30ఏళ్లుగా యాత్రిలకు అబ్దుల్ రజాక్ చాచా మసాజ్ సేవ- మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా హైదరాబాద్ ముస్లిం
మహారాష్ట్రలో యాత్రికులకు సేవలందిస్తున్న అబ్దుల్ రజాక్- ప్రత్యేక ఔషధ తైలంతో మసాజ్ చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వ్యక్తి
Published : July 11, 2026 at 4:40 PM IST
Man Serve To Pilgrims In Pune : సేవకు కులం, మతాలతో సంబంధం లేదని నిరూపిస్తున్నారు హైదరాబాద్కు చెందిన అబ్దుల్ రజాక్ చాచా. మహారాష్ట్రలో లక్షలాది మంది పాల్గొనే వార్కరీ పాలఖీ యాత్రలో గత 30 ఏళ్లుగా తానే స్వయంగా తయారు చేసిన ఔషధ తైలంతో భక్తులకు ఉచితంగా మసాజ్ చేస్తూ మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు. తైలంతో రజాక్ ద్వారా మసాజ్ చేయించుకోవడం వల్ల తాము ఎంతో రిలీఫ్ పొందుతున్నామని భక్తులు చెబుతున్నారు. మరి ఆయన చేసే ఆ గొప్ప పని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలో ప్రతిఏటా జగద్గురు సంత్ తుకారాం మహారాజ్, సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్ పల్లకి ఊరేగింపులు జరుగుతుంటాయి. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో అలసిపోయిన వార్కరీలకు (భక్తులకు) వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలు సేవలు అందిస్తుంటాయి. ఆ సేవలో హైదరాబాద్కు చెందిన అబ్దుల్ రజాక్ (రఫీక్) చాచా కూడా భాగమవుతున్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా వార్కరీలకు ఉచితంగా మసాజ్ సేవలు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
విశేషమేమిటంటే, ఆయనే స్వయంగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఔషధ తైలాన్ని తయారు చేసి, పుణెకు వచ్చినప్పుడు వార్కరీలకు మసాజ్ (అభ్యంగన స్నానానికి ముందు చేసే మర్దన వంటి సేవ) చేస్తారు. ఈ సేవల్లో రజాక్ చాచా నిరంతరం పాల్గొంటున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని నారాయణ్పేట్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి ఏడాది పాలఖీ యాత్ర షెడ్యూల్ ప్రకటించగానే ప్రత్యేకంగా పుణెకు చేరుకుని వార్కరీలకు సేవలు అందించడానికి అక్కడికి వస్తుంటారు.
మూలికలతో ఔషధాన్ని తయారు చేసి!
అబ్దుల్ రజాక్ చాచా స్వయంగా మూలికలను సేకరించి వాటితో మంచి ఔషధ గుణాలు కలిగిన ప్రత్యేక నూనెను తయారు చేస్తారు. ఆ నూనెతో వార్కరీలకు మసాజ్ చేసి అలసటను తగ్గించడమే కాకుండా, కండరాల నొప్పులు, శారీరక అసౌకర్యం నుంచి ఉపశమనం కలిగేలా చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు చికిత్స అందించడం ఆయన వృత్తి. అయితే, అబ్దుల్ రజాక్ అందిస్తున్న గొప్ప సేవల గురించి కొంతమంది వార్కరీలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. తాము చాలా ఏళ్లుగా రజాక్ చాచా నుంచి మసాజ్ సేవలు పొందుతున్నామని చెప్పారు. ఆయన చేసే మసాజ్ చికిత్స వల్ల ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతోందని చెప్పారు. కుల, మతాలకు అతీతంగా ఆయన చేస్తున్న సేవ సమాజానికి గొప్ప సందేశం ఇస్తుందని వార్కరీలు పేర్కొన్నారు.
ఆయన సూచనతోనే సేవ
అబ్దుల్ రజాక్ చాచా తాను చేస్తున్న సేవ గురించి ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. గత 30 ఏళ్లుగా నిరంతరాయంగా వార్కరీలకు సేవ చేస్తున్నానని చెప్పారు. తాను పుణెలో ఉన్న సమయంలో 'సఖలీపీర్ తాలీమ్' అధ్యక్షుడు రవీంద్ర మాల్వద్కర్ వార్కరీలకు సేవ చేయాలని సూచించారని, అప్పటి నుంచి ఈ సేవను ఆపకుండా కొనసాగిస్తున్నానని తెలిపారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నప్పటికీ, ప్రతి ఏటా పాలఖీ యాత్ర కోసం ప్రత్యేకంగా పుణెకు వస్తుంటానని చెప్పారు. వార్కరీలకు సేవ చేయడం తనకు ఎంతో ఆనందం లభిస్తుందని రజాక్ చెబుతున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఈ సేవా కార్యక్రమం వాటిని అధిగమించడంలో తనకు ఎంతో సహాయపడిందని రజాక్ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది భక్తులతో జరిగే వార్కరీ పాదయాత్రలో అబ్దుల్ రజాక్ చాచా చేస్తున్న ఈ సేవ మత సామరస్యం, మానవత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ పలువురి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
అసలేంటి ఈ యాత్ర?
"జగద్గురు సంత్ తుకారాం మహారాజ్, సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్ల పల్లకీలు మహారాష్ట్రలోని వార్కరీ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన యాత్రలు. మహారాష్ట్రలో భక్తి ఉద్యమానికి ఆద్యులు, అలాగే భగవద్గీతను సామాన్య ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో మరాఠీలోకి అనువదించిన వారు సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్. అలాగే, విఠ్ఠలుడి (పాండురంగ) నామస్మరణతో అభంగాలు ఆలపిస్తూ కుల వ్యవస్థను ధిక్కరించిన భక్త కవి సంత్ తుకారాం మహారాజ్. అయితే, ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ ఏకాదశి సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ యాత్రలో లక్షలాది మంది భక్తులు పాండురంగని (విఠోబా) నామస్మరణతో పంఢరపుర్ చేరుకుంటారు. ఈ యాత్రను 'వారీ' అని పిలుస్తారు. రెండు పల్లకీలు పూణె నగరంలో రెండు రోజుల పాటు బస చేసి, ఆ తర్వాత పంఢరపుర్ వైపు వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తాయి. ఇందులో ఎలాంటి భేదభావాలు లేకుండా, రోజంతా నడుస్తూ, భజనలు, కీర్తనలు చేస్తూ విఠ్ఠల నామస్మరణతో ఈ యాత్రను పూర్తి చేస్తారు భక్తులు" అని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
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