నా సోదరుడు డాక్టర్ మహంతేష్ పాఠాలు చెప్పాడు. ఇప్పుడు మా అమ్మ కోరిక మేరకు, ఆమె డెడ్బాడీతోనూ పాఠాలు చెప్పబోతున్నాడు. ఈ విషయంలో మా కుటుంబం మొత్తం అతడికి అండగా ఉంటుంది" అని డాక్టర్ మహంతేష్ సోదరి విజయలక్ష్మి మండవాడి చెప్పారు.
ఆ కుటుంబం పేరు చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది
"రామన్నవర్ కుటుంబం ఈ దేశానికే ఆదర్శం. ఆ ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు, వారి కుమారుడు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు. వాళ్లను మెచ్చుకోవడానికి మాటలు సరిపోవు. మరణం అనే బాధను కలిగించే సమయం. అయినా వారు తమ మరణం నుంచి ఇతరుల జీవితాల్లో సంతోషాలను నింపాలని భావిస్తున్నారు. ఈ ఆలోచనే చాలా గొప్ప విషయం. అవయవ దానంలో శ్రీలంక ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. మన దేశంలోనూ ఎక్కువ మంది అవయవ దానం కోసం ముందుకు రావాలి" అని బెళగావి మాజీ మేయర్ విజయ్ మోర్ కోరారు.
